Гренобль. Франция

Татьяна Афанасьева Хульяка, Титикака, Пераст, Пыталь, Жабынь, Вешаловка, Шаталовка, Андахуалилльясе, Буйничи, А почему бы нам не пополнить коллекцию гульбариев с прикольными названиями? Были у нас Хуе Постойна … Сегодня я приглашаю вас в благозвучный и неповторимый ГреноБЛЬ.

— В Гренобль мы отправились из Лиона, про который уже был роскошный гульбарий, положив на отзывы, что город — скучный и смотреть там нечего. Гренобль — столица Французских Альп и там просто потрясающие ландшафты! Город расположился на пересечении трёх долин в окружении трёх горных массивов — Шартрёз, Бельдон и Веркор.

К тому же он стоит на берегу реки Изер, цвет которой лично меня очень удивил… Я не знаю, с чем его сравнить. Возможно, шлейф платья Снежной Королевы — серо-голубой, холодный, непроницаемый. Удивительный цвет. Не знаю, живут ли в Изере рыбы?.. Если и живут, то, думаю, особенные — с ледяными глазами, металлической чешуей и холодным сердцем :))

Город очень древний, был построен римлянами еще в III веке и назывался — Грацианополь в честь императора Грациана. И надо сказать, замшелый вид некоторых строений держится на должной высоте.

Первое, что мы сделали, приехав в ГреноБЛЬ, купили розового прованского вина (ну да, почему-то прованского), сыра (твердого и вкусного) и устроились на берегу холодной реки Изер в каких-то прибрежных кустах с видом на Бастилию и старейший в Европе фуникулер. Учимся путешествовать без суеты :)

К слову, Бастилия в Гренобле не имеет ничего общего с той самой Бастилией, которую взяли 14 июля. Одно только название :) Гренобольская Бастилия - это военный форт первой половины XIX века.

В 1968 году в Гренобле проходили X зимние олимпийские игры. Со стен Бастилии (а мы туда все же поднялись!) хорошо видно знаменитый Гренобльский стадион и три «небоскреба», по 92 метра в высоту каждый, которые были построены к открытию Олимпиады :)

Впервые в истории Олимпиад на Зимних играх 1968 года в Гренобле появился талисман игр, тогда ещё неофициальный. Это был Колобок-лыжник по имени Щусс в синем лыжном костюме с большим красно-белым шаром вместо головы :)

Но самая главная достопримечательность Гренобля — это канатка. Самая первая канатная дорога в Европе! Её открыли в 1934 году и выглядела она так:

Первые кабинки имели форму двенадцатигранников и перевозили 15 пассажиров. Сейчас кабинки отличаются футуристическим дизайном и рассчитаны на пять человек (максимум!).

Жители Гренобля называют их «мыльными пузырями».

Историческая концепция канатки сохранена: между станциями по-прежнему всего одна опора высотой 23 метра, а длина дороги по-прежнему 673 метра.

Канатная дорога идет из старого города в Бастилию. Сама Бастилия особого интереса не представляет. Слишком много крепостей мы уже видели на своем веку, гренобльская не входит в десятку лучших. Но виды! Однозначно стоит подняться на гору, чтоб увидеть сверху Гренобль — город, лежащий на ладони у Альп.

А ещё там наверху мы нашли небольшие пещеры, похоже, что рукотворные, а в них гнездо с голодными птенцами. Они забавно хлопотали клювами: клац-клац! Почему-то вспомнилась «Тайна третьей планеты» и хищная птица Крок. Могла ведь прилететь :)

Улицы Гренобля буквально дышат стариной. Вот, к примеру, «Ореховые ворота» XVII века. В те времена в Гренобле, похоже, жили великаны.

А вот Церковь Сент-Андре, датированная XIII веком. Та ещё древность! :)

Гренобль — небольшой городок, всего-то 160 тысяч жителей. Добрая половина из которых — студенты. В городе три университета и несколько институтов! Как следствие, в Гренобле много парков, бесплатных туалетов, велопрокатов и бюджетных закусочных :) Не могла не сфотить уличный туалет. Девочки, учитесь делать это стоя.

По улицам Гренобля ходят удобные скоростные трамваи. И никому и в голову не приходит, что это пережиток прошлого, с которым стоит расстаться. Трамвай, как вид общественного транспорта, холят, лелеют и развивают.

Фонтан Трех сословий на площади Нотр-Дам был установлен в 1897 году в память о «Дне черепиц», который предшествовал Великой французской революции. В тот день гренобольцы не на шутку взбунтовались, отстаивая свои права и свободы, и даже устроили «черепичный дождь», сбрасывая черепицу с крыш на головы солдат королевской гвардии.

Фонтан венчают три фигуры: простолюдин, дворянин и представитель духовенства, все они смотрят в небо, все они уповают на него. А в нижнем ярусе фонтана — плюющиеся тритоны и грифоны.

Гренобольцы гордятся тем, что в их регионе выращивается три сорта грецких орехов — неповторимых сорта! Поэтому в любой городской кондитерской — горы выпечки и десертов с грецкими орехами. Вкусные-превкусные. А этот еще и с ежевикой.

Гренобль — родина Стендаля, автора романа «Красное и черное» (там и музей есть!), еще он город-побратим Иркутска, а еще в его названии есть очаровательное «БЛЬ». В общем, очень много причин, чтобы полюбить и посетить ;)

К тому же, как говаривал Стендаль, в Гренобле каждая улица заканчивается горой. Смотрится прелестно.

От Лиона до Гренобля всего полтора часа езды в уютном поезде. Билет стоит около 20 евро. С бутылочкой легкого вина и прелестными пейзажами за окном время летит ой как незаметно ;) А про варианты бюджетно добраться из Москвы до Лиона на Myslo недавно было отдельный разговор.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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