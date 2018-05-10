Рамонь. Замок принцессы Ольденбургской

Татьяна Афанасьева с саженцами и шашлыками наперевес, а это катастрофа … В общем мы отправились южнее и встретили Первомай в меловых горах и цветущих садах Воронежской области. По опыту прошлых лет мы решили, что ехать на майские праздники в московском направлении — не вариант. На выезде из столицы будут пробки длиною в жизнь! Все москвичи традиционно поедут на дачи… В общем мы отправились южнее и встретили Первомай в меловых горах и цветущих садах Воронежской области.

За два дня мы успели побывать и в пещерных храмах Костомарово, и в старой деревянной церкви с Вием и упырями , и в Бобронариуме, и даже в замке настоящей принцессы (!). Если коротко и в картинках, то так…

Про Костомарово уже был гульбарий, в церкви с Вием какие-то упыри сбили настройки у моего фотоаппарата (#%$@!), про Бобронариум я расскажу чуть позже, а пока приглашаю вас в чудесный городок Рамонь и Замок принцессы Ольденбургской :)

Кто такая? Оказывается, особа очень привилегированная и имеющая отношение сразу к двум императорским домам. Евгения Максимилиановна (так звали Её Высочество) была правнучкой Жозефины, первой жены Наполеона Бонапарта, и племянницей российского царя Александра Второго. Ах, какие громкие и какие сложные родственные связи. Но во многом благодаря им, в Воронежской области стоит этот милый замок в староанглийском стиле. Стоит и ждёт всех любителей сказок :)

Как оказалось, 1 мая вход в него бесплатный. Тётенька в кассе торжественно объявила нам: «Так день Рамони же!»

Первое, что видим, Въездные ворота с часовой башней. Изначально башню украшали куранты швейцарской фирмы «Винтер», точная копия кремлёвских. Сейчас версия поскромнее.

Слева от дворца — Свитский корпус, там обычно размещалась свита, сопровождавшая знатных особ, приезжавших к Ольденбургским в гости. Корпус сейчас находится в весьма непрезентабельном виде, а потому спрятан «под расписной чехол». Справа же Гостевой дом, недавно отреставрированный, холёный и блистательный. Правда, случайных гостей он не принимает :)

Я долго ломала голову, что за «слоновья нога» рядом с Гостевым домом? Оказалось, памятный знак о пожаловании земель. Никаких надписей и табличек на нём нет, пришлось провести маленькое расследование…

Оказывается, камень из красно-розового мрамора под названием «Бомарзунд» был установлен в имении в качестве «паспорта» и свадебного подарка. Надпись на нём гласила: «Пожаловано императором Александром II принцессе Е. М. Ольденбургской имение Рамонь с сахарным заводом. Бомарзунд. 1879 год июня 27 дня».

Монолит является фрагментом крепости Бомарсунд, расположенной на Аландском архипелаге в Балтийском море, которую защищали русские солдаты в ходе Крымской войны. Крепость, увы, была очень сильно разрушена, её камни пошли на строительство домов и церквей на Аландах, а один был привезён в качестве весьма экстравагантного сувенира сюда — в Рамонь.

Большое спасибо за фото крепости Бомарсунд Дмитрию Койде, который успел побывать и на Аландах :)

Долгое время рамонский «Бомарзунд» считался утерянным и был погребён в овраге под трёхметровым слоем земли, но в 2011 году его случайно обнаружили школьники и камень был спасён поисковиками объединения «Дон». Теперь он стоит во дворе замка (не в самом удачном месте) и единственное, что ему не хватает, таблички :)

Местные, кстати, всегда называли этот камень Собачьим, потому как рядом с ним была похоронена любимая собака принцессы — немецкая овчарка Диана.

Но одно дело получить в подарок земли, а совсем другое начать их обустраивать. Замок принцессы Ольденбургской начали строить только спустя четыре года, в 1883 году, по проекту архитектора Христофора Нейслера, в совсем не традиционном для здешних мест староанглийском стиле: кладка из красного кирпича, белоснежная отделка из дерева и гипса, стрельчатые окошки с мелкой разлиновкой рам, зубчатые башни, высокие трубы, многомаршевая парадная лестница с видовыми площадками.

