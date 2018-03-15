Пераст и Враново Брдо. Черногория

Первый остров — естественного происхождения, с красной черепицей монастыря Св. Георгия, спрятанного среди высоких чёрно-зелёных кипарисов. На остров Святого Георгия туристов особо не пускают, там кладбище, и поэтому остров даже называют Островом мёртвых. Здесь похоронены многие моряки, в том числе и прославленный черногорский капитан Марко Мартинович.
Второй островок, по преданию, образовался из затопленных здесь неприятельских кораблей и каменных блоков, привезенных жителями Пераста. Ранее на этом месте был лишь небольшой риф. И однажды в бурю на на нём чудом спаслись моряки из Пераста, и тогда же нашли икону Божьей матери с младенцем. Моряки дали слово построить на этом месте церковь. Почти сто лет жители побережья затапливали здесь старые корабли и делали каменную насыпь. Буквально — каждый житель города должен был привезти сюда на лодке хотя бы один камень! И в XIV в. на рукотворном острове была построена церковь! Знаменитая икона и сейчас хранится здесь. По традиции, ежегодно 22 июня жители Боки привозят на островок новые камни на нарядно украшенных лодках. Туристов как магнит притягивает часовня богоматери Шкрпельской, расписанная итальянскими мастерами из школы Тьепола и здешним художником Трипо Коколья.
Когда-то Марко Мартинович, моряк из Пераста, открыл здесь школу мореплавания, известную под названием «Наутика».
В ней, между прочим, обучались боярских детей, отобранных в гардемарины самим Петром I.
Подтверждением тому — хранящаяся в Городском музее гравюра «Русские бояре учатся по повелению Петра Великого морскому делу у Марко Мартиновича». В списке, написанном старым латинским шрифтом, можно разобрать имена князей: ... «пасынка царя», трёх братьев Голицыных — Петра, Дмитрия, Фёдора; Андрея Репнина; боярина Абрама Феодоровича «брата царицы московской»; Владимира Шарометьева (видимо, Шереметьева), Никиты Бутурлина… Уроженец Пераста адмирал Матия Змаевич командовал одной из эскадр русского флота, нанесшего в Гангутском сражении сокрушительное поражение шведам. Пётр I наградил его боевым знаменем, которое хранится теперь в здешнем же музее. Другой житель Пераста Матия Мелада обучал русских строительству портов и причалов... Так что морские узлы давно и крепко связывают Пераст и Россию.
Мы дошли до примостившегося на берегу пустующего кафе в пиратском стиле. И поняли, что город закончился. Слишком быстро — мы не рассчитывали, что он окажется таким коротким по протяжённости! На обочине у въезда в город виднелась стоянка экскурсионных автобусов. Мы спустились на деревянный настил кафе. Прямо у наших ног плескалось море. И каким же оно было красивым! Прозрачное, всё в хрустальных бликах, яркого и тёплого цвета! Солнышко припекало, прохладный ветерок не долетал сюда, отсечённый высокой каменной стеной набережной. Всё это было просто провокационно очаровательно. И стало совершенно очевидно, что намеченного купания сегодня не избежать!
