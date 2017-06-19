Могилёв и Буйничи

Владимир Суров KolxozNik В современной Беларуси хочет побывать каждый любопытствующий россиянин: действительно ли там дороги ровные да гладкие, деревушки, как нарисованные, и все любят батьку искренне и беззаветно? Россияне едут туда - в отпуск или на выходные, чтобы увидеть, почувствовать и потом рассказать. Сегодня гульбарий от Владимира Сурова KolxozNikа, побывавшем в Беларуси в рамках организованного автобусного тура.

- Могилев — город на берегу Днепра в Республике Беларусь. Третий по величине город Беларуси, население: 380 000 человек.

Несмотря на то, что приехал на экскурсию на автобусе, знакомство с городом началось для меня с железнодорожного вокзала.

Привезли нас сюда обменять деньги: 1 белорусский рубль = 30, с хвостиком, нашим. Пока все меняли деньги, прошёлся по вокзалу,

всех прибывающих в город встречает станционный смотритель.

Ещё увидел вот такие машины,

чем-то напомнили мультяшные «тачки».

Летописных свидетельств о возникновении Могилева совсем немного. Считается, что датой основания города является 1267 год.

Есть несколько версий, почему этот город назвали именно так. В рукописном оригинале хроники Могилева один из летописцев, Т. Сурта на обороте 3-го листа, а последующий летописец Трубницкий на 67-м листе указали, что нет никаких сведений, откуда Могилев получил свое название. По их мнению, название города произошло от сочетания двух слов «Могий и Лев» - могучий лев, так как на протяжении предыдущих столетий город, как могучий лев противостоял войнам, бедствиям и невзгодам.

Однако существует ряд легенд о возникновении названия города.

Одна из них связана с именем галичского князя Льва Даниловича Могия (могучий лев).

Некоторые исследователи считают, что название Могилева происходит от имени Полоцкого князя Льва Владимировича (Льва Могучего).

Согласно самой известной легенде, некогда на месте Могилева, в бескрайнем лесу был разбойничий притон атамана Машеки. Машека был человеком необыкновенной силы, вырывавший с корнями деревья. Сначала он был мирным крестьянином, но когда боярин-самодур отнял у него невесту, Машека взбунтовался и стал мстить за причиненную обиду. Могучий богатырь погиб, погиб от руки своей любимой, ставшей женой боярина. Простые люди похоронили богатыря на высоком берегу Днепра и насыпали над могилой курган. Место получило название «Могила Льва», а город здесь возникший, имя Могилев. Расположенная недалеко гора, стала называться Мышаковской или «Мышаковкой».

Известный белорусский поэт Янка Купала, вдохновившись романтикой легенды, написал поэму «Могила Льва», которая заканчивается следующими строками:

«… И ту высокую могилу,

Где лес угрюмо распевал,

За мощь Машеки и за силу

„Могилой льва“ народ прозвал.

Над нею - скоро иль не скоро –

Упали тысячи дерев,

И у могилы вырос город,

Носящий имя Могилев»

Но наиболее вероятно следующее. Могилев получил свое название прямиком от слова «могила». «Могилой» предки называли любой подходящий холм, возвышение.

Гора Могила – это теперешний парк им. Горького. Именно отсюда и начинается большинство экскурсий по городу.

На горе расположена площадь Славы, бывшая Советская, бывшая Губернаторская, бывшая Торговая.

Вместе с названиями площади, менялся и её облик. Нынешняя площадь выглядит вот так. Центром ансамбля площади является мемориальный комплекс «Борцам за Советскую власть», включающий бронзовую скульптуру в виде женской фигуры, символизирующую образ Победы,

Вечный огонь, зажжённый у подножия постамента, на котором возвышается скульптура и братскую могилу 15 красноармейцев 35-го бронеотряда 16-й армии, защищавшей город в 1920 году от войск Польши.