А в 1887 году была полностью завершена его внутренняя отделка. Что называется, «Въезжаем, господа!»

Вот что писали о нём писали современники: «Рамонь — один из прелестнейших уголков, достойных внимания всякого путешественника. Великолепный царский дворец, отличающийся необычной простотой, но в то же время большим вкусом и изяществом. С башенок дворца открывается со всех сторон чудесный ландшафт: у подножия дворцового парка, в нескольких саженях от правого берега, виднеются постройки свеклосахарного завода, далее через реку, на левом берегу в чаще находится зверинец. С противоположной стороны дворца, с той же башни, ваше око любуется образцово устроенной народной школой и больницей, далее советуем заглянуть в японский павильон и образцовые конюшни» («Путеводитель по живописным местам России» 1898 года).

Замок служил Ольденбургским летней дачей до 1908 года. Супруги приезжали в Рамонь в сезон сахароварения — присмотреть за своим заводом, а также чтобы поохотиться в окрестных лесах и слегка покутить. 1908-м замок был изъят за долги и перешёл в госказну, но у семьи оставалось право проживания. Имение выглядело вполне достойно пока его не национализировали большевики. Хозяевам пришлось перебраться сначала в Финляндию, а потом во Францию. Ну, а замок прошёл путь от казармы до больницы.

Во время Великой Отечественной войны немцы, узнав про баварские корни бывшей владелицы (а её отец Максимилиан Лейхтенбергский был родом из Мюнхена), отдали приказ «Дворец не бомбить!». В итоге местные жители прятались в нём во время авиа-налётов, а сам замок прошёл всю войну без серьёзных ранений.

Сохранились даже некоторые артефакты. За фото «окна с зубами» спасибо Максиму Котенёву.

До 1970 года судьба замка мало интересовала наше министерство культуры — по его руинам спокойно разгуливали сталкеры, кладоискатели и романтичные пьяницы :) А потом его вдруг признали культурным наследием федерального значения и взялись реставрировать! Да так «активно», что здание до сих пор в строительных лесах и полу-аварийном состоянии. К восстановлению былой роскоши замка и ландшафтного парка постоянно пытаются приобщиться и немцы, и французы (принцесса-то им тоже не чужая!), но им не слишком-то дают, как я понимаю.

При этом в замок продают билеты и проводят в нём экскурсии параллельно с ремонтными работами. Только хардкор, только рашн-стайл. Для посетителей открыт первый этаж, комнаты практически лишены интерьера, штукатурка осыпалась так, что местами видна дранка, свет специально приглушён, чтобы не подчёркивать весь «шик и блеск»…

В одной из комнат во всю стену что-то типа гобелена с родословным древом потомков государя-императора Николая Первого, куда естественно включены и мать принцессы — Мария Николаевна, и её дядюшка Александр Николаевич, и сама принцесса Ольденбургская.

В одном из дверных проёмов альтернативная история — каракули плотников, работавших над созданием интерьеров замка в 1884 году.

«Маньков В. П. Рамонь, 1884» встречается аж два раза :) Король плотников.

Печные изразцы — как предмет особой гордости. В каждой комнате обязательно есть печь или камин :) Жаль только, что всё это новодел…

А вот это круто, прям по-царски! Мне даже показалось, что с тех самых времён. Но при ближайшем рассмотрении был замечен штамп воронежского завода имени Калинина :) В общем этим печным заслонкам не больше ста лет, но выглядят они на все триста.

Прекрасно сохранилась лестница из морёного дуба, ведущая на верхние этажи. Поскрипеть, увы, не удалось — запретная территория. Можно ненароком и на призрак какой-нибудь нарваться…

В замке дико, тихо и пусто. Ощущение, что принцесса только-только эмигрировала, прихватив фамильные ценности, а всю мебель разобрали на дрова крестьяне.