К деревянному настилу приставали лодки, загружались под завязку туристами и, с трудом отчаливая, грузно проседая и слегка покачиваясь на незаметной волне, неспешно везли их к Острову с часовней Божьей Матери Шкрпельской. А Лена, переодевшись у каменной стенки, бултыхнулась в зелёную прозрачную воду. Заплыла подальше от берега, повисла в сияющей солнечной толще моря. Крутись себе потихоньку, наслаждаясь невесомостью, любуйся то островами, то горами, то ярким праздничными Перастом… Чудо! Вода была приятно-прохладной, чуть заметные волны покачивали, убаюкивая. Это был, в общем-то, тот самый релакс, о котором мечталось накануне прогулки. И его ещё оставалось в достатке — пройтись назад вдоль берега, любуясь и фотографируя город — такой красочный, что больно было глазам…
Пераст — городок очень характерный, сохранивший самый дух богатой истории Боки. Но, весьма известный в качестве сохранившегося лучше всех «города в стиле барокко», Пераст совершенно не «прилизан», как, например, Будва, он действительно такой, какой есть. Многие приезжают сюда ради достопримечательностей и разочаровываются размерами города. Всех развлечений для туристов здесь: городской музей, подняться на колокольню, церквушки, коих здесь около двух десятков на три сотни жителей, да заплыв на остров Богородицы. В общем-то — это не мало, нам для того, чтобы принять решение приехать сюда, хватило просто вида набережной…
Но есть ещё один Пераст, скрытый от глаз туристов. Где шумная набережная — лишь нарядная витрина, не передающая духа старинного города. Как и в любом приморском городе здесь, конечно же, есть и узкие каменные лестницы, уютные дворы и подворотни за приоткрытыми дверцами. Говорят, что в Перасте запрещают строить новые дома, пытаясь сохранить уникальную архитектуру города с барельефами ещё времён венецианской власти. Ведь тут, между прочим, нет ни одного строения младше 200 лет! Можно только реконструировать их. И как мы убедились своими глазами — дворцовых руин тут достаточно ещё для многих будущих инвесторов.
То, что Пераст оказался куда меньше, чем нам думалось, только раззадорило наш исследовательский зуд — мы взобрались крутой улочке-лесенке вверх к колокольне храма, возвышающегося над городом.
Пооглядывались оттуда. Насладились панорамами. В попытке спуститься вниз нечаянно забрели на чью-то частную лестницу, сцепились с негостеприимной русскоязычной дамой (понаехали тут!), возмутившейся тем, что мы нагло фотографируем панораму бухты, стоя на её частнособственных ступенях… А таблички надо вешать, на лестнице не написано, что она — частная собственность! Всё ещё пыхтя от негодования (пообщались с соотечественниками, вот ведь радость! Ни с одним черногорцем такого у нас не случалось!), мы обошли проблемную территорию и отыскали красивую старинную лесенку для всех.
Мы ухитрились заглянуть даже в уголки, которые в этом людном месте, видимо, очень мало посещаются. Заросшие буйным кустарником, гранатом и даже виноградом разрушающиеся понемногу стены заброшенных церквей и прилегающих строений, пустынные и диковатые, оплетённые плющом и скрытые от мира высокими барьерами каменной кладки…
Потом мы снова вынырнули в живую солнечную цивилизацию. Купили мороженого — благо по-летнему тёплая атмосфера к этому располагала — и пошли параллельной набережной улочкой. Светлые камни стен, арочки, окошки со ставеньками, цветочные горшки, шпили католических храмов… Европейская, непривычная русскому глазу красота. И бухта с качающимися на воде лодочками была по-прежнему прекрасна, и над берегом возвышался, словно нарисованный, город с черепичными крышами и пальмами…
Город расположен напротив пролива Вериге, настолько узкого, что некогда его перекрывали цепями — меж двух внутренних заливов Боки: Которского и Рисанского. Пераст, также как и Рисан, назван по именованию одного из иллирийских племён. Первые письменные упоминания о городе относятся к 1326 г. Считается, что долгое время здесь жили пираты. В 1420 г. в город пришли венецианцы, под чьей властью он и находился вплоть до перехода к австрийцами в 1797 г. В то время здесь были построены дворцы и церкви, крепости и укрепления, активно развивалось мореходство…
Пожалуй, кроме островов, главная достопримечательность — это церковь Св. Николая. При ней построена самая высокая колокольня в Боке Которской (55 м). Именно она вместе со старинной набережной образуют такой узнаваемый вид города! Самые красивые здания были построены здесь в XVII…XVIII столетиях. Тогда мореплавание было почёте, и капитаны строили великолепные виллы, которые даже сегодня восхищают своей красотой.
Пройдя городок насквозь в обратном направлении, мы присели в тенистом скверике на его окраине. Сквозь стволы и ветви могучих сосен сияла самоцветной зеленью вода бухты. Дул свежий ветерок. В нескольких шагах от нас загорала на каменных плитах у воды юная парочка. Вода выглядела призывно, но купаться почему-то уже не хотелось.
