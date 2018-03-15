Пераст и Враново Брдо. Черногория

— Живописный городок Пераст приютился у берега Боки в 12 км от Котора — чуть ниже шоссе, с которого мы уже успели пару раз увидеть его мельком. Судя по фотографиям в Интернете, Пераст обещал чудесные виды, поэтому мы намеренно дожидались солнечной погоды. И наконец дождались! Пераст встретил нас ярким солнышком. Наши тёплые вещи вдруг оказались абсолютно лишними. Это сделалось очевидно ещё на подъезде, когда засветилась летней зелёной прозрачностью вода бухты (прямо под окнами автобуса, словно за бортом морского судна!), а прогуливающийся люд оказался одетым в шорты и майки. Совершив короткое путешествие из прохладного и тенистого поутру Котора, мы вышли в тёплый, пронизанный солнечным светом мир, и тут же очутились в праздничной и бестолковой толчее.

Не самый удачный день для визита — суббота. Туристические автобусы вываливали из своих недр толпы экскурсантов, и пёстрая людская река разливалась по узкой улочке-набережной между старинных зданий с черепичными крышами и зелёно-янтарной водой залива. До чего тут было красиво и ярко! Храмы, колокольни, дома, светящиеся на фоне сочной густой зелени, белоснежные катера на волнах, голубые небеса над горами — тут было бесконечное множество сюжетов, достойных и фотоаппаратов, и кисти и холста! А на искрящейся поверхности бухты виднелись два аккуратных островка — особая достопримечательность Пераста.

Первый остров — естественного происхождения, с красной черепицей монастыря Св. Георгия, спрятанного среди высоких чёрно-зелёных кипарисов. На остров Святого Георгия туристов особо не пускают, там кладбище, и поэтому остров даже называют Островом мёртвых. Здесь похоронены многие моряки, в том числе и прославленный черногорский капитан Марко Мартинович.

Второй островок, по преданию, образовался из затопленных здесь неприятельских кораблей и каменных блоков, привезенных жителями Пераста. Ранее на этом месте был лишь небольшой риф. И однажды в бурю на на нём чудом спаслись моряки из Пераста, и тогда же нашли икону Божьей матери с младенцем. Моряки дали слово построить на этом месте церковь. Почти сто лет жители побережья затапливали здесь старые корабли и делали каменную насыпь. Буквально — каждый житель города должен был привезти сюда на лодке хотя бы один камень! И в XIV в. на рукотворном острове была построена церковь! Знаменитая икона и сейчас хранится здесь. По традиции, ежегодно 22 июня жители Боки привозят на островок новые камни на нарядно украшенных лодках. Туристов как магнит притягивает часовня богоматери Шкрпельской, расписанная итальянскими мастерами из школы Тьепола и здешним художником Трипо Коколья.

