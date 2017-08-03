Усадьба в Вешаловке: немного готики и тюлень-одиночка

Татьяна Афанасьева В эту усадьбу мы попали, возвращаясь с Кудыкиной горы, но её можно посетить и при любом другом путешествии в Липецкую область: там всё рядом - Елец Воргольские скалы , благородная Шаталовка . Главное, забудьте про дорогу через Куркино. Отрезок «Куркино-Барятино» находится в ужасающем состоянии, это 12 километров ям! По идее, там надо поставить огромный щит «Дальше поедешь - «коня» потеряешь». В общем не советую...

Если в картинках, то так:

Лучше ехать по М-4 до поворота на Данков, от которого до Вешаловки 70 км по хорошей дороге :)

Занятно обнаружить такую готику в обычной русской деревне.

Откуда, спрашивается?.. C 1787 года владельцем этих земель являлся гвардии ротмистр Яков Афанасьевич Татищев - сын Афанасия Даниловича Татищева, любимого денщика Петра Первого, и дед княгини Зинаиды Волконской, которая имела личное знакомство с Александром Сергеевичем Пушкиным. По его указанию в Знаменском и строится этот на вид совсем неправославный собор в стиле модной тогда псевдоготики.

В 1778 году в состав поместья Знаменское, принадлежавшего Татищевым, входили село Знаменское, деревня Аршань, сельцо Кузминка в комплекте с 633 крепостными мужского пола (женский пол почему-то не учитывался). Нынешняя ВешАловка образовалась намного позже (в 1917 году), в результате слияния двух селений - Знаменского и ВешЕловки. Если посмотреть на старые карты, церковь стоит в Знаменском, если посмотреть на новые - в ВешАловке. Точные координаты: N 52° 45.239' E 39° 17.221'

Предположительно автором проекта церкви иконы Божией Матери «Знамение», построенной в 1794 году, был Василий Иванович Баженов. Тот самый, что в соавторстве с другим знаменитым архитектором - Матвеем Фёдоровичем Казаковым - возвёл дворец в Царицыно. Тогда он ещё не был масоном, поэтому нет смысла искать масонские символы в декоре церкви :) Хотя кто-то всё равно их там находит. Мне вот тоже циркули и звёзды вольных каменщиков примерещились :)

Колокольня напоминает башни Московского Кремля. Её опоясывают несколько ярусов белокаменного декора, и венчает шатёр со слуховыми окошками. Что есть красотка.

Сохранились фотографии церкви, сделанные в 1968 году. Их автор - историк и архитектурный фотограф Георгий Иванович Гунькин. На них видно, что Знаменская церковь унижена, заброшена, частично разрушена... Но! Неплохо сохранилась. Чего не скажешь об остальных усадебных постройках.

В 1804 году усадьбу в Знаменском перекупил Иосиф Иванович Кожин, фабрикант, владеющий производством по выделке сукна для армии и флота и двумя винокуренными заводами. У него было семь сыновей. Семейству Кожиных принадлежали дома в Москве и Санкт-Петербурге, а также усадьба в селе Репец, которая от Вешаловки всего в 80 км. Кстати, барский дом в Репце «жив и здоров», - мы видели его с дороги, когда ехали с Кудыкиной Горы, но заезжать не стали (показался слишком скучным в плане архитектуры).

Источник фото www.geocaching.su.

А вот в Знаменском Кожины возвели себе не дом, а маленький замок в стиле псевдоготики - со стрельчатыми окошками, высокими шпилями, смотровой башней и тайными ходами. Произошло это уже при сыне Ивана Иосифовича в середине 1860-х годов. Михаил Иванович Кожин (тот самый сын), который позже станет предводителем липецкого уездного дворянства и директором-акционером общества Липецких Минеральных вод, обустроил усадьбу с грандиозным размахом! Барский дом при нём разросся до 100 комнат :) В общем шиканул.

В наше время от роскошного замка Кожиных осталась только одна башня.

У «старушки» снесено пол-черепа, и удивительно, что она вообще стоИт...







На эту смотровую башню в четыре этажа гости усадьбы поднимались, чтобы полюбоваться пейзажным парком во французском стиле. Не удивлюсь, если в башне и лифт из красного дерева был :)





Усадьба Знаменское является памятником архитектуры XVIII-ХIХ веков федерального значения и охраняется государством, продолжая медленно и верно разрушаться. Хотя у башни были все шансы выжить, судя по фотографиям 2012 года...

Источник фото www.geocaching.su.

В поместье настоящие ягодные угодья. Мы были в середине июля, - луговой клубники было просто море.

Недалеко от Знаменской церкви спит сильно заросшая «рыба-кит», а когда-то здесь был парк, плотина и каскадные пруды.

Николай Павлович Селезнев в своей книге «Русские провинциальные усадьбы XVIII - начала XX века» пишет про поместье Кожиных вообще нечто фантастическое: «Место, где была построена усадьба, располагалось на землях с близким залеганием фунтовых вод, поэтому вокруг всех построек были проложены дренажные каналы из красного кирпича высотой 80 сантиметров, шириной 40 сантиметров. В этих каналах под землей собирались лишние фунтовые воды и по ним же сбрасывались в пруд. С восточной, северной и западной сторон усадьба была огорожена каменной оградой. С юга располагался каскад прудов, где плавал диковинный для здешних мест тюлень». Тюлень!

Источник фото ru.artsdot.com (фото левое, но кожинский тюлень точно был не хуже!)

В поместье был плодовый сад, конюшня, скотный двор, птичники, молочня, где перерабатывалось молоко, а также множество амбаров, сараев и других хозяйственных построек. Во всем своем великолепии усадьба Кожиных прожила до 1918 года. Этот год стал для неё роковым - на праздник Святой Пасхи вернувшиеся с войны революционно настроенные солдаты и матросы разграбили винные подвалы и подожгли барский дом, после чего Липецкая уездная власть распродала остатки усадьбы на слом.

Чудом сохранились церковь, башня и родовая усыпальница Кожиных. Впрочем, до наших дней два последних строения дошли в таком плачевном состоянии, что и спасать уже нечего...

Усыпальница была полностью разорена в 1920-х.

Название Вешаловка ничего хорошего не обещает. По одной из версий, оно дано в честь разбойников, грабивших и вешавших путников, свернувших с Лебедянского тракта. Но, честное слово, стоит свернуть и стоит посетить. Если повезёт, вы даже попадёте внутрь Знаменской церкви, подниметесь на колокольню и увидите бывшее поместье с высоты птичьего полёта :)

Ещё несколько удивительных архитектурных находок в стиле псевдоготики, расположенных не так уж и далеко от Тулы:

Есть ещё какая-то архитектурная готика на примете, которую можно увидеть, не выезжая из нашего царства-государства? Делитесь в комментариях!

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