Осмотр города мы признали завершённым, а день, меж тем, был в самом разгаре.
Совсем рядом с окраиной Пераста, где-то прямо над нашими головами, начинался подъём на вершину под загадочным пока для нас названием «Враново Брдо»…
Подъём на неё мы запланировали буквально накануне вечером и совсем на другой день. И вовсе не из Пераста! Сюда мы думали спускаться. Но реальность в который раз подкорректировала наши планы. И раз уж впереди у нас было ещё целых полдня — почему бы не рискнуть и не покорить в общем-то невысокую гору (749 м) по удобной, маркированной туристической тропе?
Пройдя сотню метров по обочине шоссе над оставленным нами Перастом, мы оказались у начала искомой тропы. Стояла уже настоящая жара, и стало ясно, что подъём будет не самым простым. На табличке у тропы значилось, что он должен занять полтора часа. Мы в этом сильно — и небезосновательно! — сомневались… Мимо нас «проскакали» парень с русоволосой девушкой спортивного телосложения — и Андрей, глядя на стремительно удаляющуюся, изящную девичью фигуру, предположил, что означенное время пути очевидно мерялось «такими вот черногорками». Увы, нам до подобной резвости было далеко. И мы побрели по крутым петлям горного серпантина, пыхтя и вытирая со лбов обильный пот.
Чем выше мы поднимались, тем великолепнее делался пейзаж внизу. Бухта открывалась нам с нового ракурса — во всей красе, со всеми своими изгибами, украшенными коралловыми ожерельями игрушечных городков, сияя изумрудной зеленью и искрясь драгоценными бликами. Мы поминутно останавливались, чтобы сделать кадр-другой.
Вдоль тропы густо громоздились заросли опунций. Среди белых камней они выглядели как родные — а у оснований их мясистых колючих стволов в изобилии валялись крупные, цвета спелого редиса плоды. Они были так хороши, ярки и почти прозрачны, что Лене тут же живо вспомнились рассказы об их изумительных вкусовых качествах… Не попробовать такую красоту на вкус было просто невозможно! Особенно учитывая явную идеальность и спелость — ну в самом что ни на есть соку! И пока Лена, памятуя о рекомендациях «плоды перед употреблением непременно чистить от шкурки!», сдирала кожицу цвета «маджента» — Андрей задумчиво высказался насчёт того, что лично он кактусы предпочёл бы не есть…
Опунция в самом деле оказалась вкусной. Её нежная и сладкая мякоть по консистенции напоминала совсем мягкий крыжовник с крупными твёрдыми зёрнышками. Отъев очищенную половину, Лена почему-то решила, что будет удобно вывернуть плод наизнанку, выкусив из кожицы оставшуюся мякоть. И, конечно же, поплатилась за беспечность.
Тонкие как ворс, почти невидимые глазом колючки опунции достать из языка и нёба оказалось не так-то просто. Ругая себя за растяпство — и уныло прикидывая, что будет, если колючки ненароком проглотить — Лена продолжила путь с опасливо прикушенным языком. Тропа вилась серпантином — вверх и вверх — и только когда Андрей решил сделать привал по случаю обеденного времени, Лена наконец смогла заняться колючками. Четверть часа отчаянных ухищрений завершились таки победой, и Андрей смог продолжить путь сытым, а Лена — свободной от надоевших колючек.
Тропу по обочинам всё гуще украшали полянки цикламенов. Их сиреневые огонёчки были так хороши, что удержаться от фотографирования — их и с ними — было невозможно.