Местное население Скульптуру Победы называет «женщиной бегущей с Лавсана» (у нее за спиной расположено одно из предприятий города ОАО «Химволокно», именуемое в народе Лавсаном). Бежит же барышня в направлении городской ратуши,

на свидание к любимому. Три раза в день (в полдень, в 20:00 и при закате солнца) на балконе ратуши появляется горнист Магислав. Сыграет для любимой на горне и снова удаляется в свою обитель.

Рядом с ратушей стоит скамья примирения.

Далее по списку: краеведческий музей, бывшее здание окружного суда, парк Горького, в котором можно половить Покемонов,

поразмышлять на могиле того самого Машеки.

Осмотреть храм святых царственных мучеников на месте Могилевского замка.

С холма открывается замечательный вид на новый, более современный, Могилёв.

Вид на Пушкинский мост.

Мост охраняют львы, два лежащих

и два стоящих.

У подножия холма расположен подземный переход, украшенный старыми и не очень старыми видами Могилёва.

Сказка, по сравнению с тульскими подземками.

Возвращаемся на площадь Славы. Первоначально застройка города — радиальная, две основные магистрали шли от самой площади — Шкловская (ныне Первомайская) и Ветряная (ныне Ленинская).

На улице Первомайской можно увидеть аллею героев.

Если пройти немного дальше, увидим могилевский драматический театр

и поздороваемся с могилёвской Зарубинкой.

Эх, такого парня отхватила.)))

Отправляемся на прогулку по пешеходной улице Могилёва – Ленинской,

бывшей Ветряной, хотя, если верить аншлагам, более популярное название из прошлого: Вялiкая Садовая (надо думать – Большая Садовая? В Инете нашёл, что, также, носила название: «Инженерная»).

Протяженность улицы 1490 метров.

Большую роль в формировании нынешнего архитектурного облика улицы играют сохранившиеся на ней памятники истории, жилой и гражданской архитектуры 18-нач. 20 веков.

Почти на каждом доме имеются мемориальные доски,

и не вздумайте тут шкодить, закон не дремлет!

Лебединое озеро в одном из двориков.

Архиерейский дворец.

Минутка спорта:

сфоткай, типа я - могилевский Мутко.)))

Городишко маленький, все про всех всё знают, поэтому стесняться особо нечего.

На Ленинской полно всяких кафешек, баров и прочих точек общепита.

Ну, и само собой, полно всяких магазинчиков. Кстати, кое у кого из админов Майсло есть свой бизнес в Белоруссии.

Есть тир.

В переулке виднеется костёл Святого Станислава.

Если зайти во дворик,

вас поприветствует сам 264-ый Папа Римский, Иоанн Павел II.

и матерь божья.

К сожалению вовнутрь не успел зайти, говорят расписан костел очень красиво, погуглите.

Тула далека, Тула далека.

Тула – рядом, Тула – Рядом!

Тула, как известно – город побратим Могилёва, в связи с этим в Могилёве есть «тульский дворик».

Что? Где? Когда? Угадайте что за бочонок-батискаф стоит в «тульском дворике»?

Это мусорный контейнер. Кстати, мусор в Беларуси сортируют. Во всех дворах(да что во дворах, проезжая мимо деревень, видел и там такие) стоят мусорные контейнеры для пластика, для бумаги и пр. Город чистый, не скажу, что не найдёшь мусора на земле (возможно, заслуга туристов), но такого, как в Туле нет. Здесь не придётся искать урну часами.

Подходим к площади Звезд.

Здесь видим кинотеатр «Родина», а перед ним семиметровую фигуру звездочёта,

который указывает на некий объект в небесных далях. Разошёлся с ним во мнениях, по поводу правильных координат некоего небесного тела.

Вокруг звездочёта расположено 12 кресел, со знаками зодиака на спинках. Присев в кресло со своим знаком, можно загадать желание,

сделку закрепляют, ухватив Звездочёта за указательный палец левой руки. Вся композиция образует собой солнечные часы. С приходом ночи, телескоп бьёт в небо лучом света.