О былом величии можно судить лишь по старым фотографиям, представленным в музее. Не знаю, сколько должно пройти лет, чтобы реальность хоть как-то приблизилась к ожиданиям?..

Самыми любопытными экспонатами, представленными в замке, мне показались ретро-упаковки сладостей, которые выпускались во времена принцессы Ольденбургской. Она же в своём имении основала конфеКтную фабрику с инновационными по тем временам технологиями, где среди многочисленных наименований выпускались и конфеКты с названием «Дети-шалуны» :))) Очень улыбнуло. Привет всем Серёжам и Соням от принцессы Ольденбургской. Персонально!

Из замка мы вышли с ощущением, что нам забыли выдать розовые очки перед посещением. Ну, да ладно, интерьеры подкачали, зато впереди нас ждал дворцовый парк с вековыми липами, гротами и длинной каскадной лестницей, ведущей к конфеКтной фабрике и реке Воронеж. Я же видела картинки! Но всё оказалось за высоким забором и под завалами стройматериалов. По лестнице не прогуляться… :(

Веранда на восточной стороне дворца, некогда крытая легким хрупким стеклом, тоже выглядит стройплощадкой, заваленной досками, мешками и мусором. Печально.

Принцесса частенько сидела на этой веранде с чашечкой коньяка чая, посматривая на свою сахарно-конфетную империю и подсчитывая золотишко. Кадр сделан «вслепую», пролетая над забором.

А вот так мило выглядела промзона во времена принцессы :)

Парк замка принцессы Ольденбургской пребывает в том же полусне, что и сам замок. Работы по восстановлению парадной лестницы, гротов и мостика влюбленных, соединяющего откос «Уютный» с замковой горой, вроде как ведутся, но как-то очень вяло. Как минимум, пять лет ничегонеделанья за высоким забором.

Мост влюблённых мы полюбили даже в таком состоянии. И я даже пытала с ним сфотографироваться — романтично и поэтично, но получилось, как обычно, в стиле конфеКт «Дети-шалуны» :)

Мост оказался с глазами :))

Ну, и какой же Первомай, праздник всех трудящихся, без экскурсии на предприятие?.. Имели честь посетить тот самый Сахарный завод, который был основан в 1840 году именитым купцом Николаем Тулиновым, сменил несколько хозяев, а в 1879 году перешёл в собственность герцогов Ольденбургских. Если пойти по дорожке правее замка, то попадёшь как раз в его просторные цеха.

В 1900-м к Сахарному заводу пристроили трехэтажную «Паровую фабрику конфет и шоколада Её Императорского Величества Е. М. Ольденбургской». В 1906-м фабрика производила около 400 наименований разных сладостей. Завод считался эталоном капиталистического хозяйства. Была даже электрическая канатная дорога, которая облегчала доставку грузов с завода в город.

После революции пришли другие хозяева и началась другая эпоха — с переменным успехом и достижениями. В 2004 году завод окончательно законсервировали… Привет, техноген. Привет, дозор. Хорошо, что принцесса никогда не узнает, во что превратили её детище.

Мы пытались найти в магазинах Рамони какие-нибудь легендарные конфеты «по старым традиционным рецептам», но увы.

Вообще Рамонь - городок с историей, которая началась задолго до приезда в него принцессы Ольденбургской. Впервые она упоминается в 1613 году. В конце XVII века по указу Петра Первого здесь возвели корабельную верфь, на которой строили корабли для Азовского флота, и жизнь рамоньцев крутилась вокруг этой верфи. С 1840-го началась эпоха Сахарного завода, он был градообразующим предприятием, и сладкая жизнь рамоньцев полностью зависела от его успехов. Теперь, похоже, ставка на туристический интерес к замку... Мы обязательно вернёмся в имение Ольденбургских лет так через десять, чтобы увидеть замок в полной красе, наконец-то прогуляться по дворцовой лестнице к реке и увидеть, что Рамонь перестала быть ленивой деревней.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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