Крутые петли серпантина были укреплены каменной кладкой, и такая же кладка мостила саму тропу. Это не переставало удивлять — зато объясняло, каким образом сохраняется десятилетиями на очень крутом склоне этот ныне туристический маршрут, а изначально австрийская военная дорога к форту. Как выяснилось, когда мы добрались-таки до вершины…
На одном из поворотов нам повстречалась маленькая церквушка. Затем встретился небольшой донжон, а потом поперёк тропы вдруг обнаружилась импровизированная изгородь из наваленных колючих веток. Кто-то явно не хотел, чтобы по тропе поднимались выше. А может, чтобы кто-то спустился вниз. Например, волки, предостережение о которых ждало нас на указателе у форта. Конечно же, мы форсировали препятствие по камням на обочине. И продолжили подъём. Внизу всё шире распахивалась панорама бухты. Небо понемногу начало затягивать облаками. Похоже было, что отпущенная нам на сегодня солнечность близится к завершению.
Встретилась ещё одна загородка из веток, мы перемахнули и её. На камнях под нашими ногами всё гуще зеленела свежая трава, не похожая на выжженную солому на пройденных ниже склонах. Мимо нас прошла знакомая парочка — как видно, странствовавшая на каких-то боковых ответвлениях тропы. С прежней крейсерской скоростью молодые люди устремились вверх — теперь уже абсолютно точно к развалинам крепости. Солнце тем временем окончательно спряталось за тучи, с ним ушла и жара. Подул нешуточный ветер, а небо начало раскрашиваться в очень привлекательные цвета, какие случаются от смеси облачности и зашторенного тучами солнца. Искрилась ослепительным сиянием утратившая шёлковую зелень поверхность бухты. Слева Которский залив и сам Котор в самом конце залива, а справа живописно изогнутый пролив Вериге. Прекрасный вид на Ловчен Над Котором. Видны обе его вершины — Езерский врх с мавзолеем Петра II Петровича-Негоша (слева) и Штировник (справа). А у нас под ногами белые камни на зелёной траве да широкая тропа к руинам — и всё это выглядело просто замечательно! Подъёма оставалось совсем чуть-чуть. И тут у тропы мы заметили валявшуюся табличку.
Ух ты! Надпись гласила, что мы приближаемся к крепости Святого Андрея! Надо же, а ведь на карте ни о чём таком не написано! Мы-то думали, что просто движемся к вершине… Андрей, впечатлённый сюрпризом, тут же воздвиг низложенную табличку в вертикальное положение — и сфотографировался с ней на фоне ландшафта.
В австрийских документах и картах форт проходит под названием Враново Брдо, однако местные жители, а также путевые таблички называют её крепостью Св. Андрия. Задачей крепости было контролировать проход из Горного Ораховца в Нижний Ораховац на море. Построили крепость в 1886 году, также как и крепость Шаник, видимая отсюда на соседней вершине, и вооружена она была двумя 90 мм гаубицами и пулемётами.
Внутри крепость оказалась довольно просторной. Сквозь проём стальных дверей сияли изгибы бухты в обрамлении гор и небес. Зрелище было завораживающим — словно портал в параллельный мир! К остаткам стены оказался привинчен красный ящик, в первое мгновение повергший нас в ступор.
Почтовый ящик?.. Оказалось, что в ящике — лекарства! В том числе — и противоядие от змеиного яда! Вот это да! Аптечка! На вершине горы! Ну, просто нет слов…
Молодые люди фоткались на развалинах. Время от времени грохотали сорвавшиеся из-под чьей-то излишне шустрой ноги камни кладки. Вот так и рушатся недоразрушенные временем артефакты… Мы побродили среди руин, оглядываясь. Удивительным было то, что Враново Брдо действительно оказалось вершиной — в самом полном смысле этого слова! Подсознательно мы ожидали увидеть за крепостью плоскогорье — как это типично для крымских столовых гор. Не тут-то было! За крепостью тоже был уходящий вниз склон — так же как и справа, и слева. Внизу простиралась огромная воронка, и её понижение постепенно опять оборачивалось крутым подъёмом. Гора за горой, гора за горой… А там, меж гор, таился загадочный, замкнутый со всех сторон, каменистый и заросший деревьями и кустарником мир. Дикий и суровый. Мы ещё не догадывались, что в ближайшее время нам предстоит там очутиться…
