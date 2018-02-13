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Держу Париж! или Франция по себестоимости

Держу Париж! или Франция по себестоимости

Наводнение в Париже спровоцировало не только очереди за резиновыми сапогами, но и падение цен на авиабилеты/отели/апартаменты. Ольга Волкова, руководитель турагентства «Аэропорт», советует выбрать стратегию биржевых брокеров - ловить Париж по себестоимости и готовить чемодан для круассанов.

Ольга Волкова.

Авиабилеты

Интереснее смотреть Париж весной: красиво цветут вишни и китайцев не так много, как летом. В августе французы вообще сливаются из страны в отпуск, закрывая свои магазины и лавки.

На майские праздники (1-4 мая) есть отличные цены до Парижа на Air Baltic по 8000 рублей в одну сторону. На минутку, рейсы до Сочи в эти дни обойдутся в 4-5 тысяч руб.

А теперь для тех, кто не бросил читать на слове «наводнение», есть лайфхак: выбираем аэропортом прилета Лион и видим, что рейс до Лиона стоит меньше 5500 рублей в одну сторону. НО! Тут самое главное, что это Rail&Fly рейс, т. е. предполагающий стыковку в Париже (бинго!) + ж/д билет из Парижа в Лион. Капитан очевидность считает, что в Лион в таком случае можно даже не ехать.

Жилье

Пусть у вас будет квартира. Во?первых, дешевле отеля. Во?вторых, побывав в Париже во всех вариациях жилья, понимаешь:

при всей изысканности отелей они никогда не передадут ту атмосферу романтики и французского шарма, которые есть у парижских квартир.

Здесь и старинные лифты, и изящные винтовые лестницы, мансарды с видом на Сену или своя терраса для завтрака.

В центре города вы наверняка будете жить в историческом здании. Но есть еще и пограничные округа (13, 14, 15), которые столетие назад были полями и фермами, что определяет наличие там живописных домов и улиц в стиле прованс.

Где бронировать жилье сегодня, не знает разве только мой кот. Есть масса обоснованных нареканий к сервису Аirbnb, поэтому из личного опыта могу лишь посоветовать более надежных посредников по апартаментам (Вooking, Тripadvisor или швейцарский холдинг Interhome). Цены на квартиры в центре стартуют от 3500 руб. в сутки.

Цена вопроса

Промежуточный итог за возможность провести майские праздники не с шашлыками у Коляна на даче и не с тещей на огороде: в среднем 17-20 тысяч рублей на человека (при условии сохранения вышеуказанных тарифов на момент вашего бронирования).

Инсайдерскими местами, полезными советами по Парижу и секретами экономии я готова поделиться в аккаунте @airport.tula (#аэропорт-
втуле#отдыхомпокризису).

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +3
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