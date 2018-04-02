Узбекистан. Поездка с дитёнком :)

Вера Гриднева Отправляемся в Узбекистан вместе с Верой и Сашей Гридневыми: наслаждаемся пейзажами, удивляемся узбекскому колориту, ловим ароматы цветущих садов, а вместе с тем рушим собственные шаблоны, и самое главное, черпаем позитив от тамошнего народа и Весны!

— Узбекистан всегда был в моем виш-списке путешествий, но я не знала когда туда доберусь ввиду дороговизны авиабилетов. Я всегда отслеживаю интересные варианты перелетов. И как-то, еще в декабре, я наткнулась на распродажу «Аэрофлота» в честь 50-летия компании. Прямой перелет Москва-Ташкент-Москва всего 10тр с мелочью. Решения я принимаю быстро))) Два билета на меня и моего взрослого, полноценно оплачиваемого, двухлетнего ребенка обошлись в 21800. Поиск попутчиков не принес успеха, мои знакомые мамы с детьми не поняли выбора направления для поездки. За неделю до вылета к нам присоединился мой друг Дмитрий (правда его билеты вышли дороже, чем наши с Сашей).

Еще в аэропорту я поняла что мы приехали в цивилизованную страну. Везде с ребенком пропускают без очереди! Ташкент меня сразу покорил, чистый красивый город, широченные улицы. Мало машин (пробки? не, не слышал!). Практически везде мы передвигались на такси, ибо дешево. Одна поездка от 15 рублей!!! На такси! Много ходили пешком, коляску я не потащила, Саша выдержала даже четырехчасовую прогулку в первый день! Рынок «Чорсу»

Купить можно абсолютно все, кроме чугунного казана ))))) Дима очень хотел купить домой именно чугунный казан! Мы его искали по всем трём городам, которые посетили. Спрашивая таксистов, знакомых. Нету! Не пользуются спросом! Зато алюминиевых сколько угодно.

Кузнецкая улочка рынка Чорсу.

Мясной отдел

Казы, колбаска из лошадки

Естественно почти везде можно дегустировать ))

Орехи примерно в два раза дешевле, чем у нас.

Саша дегустировала всё, что низко лежало. ))))

Лимоны у них особенные, цвета апельсина и душистее наших.

Я влюбилась в эту страну из-за доброжелательности и общительности людей. Все улыбаются, на улицах молодежь здоровается, как-будто мы давние знакомые! Я была в шоке.

Я специально брала билеты с захватом 21 марта. Чтобы посмотреть празднование национального праздника весны — Навруза.

Молодежь везде одинаковая ))))

как и неугомонные дети :)

Всё цветет, тепло!

Едем в горы, к Чарвакскому водохранилищу и попутно фотографируемся в цветущих садах. Яжфотограф, я мимо такой красоты не могу пройти)

Розовые вообще ах!

Горы прекрасны!

Чарвак

Офигенного зелёного цвета! В фотошопе эти фотографии не редактировались.

Моя маленькая путешественница

Далее мы отправились на поезде в Самарканд и Бухару. Самая долгая наша дорог — из Бухары обратно в Ташкент (около 570 км) — на поезде всего 3 часа 40 минут. Фотографии Самарканда и Бухары смотрите в галерее, ибо сюда уже не влезают ))))

Отдельно напишу про деньги. Вот на фото 300 долларов. Купюры по 5000 сум. Есть еще 10 000 сум, но почему-то они не сильно популярны. Даже если вы не носите с собой всю сумму, менее 50 все равно не положите, вдруг захочется что-то купить! Кошелек можно с собой не брать, сразу рюкзак! Доставать пачки денег и отсчитывать — нормально! Даже держать подобные «котлеты» в задних карманах джинс — нормально ))

А вот почему нужно с собой носить пачку денег. Делать покупки чудесно! А если еще и не дорого — вообще полный восторг!!! Вся эта посуда на 55 долларов (нижняя и верхняя тарелки примерно 40−50 см в диаметре). В Узбекистан только с пустым чемоданом ;)

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Ну, что? Загорелись поездкой в Узбекистан?