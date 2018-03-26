Будва. Черногория

Елена Свиридова и Андрей Илюхин Андрея Илюхина. Если у вас есть свои впечатления от путешествия в Черногорию, добро пожаловать в комментарии, для кого-то они могут быть очень ценными, ведь приближается лето и сезон отпусков ;) Будва, пожалуй, самый попсовый и самый бюджетный черногорский курорт - именно туда чаще всего наши соотечественники едут в рамках готовых туров. Так почему бы не посмотреть на эту самую Будву?.. Смотреть будем через фотообъективы Елены Свиридовой

— Будучи основанной 2500 лет назад, Будва является одним из самых древних поселений на берегах Адриатического моря и Балканском полуострове. Город и его окрестности образуют Будванскую ривьеру — крупнейший туристический центр Черногории, знаменитый своими песчаными пляжами, ночной жизнью и памятниками средиземноморской архитектуры. Большинство наших отдыхающих едут именно сюда. Конечно, мы тоже не могли обойти это место вниманием. Тем более, что денёк обещал быть жарким. Мы запаслись купальными принадлежностями — и отправились на курорт.

Нам предстояла получасовая поездка на автобусе из Котора, где мы жили. Мы уже привычно миновали тоннель, прорезающий Врмац — только теперь автобус, минуя поворот в Тиват, отправился в противоположную от него сторону. Автовокзал в Будве встретил нас вполне ожидаемым ярким солнышком. И мы пошли знакомиться с городом.

Вокруг была цветная, яркая красота. Зелёные лужайки, традиционные красные крыши. И великолепные горы под синим небом — с белыми вершинами и велюровыми зелёными боками. Тут, конечно, было всё ярче и наряднее, но всё равно Будванский горный амфитеатр немного напомнил нам Ялтинский… Мы вышли на берег моря, набережная бурлила курортной атмосферой. Здесь не было и следа осени, тут царило жаркое лето. И — наконец-то! — плодоносил инжир. Сладкий, почти уже вяленый. А за полосой сувенирных магазинов, цветастых аттракционов и манящих кафешек, где мы, не удержавшись, купили горячих буреков, была синяя вода со множеством катеров. И над просторной мариной возвышались башни и черепичные крыши Старой Будвы.

Старая Будва расположена на заметно выступающем в море полуострове и окружена крепостными стенами, воздвигнутыми в XV веке ещё до турецкого вторжения. Стены укреплены несколькими башнями и крепостью Кастелла. За крепостными стенами прячутся узенькие кривые улочки и маленькие площади типичной венецианской и средиземноморской архитектуры. В 1979 году город был сильно разрушен землетрясением, но к 1987 году его уже почти полностью восстановили. Основная доминанта города — церковь Святого Ивана с величественной колокольней, построенные ещё в VII веке.

Этот город-крепость показался нам поменьше нашего Котора. Улицы — опять же поуже которских — пестрели цветочными горшками и множеством занятных вывесок самого аутентичного вида. Яркий, солнечный день очень украшал старые улочки, делая их цветными, нарядными и очень уютными. Очень позабавила потешная парочка рыжих спаниелей — явно близких родственников — терпеливо ждавших хозяина у одной из калиток.

Собачья тема продолжилась и позже — когда на мостовой Будвы нам повстречался обворожительный хаски, предмет самого пристального внимания и восторгов всех проходящих мимо туристов. Пёс лежал посередине улицы, умостив на камнях роскошные меховые щёки, и поглядывал на мир светло-голубыми, в белых ресницах, глазами.