Мы ведь думали, что тропа на спуск поведёт как прежде — вдоль бухты. Но когда мы двинулись от крепости вниз, то маркированный туристическими метками спуск неожиданно вильнул резко влево. И принялся углубляться в недра горной котловины. Вскоре мы оказались отрезаны от бухты скальной стеной, и тропа широкими витками продолжила спуск в пространство меж горами…
Сразу сделалось жарко — утих отсечённый горами резкий ветер. Дичь, мхи, заросшая сочной зеленью каменистая тропа… Тишина! Странное ощущение от этого пространства рассеивало по спине пригоршни мурашек. Вдоль тропы, внизу по склонам показались вдруг зелёные террасы, разделённые белыми каменистыми стенками. Да ведь здесь жили люди! И не так уж давно, наверное — вот и домики впереди показались! В первое мгновение нам даже почудилось, что под этой черепичной крышей по-прежнему кто-то живёт…
Нет, место оказалось заброшенным. Зелёные мхи и лианы поглощали светлые каменные стены. Окошки домика смотрели на дорогу. Ух и странная всё-таки тут витала атмосфера! Когда люди уходят, остаётся заброшенность и тоска — но и привлекательность какая-то невнятная, книжные ассоциации, фантазии, почти мистика… Это уже не просто уголок природы, живёт в нём что-то этакое…
А пространство вокруг было и вовсе диким, очень большим и непривычным. Огромная котловина, с нашей стороны заросшая лесом, на противоположном своём «берегу» была каменистой и обрывистой. Поглотившая солнце хмарь делала этот замкнутый суровый мир серым и угрюмым, но тем ярче сияли в нём яркая трава и мхи на тропе и склонах. Мы шагали по этой траве, внимательно глядя под ноги — на всякий случай. И оказалось это весьма кстати. Потому что в конце концов Андрей остановился, разглядев (каким только чудом?) посередине тропы невзрачную буровато-оливковую змею.
Мы знали, конечно, что в Черногории много ядовитых змей. Но увидели своими глазами впервые. Змея была маленькая, она неподвижно лежала прямо на тропинке, и обойти её не было никакой возможности. Слева был самый натуральный обрыв. Справа — очень густые заросли. Андрей поднял камешек, кинул его рядом со змеёй — в надежде, что она, вспугнутая, уползёт в сторону. Ничуть не бывало! Змея не шевелилась, и мы даже успели усомниться в том, что она живая. Но экспериментировать желания почему-то не возникало. Андрей поднял длинный прутик, и Лена тут же запаниковала. Андрей, однако, только отмахнулся: ну не станет же она прыгать по палке! И пошуршал прутиком рядом со змеёй.
Змея шевельнула миниатюрной головой — и, изогнувшись, уползла с тропы.
Уже позже, дома, разыскивая в Интернете нашу оливковую черногорскую знакомую, мы обнаружили, что Ленины страхи не были безосновательными. Если это был, например, желтобрюхий полоз — то от него вполне можно было ожидать прыжка на 1,5—2 м. Но всё хорошо, что хорошо кончается — змея просто ушла. В тот момент мы облегчённо вздохнули — и продолжили путь.
Тропа наша делалась всё колоритнее. Очень зелёная пушистая травка, покрывавшая белые камни, была просто загляденье. Каменистый склон убегал вниз, петли серпантина были крутыми, и по ним, похоже, нога человека ступала довольно редко. Вокруг вырастали серые каменные стены котловины, огромной и мрачноватой. Где-то там, бесконечно далеко, читались в скалах изгибы далёкой тропы, взбиравшейся вверх — по которой мы изначально планировали подниматься к далёкой церкви на противоположном склоне. И светлели внизу крохотные домики с черепичными крышами — явно заброшенные и разрушающиеся.