По внешнему радиусу от кресел можно увидеть что-то типа голливудской аллеи звёзд, аллея почётных граждан города. Из знакомых только: Гнатюк.

Небольшое лирическое отступление. В городе также жил Борис Моисеев, вот его дом,

но жители, как сказал экскурсовод, этим не особо хвалятся. Также родилась в городе Наталья Подольская, и, как кто-то из туристов метко подметил, её сестра-близнец. Имеют свои корни в городе и Майкл Дуглас, и Дэвид Суше, исполнитель роли Эркюля Пуаро.

Вечером, блуждая по улочкам Могилёва, наткнулся на вот такой ресторан.

Зашёл во двор, а там такое!!!

Всё хорошо, прекрасная маркиза,

Дела идут и жизнь легка!

Ни одного, печального сюрприза

За исключеньем пустяка...

Рад, что не прошёл мимо, всё-таки есть на что поглазеть. Ресторанным меню не интересовался. Надеюсь, там нет ничего подгоревшего.)))

Адрес заведения:

В городе полно всяких скульптур.

Правда, порой неизвестно, что они символизируют.

Видел несколько граффити.

Возвращаемся к экскурсионной программе.

Посетили Свято-Никольский женский монастырь.

Не пытайтесь это перевести - админы не дремлют )))

Говорить тут особо ничего не буду, на мой взгляд достаточно фотографий.

Свято-Никольский собор.

Храм преподобного Онуфрия Великого.

Часовня усыпальница.

Колокольня.

Могилы архиепископа Максима, благодаря которому монастырь был возвращен к жизни, а также игуменьи Евгении (Волощук).

Недалеко от Могилёва, минут 5 езды в юго-восточном направлении, расположен мемориальный комплекс Буйничское поле.

Мемориальный комплекс защитникам Могилева «Буйничское поле» — историко-культурная ценность Беларуси с 2002 г. Автор проекта архитектор Владимир Чаленко. Мемориал включает в себя арку — входа, которая соединена аллеей с центральной композицией — 27 метровой красной часовней, построенной в стиле православной архитектуры.

Аллеи соединяют часовню с аркой, где размещены горельефные доски, памятным камнем писателю К. Симонову, а также «Озером слез».

Вокруг расположены образцы боевого вооружения и техники периода войны.

Есть и один трофей.

Справа от часовни хорошо видны остатки противотанкового рва.

Над Буйничским полем, согласно завещанию писателя, в сентябре 1979 года развеян прах К.Симонова.

Переходим дорогу и оказываемся у этнографического музея под открытым небом «Белорусская деревня XIX века».

В деревне вниманию посетителей представлены домики гончара,

плотника,

кузнеца,

пекаря, ткача,

домик плетения из соломки и лозы,

изба пасечника,

мельница

и домик самогонщицы.

Казалось бы - гвоздь программы. Но разочаровался. Лучше бы вот это

скрыли от туристов. Само убранство домика, тоже не впечатлило.

Домовая утварь до прихода подвыпившего супруга:

После:

Короче, самогоноварение - рано или поздно - приведёт вас к разбитому корыту.

Также на территории находится культурно-развлекательный комплекс «Корчма»,

включающий в себя два ресторана, детское кафе, гостиницу (11номеров) и охраняемую автостоянку.

Рядом с этнографической деревней расположен зоосад.

Вот таким получилось путешествие в Могилёв. Вполне сойдёт для путешествия на выходные, только своим ходом. Подозреваю, что многое осталось за кадром, так как пробыл там один день да ещё и с экскурсионной группой.

Плюсы: чистота, дороги, компактность старого города (всё описанное мной, за исключением Буйничей, в шаговой доступности. Да и до самих Буйничей - 2 км).

Минусы: непонятный график работы многих магазинчиков. Указано время работы до 20:00, на деле же кто-то закрывается в 18:00, кто-то раньше.

Первого и второго июля Могилёв справляет своё 750-летие. Это, скорее всего, сделает посещение города, для тех, кто пожелает побродить по его улочкам в эти дни, более запоминающимся.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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