На площади у храма Святого Ивана шла активная торговля сувенирами и живописью. Рядышком, в тени, расположилась действующая православная церковь святой Троицы. Это самый молодой храм Старой Будвы — он построен в 1804 году и является почти точной копией храма Успения Богородицы в монастыре в Подгорице. Напротив есть ешё одна церковь — как бы встроенная в городскую стену. Это католическая церковь Девы Марии. По легенде, в 840 году к берегу Будвы пристал корабль с бенедиктинскими монахами, приплывшими из Испании. Они установили икону Святой Марии рядом с крепостной стеной, зажгли свечи и попросили христиан, если они есть в городе, подойти и поклониться иконе. Христиане в городе нашлись, и вокруг этого своеобразного иконостаса монахами была построена церковь. Сейчас она не действует, однако, поскольку она обладает уникальной акустикой, здесь проводятся музыкальные вечера. Звучала здесь музыка и ясным днём — в амфитеатре напротив церкви уличный музыкант наигрывал на гитаре очень подходивший настроению места мотив. Рядом ослепительно сияли на фоне синего неба белые здания с черепичными крышами. А за крепостной стеной, под светлыми каменными башнями, плескалось в берега море. Тут оно было уже самым настоящим, неописуемого словами сложного цвета морской волны. И пахло морем, и широкие просторы до самого горизонта отрывали взгляду уже не залив, а именно Адриатику. Храм Девы Марии делит одну из стен с расположенным правее зданием церкви святого Савы, основателя Сербской православной церкви. Это совсем небольшой храм, в котором сохранились фрагменты фресок середины XII века. Сейчас он тоже не действует, а во время правления венецианцев здесь служили как православные литургии, так и католические мессы. По легенде, с того места, где сейчас стоит церковь, святой Сава отправился в паломничество в Иерусалим. С площади за храмом Святой Троицы можно было подняться в цитадель или отправиться гулять по крепостной стене. Но обе эти забавы стоили отдельных денег, кои мы решили понапрасну не транжирить. Бродить в лабиринтах городских улочек, засовывая везде любопытные носы, нам показалось гораздо интереснее. И только поняв, что начинаем ходить кругам, признали путешествие по Старому городу состоявшимся. Теперь путь наш лежал в сторону пляжа. Пляж под крепостными стенами нам показался чересчур пафосным, поэтому через одни из городских ворот мы выбрались к началу живописной пешеходной дорожки, прилепившейся к подножию огромных слоистых скал на берегу моря, севернее крепости. Дорожка эта ведёт в укрытую высокими скалами бухту Могрен. Чем дальше мы отходим от крепости, тем зрелищнее делается вид позади — красная черепица старого города и дымчатая синева горного амфитеатра, а вода светится то зеленью, то сиренево-фиолетовым. Вдоль кромки воды светлеют в прибое живописные камни, и на одном из них застыла бронзовая девичья фигурка, изогнувшаяся в изящной позе… А рядышком — парочка азиатской внешности, и девушка, к нашему восторгу, принимает похожую позу на камнях рядом с бронзовой скульптурой. Конечно, мы притормозили и под шумок фотографировали эти упражнения одновременно с её спутником. Причём выяснилось, что ребята-то вполне русскоговорящие! А мы-то сперва гадали, японцы они аль китайцы! Мы даже на правах соотечественников немножко загордились изяществом и гибкостью девушки, будто уже имели к ней какое-то отношение… Пляж и бухта Могрен открываются взору неожиданно, за поворотом скалы. Это небольшая, уютная и живописная бухта, укрытая удивительными по структуре огромными скалами. И в головах наших снова всплыли воспоминания о любимом Крыме — на сей раз место напомнило нам Яшмовый пляж у Фиолента. И здесь тоже скалой Могрен пляж делится на две части. Чтобы попасть во вторую из них, сначала нужно пройти полностью первую — Могрен-I, затем перейти по мосткам под сводом небольшого грота и осторожно преодолеть скальный карниз, висящий над водой. По пышущему жаром песку первого пляжа мы прошлись немного вдоль берега. Народ активно купался и загорал, и люди всё прибывали. Солнце уже палило не на шутку, и оставаться в одежде сделалось нестерпимо. К нашему удивлению, на пляже не оказалось кабинок для переодевания. Народ жался к стене с перегородками — то ли бывшим душевым, то ли тут вообще были в традиции такого рода полуоткрытые переодевалки… В домик с туалетом стояла очередь, народ топтался с купальниками в руках. Мы переглянулись — и решили не зацикливаться на условностях. Раз уж тут так принято — что же делать? Эх, где наш Коктебель с нудистским пляжем у кургана Юнге... Мы пристроились к полузакрытой бетонной стеночке и переоделись на виду у честного народа. Оглядевшись вокруг, мы выбрали для купания менее людный пляж Могрен-II. И пошагали уже босиком через пляж к сквозному гроту в перегораживающей пляж скале. Пройдя под скалой по деревянному мостику, мы выбрались на другую часть пляжа. У его дальней оконечности нависали над водой кроны пышных сосен. Там-то, среди растущих из песка крупных камней, мы и устроились на отдых. Вход в воду здесь был чудным, с гладким песчаным дном. Правда, приходилось долго идти по воде, чтобы достигнуть сколь-нибудь приемлемой для плавания глубины. Но зато очень приятно было лежать на пузе у самого берега, глядя, как в прозрачной воде преломляются тёплые солнечные блики. Морской пейзаж напротив пляжа немного загораживал остров Святого Николы, который местные жители называют «Гавайи», за ним устремлялись ввысь фактурные горы и синели вдали острова и мысы долгого побережья. А у жёлтого песка пляжа вода была нарядно-зелёной, на ней покачивались белоснежные лодочки, и на фоне заросшей соснами скалы возвышалось двухэтажное кафе с красными зонтиками-тентами. Когда тень от сосен полностью скрыла нашу часть пляжа, мы принялись собираться в путь. Пожертвовав здешним геокэшерским тайником, мы решили провести вечер на берегу у острова Свети Стефан. И, проделав обратную дорогу вдоль пляжа и скалы (ах, до чего всё же красива была морская вода под стенами Старой Будвы!), опять шли вдоль набережной с бесконечными кафе, и вокруг царила курортная праздность. И опять было чувство, что вернулось лето… А у входа в автостанцию случилось забавное открытие. Оказалось, что при станции существует целый зоопарк! Просторные вольеры среди зелёных зарослей стали для нас полной неожиданностью — ведь мы вышли из автобуса с противоположной стороны, и сразу ушли в город. А «со спины» автостанцию было не узнать! Тут в зелёных недрах жил своей жизнью целый самостоятельный мир. Олени, кролики, черепахи бродили, прыгали, плавали и спали среди лужаек и крохотных прудиков в камнях. Кролики были особенно хороши, и некоторое время мы умилённо наблюдали их деловитую суету . А потом прыгнули в первый же автобус, идущий в южном направлении… Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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