Когда-то Марко Мартинович, моряк из Пераста, открыл здесь школу мореплавания, известную под названием «Наутика». В ней, между прочим, обучались боярских детей, отобранных в гардемарины самим Петром I. Подтверждением тому — хранящаяся в Городском музее гравюра «Русские бояре учатся по повелению Петра Великого морскому делу у Марко Мартиновича». В списке, написанном старым латинским шрифтом, можно разобрать имена князей: ... «пасынка царя», трёх братьев Голицыных — Петра, Дмитрия, Фёдора; Андрея Репнина; боярина Абрама Феодоровича «брата царицы московской»; Владимира Шарометьева (видимо, Шереметьева), Никиты Бутурлина… Уроженец Пераста адмирал Матия Змаевич командовал одной из эскадр русского флота, нанесшего в Гангутском сражении сокрушительное поражение шведам. Пётр I наградил его боевым знаменем, которое хранится теперь в здешнем же музее. Другой житель Пераста Матия Мелада обучал русских строительству портов и причалов... Так что морские узлы давно и крепко связывают Пераст и Россию. Мы дошли до примостившегося на берегу пустующего кафе в пиратском стиле. И поняли, что город закончился. Слишком быстро — мы не рассчитывали, что он окажется таким коротким по протяжённости! На обочине у въезда в город виднелась стоянка экскурсионных автобусов. Мы спустились на деревянный настил кафе. Прямо у наших ног плескалось море. И каким же оно было красивым! Прозрачное, всё в хрустальных бликах, яркого и тёплого цвета! Солнышко припекало, прохладный ветерок не долетал сюда, отсечённый высокой каменной стеной набережной. Всё это было просто провокационно очаровательно. И стало совершенно очевидно, что намеченного купания сегодня не избежать! К деревянному настилу приставали лодки, загружались под завязку туристами и, с трудом отчаливая, грузно проседая и слегка покачиваясь на незаметной волне, неспешно везли их к Острову с часовней Божьей Матери Шкрпельской. А Лена, переодевшись у каменной стенки, бултыхнулась в зелёную прозрачную воду. Заплыла подальше от берега, повисла в сияющей солнечной толще моря. Крутись себе потихоньку, наслаждаясь невесомостью, любуйся то островами, то горами, то ярким праздничными Перастом… Чудо! Вода была приятно-прохладной, чуть заметные волны покачивали, убаюкивая. Это был, в общем-то, тот самый релакс, о котором мечталось накануне прогулки. И его ещё оставалось в достатке — пройтись назад вдоль берега, любуясь и фотографируя город — такой красочный, что больно было глазам… Пераст — городок очень характерный, сохранивший самый дух богатой истории Боки. Но, весьма известный в качестве сохранившегося лучше всех «города в стиле барокко», Пераст совершенно не «прилизан», как, например, Будва, он действительно такой, какой есть. Многие приезжают сюда ради достопримечательностей и разочаровываются размерами города. Всех развлечений для туристов здесь: городской музей, подняться на колокольню, церквушки, коих здесь около двух десятков на три сотни жителей, да заплыв на остров Богородицы. В общем-то — это не мало, нам для того, чтобы принять решение приехать сюда, хватило просто вида набережной… Но есть ещё один Пераст, скрытый от глаз туристов. Где шумная набережная — лишь нарядная витрина, не передающая духа старинного города. Как и в любом приморском городе здесь, конечно же, есть и узкие каменные лестницы, уютные дворы и подворотни за приоткрытыми дверцами. Говорят, что в Перасте запрещают строить новые дома, пытаясь сохранить уникальную архитектуру города с барельефами ещё времён венецианской власти. Ведь тут, между прочим, нет ни одного строения младше 200 лет! Можно только реконструировать их. И как мы убедились своими глазами — дворцовых руин тут достаточно ещё для многих будущих инвесторов. То, что Пераст оказался куда меньше, чем нам думалось, только раззадорило наш исследовательский зуд — мы взобрались крутой улочке-лесенке вверх к колокольне храма, возвышающегося над городом. Пооглядывались оттуда. Насладились панорамами. В попытке спуститься вниз нечаянно забрели на чью-то частную лестницу, сцепились с негостеприимной русскоязычной дамой (понаехали тут!), возмутившейся тем, что мы нагло фотографируем панораму бухты, стоя на её частнособственных ступенях… А таблички надо вешать, на лестнице не написано, что она — частная собственность! Всё ещё пыхтя от негодования (пообщались с соотечественниками, вот ведь радость! Ни с одним черногорцем такого у нас не случалось!), мы обошли проблемную территорию и отыскали красивую старинную лесенку для всех. Мы ухитрились заглянуть даже в уголки, которые в этом людном месте, видимо, очень мало посещаются. Заросшие буйным кустарником, гранатом и даже виноградом разрушающиеся понемногу стены заброшенных церквей и прилегающих строений, пустынные и диковатые, оплетённые плющом и скрытые от мира высокими барьерами каменной кладки… Потом мы снова вынырнули в живую солнечную цивилизацию. Купили мороженого — благо по-летнему тёплая атмосфера к этому располагала — и пошли параллельной набережной улочкой. Светлые камни стен, арочки, окошки со ставеньками, цветочные горшки, шпили католических храмов… Европейская, непривычная русскому глазу красота. И бухта с качающимися на воде лодочками была по-прежнему прекрасна, и над берегом возвышался, словно нарисованный, город с черепичными крышами и пальмами… Город расположен напротив пролива Вериге, настолько узкого, что некогда его перекрывали цепями — меж двух внутренних заливов Боки: Которского и Рисанского. Пераст, также как и Рисан, назван по именованию одного из иллирийских племён. Первые письменные упоминания о городе относятся к 1326 г. Считается, что долгое время здесь жили пираты. В 1420 г. в город пришли венецианцы, под чьей властью он и находился вплоть до перехода к австрийцами в 1797 г. В то время здесь были построены дворцы и церкви, крепости и укрепления, активно развивалось мореходство… Пожалуй, кроме островов, главная достопримечательность — это церковь Св. Николая. При ней построена самая высокая колокольня в Боке Которской (55 м). Именно она вместе со старинной набережной образуют такой узнаваемый вид города! Самые красивые здания были построены здесь в XVII…XVIII столетиях. Тогда мореплавание было почёте, и капитаны строили великолепные виллы, которые даже сегодня восхищают своей красотой. Пройдя городок насквозь в обратном направлении, мы присели в тенистом скверике на его окраине. Сквозь стволы и ветви могучих сосен сияла самоцветной зеленью вода бухты. Дул свежий ветерок. В нескольких шагах от нас загорала на каменных плитах у воды юная парочка. Вода выглядела призывно, но купаться почему-то уже не хотелось. Осмотр города мы признали завершённым, а день, меж тем, был в самом разгаре. С овсем рядом с окраиной Пераста, где-то прямо над нашими головами, начинался подъём на вершину под загадочным пока для нас названием «Враново Брдо»…

Подъём на неё мы запланировали буквально накануне вечером и совсем на другой день. И вовсе не из Пераста! Сюда мы думали спускаться. Но реальность в который раз подкорректировала наши планы. И раз уж впереди у нас было ещё целых полдня — почему бы не рискнуть и не покорить в общем-то невысокую гору (749 м) по удобной, маркированной туристической тропе?

Пройдя сотню метров по обочине шоссе над оставленным нами Перастом, мы оказались у начала искомой тропы. Стояла уже настоящая жара, и стало ясно, что подъём будет не самым простым. На табличке у тропы значилось, что он должен занять полтора часа. Мы в этом сильно — и небезосновательно! — сомневались… Мимо нас «проскакали» парень с русоволосой девушкой спортивного телосложения — и Андрей, глядя на стремительно удаляющуюся, изящную девичью фигуру, предположил, что означенное время пути очевидно мерялось «такими вот черногорками». Увы, нам до подобной резвости было далеко. И мы побрели по крутым петлям горного серпантина, пыхтя и вытирая со лбов обильный пот.