Наша тропа нашлась в горных зарослях. Мы понемногу погружались в тень кустарников и деревьев. И ещё более дико и красиво становилось вокруг. И без того угасавший дневной свет окончательно померк под широкими кронами, и тем ярче светилась зелень. Над дорогой свешивались шарики гранатов, и мы время от времени пробовали их на вкус. Парочка плодов с этой тропы позже прилетела с нами в Тулу…
Слева от тропы потянулся скальный гребешок. Вдоль тропы, к нашему немалому удивлению, стали попадаться брошенные мешки с цементом. Как их занесло в горный лес по крутой каменистой тропке — оставалось только догадываться. Разве что какой-то экстравагантный силач развлекался, тренируя мышцы таким нерядовым способом…
Время меж тем стремилось к закату. И вдруг, очутившись на изгибе тропы над обрывом, меж расступившихся деревьев мы увидели бухту. Дорога наша наконец-то вынырнула из межгорного пространства. Да как вовремя! Небо над бухтой полыхало оранжево-розовым закатным светом, и сияли червонным золотом могучие скалы над нашими головами! Внизу простирался городок, в который нам ещё предстояло спуститься.
Горный лес не отпускал нас до самой темноты. И когда сделалось уже так темно, что пришлось зажигать фонарики, впереди между деревьев засияли огни. Это светились иллюминацией фонарей по периметру дома, вплотную подступавшие к лесу. Огромные виллы стояли прямо на горном склоне, вгрызаясь в горный массив. И отсюда начиналась асфальтовая дорога вниз, где светился огоньками окон город Ораховац.
Мы шли, оглядываясь на сияющие янтарным светом дома на опушке леса. Они оставались вверху, а мы ещё немного побродили по тёмным улицам, разглядывая дома и пытаясь найти местную крепость. Пока не сообразили, что это просто название одной из туристических вилл. Что ж, самое время было поспешить на трассу. Мы были уверены, что легко доберёмся автобусом до Котора. Ну или на такси. Или, на крайний случай, дойдём пешком — хотя этого уже и не хотелось, учитывая пройденные километры.
Но не тут то было! Дорога вдоль берега — оранжевая в свете фонарей, с синим фоном вечерних гор и густо украшенным гранатами обрамлением пышных кустов — привела нас на автобусную остановку. Тут мы и угнездились на лавочке, выжидательно глядя на не слишком-то оживлённое шоссе. Людей на остановке не было, и это не вселяло надежд на благополучный исход нашего ожидания. Интегрированный в остановку ларёк ободряюще светился в темноте, изредка кто-то приходил за покупками. Мы попытались узнать у хозяйки ларька что-нибудь о расписании автобусов — но она совсем не понимала ни по-русски, ни по-английски. А мы не понимали её черногорский. Нам ничего не оставалось, кроме как ждать… К продавщице приехали на машине две миловидные девушки, о чём-то пообщались — и стали готовить ларёк к закрытию. К тому времени мы окончательно утратили надежду на автобус — ожидание наше длилось уже более получаса.
Продавщица закрыла ларёк и пошла к машине, о чём-то беседуя с девушками. И тут одна из них вернулась к нам на остановку. И спросила, куда нам надо ехать. Оказалось, что продавщица рассказала о нас девушкам — своим дочерям. И они предложили подбросить нас до Котора — тем более что сами они направлялись именно туда.
В дороге мы успели пообщаться с девушками, которые прекрасно понимали на слух русскую речь и говорили по-английски. И пока их мама ходила в придорожный супермаркет за продуктами, мы разговорились, насколько это было возможно в нашей ситуации. Как всегда — на трёх языках с переходом на язык жестов. Оказалось, что живут наши новые знакомые в Старом городе.
От них мы узнали, что «Враново Брдо» означает «Воронья Вершина». А мы-то гадали, что такое «брдо» — крыло ли, гнездо ли!.. Оказалось, что брдо — это то же, что и врх.
Девушки довезли нас до «Камелии» — супермаркета у поворота на нашу улочку. И денег за свою неоценимую помощь, конечно же, не взяли. Всё-таки мир не без добрых людей! С этим светлым ощущением мы, очень довольные путешествием и его благополучным завершением, отправились в «Камелию» за вкусняшками. До нашего дома и вечернего пиршества оставалось всего-то несколько минут пути.
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в личку Татьяне Афанасьевой
И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)
Черногория, конечно, самобытна, но в некоторых деталях очень похожа...