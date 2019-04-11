В Кадис через Херес. Океан, бодеги и замки

Татьяна Афанасьева

Продолжаю рассказ про наше испанское путешествие, если пропустили первые четыре части сериала, их можно посмотреть по одному клику:

1-я серия. Мадрид. Мохнатый дом, говорящие головы, стрит-арт и лягушка удачи.

Толедо. Цветущий миндаль, Дон Кишот и беглые монашки 2-я серия. Толедо. Цветущий миндаль, Дон Кишот и беглые монашки

— В Херес! Не думали же вы, что можем его пропустить? Решили заскочить на пару часов, хлебнуть колдовства. Из Севильи исправно ходят поезда. Выезжаем в 7.45 (12,5 евро), а в 8.45 мы уже в самом пьяном городе Андалусии - Херес-де-ла-Фронтера, где на каждом шагу бодеги и производится около 30 сортов креплённого вина, известного миру под названием «херес» (Jerez).





Хересозависимость в городе чувствуется во всём, начиная с граффити, скульптур и заканчивая уличными часами, где вместо цифр имя основателя одной из старейших хересных компаний - Fundador Pedro Domecq (XVIII в.). Сразу скажу, версия, что херес будет литься рекой из всех городских магазинов и с самого утра, не оправдалась.

Бодега «Дядюшки Пепе» (Tio Pepe, того самого - в сомбреро и с гитарой) открывает свои двери только в полдень. Бодега огромна и тянется на несколько кварталов недалеко от кафедрального собора. У стен собора памятник отцу-основателю Мануэлю Gonzalez, который и замутил этот беспроигрышный бизнес в 1835 году.

Прикупив бутылочку Tio Pepe, мы спокойно двинули на вокзал. И вот тут на глаза нам попалась ещё одна Bodega Diez Merito 1876 года основания. Я решила просто сфотографировать... Мимо шёл колоритный дед, и он отлично вписывался в картинку. Вдруг деда что-то резко остановило, его точно поймала огромная невидимая рука, высунувшаяся из арки. Дед начал нервно топтаться - вперёд, назад, уйти, остаться, выпить, не выпить... Утро! Рано! Сопротивляйся, дед! Нет, всё-таки втянуло. И нас за ним следом :)))

В общем Херес оставил самые приятные воспоминания ;)

От Хереса до берега Атлантического океана меньше часа на поезде. Выезжаем в 11.50, а в 12.30 мы в Кадисе и уже смотрим на ревущую синюю бесконечность, которая беснуется у древних стен, на планирующих чаек и сёрферов, пытающихся поймать волну, на разноцветные домики и башни... и немного на бутылки, которые приехали в Кадис с определённой целью.

Заселяемся в прекрасный хостел Casa Caracol (Cadiz, Suarez de Salazar, 4). Он расположен в одной из щелей старого города. Двухуровневый номер на двоих с собственной ванной и углом психологической разгрузки обошёлся нам всего в 2700 рэ. О чём шептала нам русалка со стены? «Tengo la conviccion di que no existes y sin embargo ti oigo cada noche» - «У меня есть убеждение, что вы не существуете, и всё же я слышу вас каждую ночь».

Хотели бы жить в спальном районе с видом на океан? Вот, чтоб совсем на ПМЖ. Лично меня такое близкое соседство города с бушующим исполином восхищает и одновременно пугает... Часть променада закрыта, потому как её размывает, Кафедральный собор стоит в такой близости от воды, что в определённые дни он, возможно, освящает часть акватории, чайки, похоже, умеют отвязывать лодки, а на цунамирезах живёт настоящая кошачья банда в именных домиках! Не исключаю, что их однажды может забрать добряк Посейдон. Но это не точно. Это всё мои фобии.

Ла Калета (La Caleta) - самый маленький и самый киношный пляж Кадиса, здесь лучшие виды на закат и, как говорят, отсюда отправился в экспедицию Христофор Колумб. Этот легендарный пляж был кинонатурой для «007. Умри, но не сейчас», «Капитан Алатристе» и «Манолете». В несезон - роскошное место, скажу я вам. Только мы и чайки. Вода, правда, +15. В июле-сентябре будет комфортнее +23-24, но и цены в Кадисе сразу взлетят. Это же самый популярный курорт на Коста-де-ла-Луз.





Стоп-кадры. «007. Умри, но не сейчас».

«Манолете».

«Капитан Алатристе».

А теперь представьте картину: мы идём по пляжу, фоном беснуется Атлантика, и вдруг мы видим «дорогу из жёлтого кирпича», уходящую в океан... Ого! А в конце этой дороги стоит средневековый замок. Имя ему Сан-Себастьян. Мы идём к нему, с двух сторон атакуют огромные волны и ветер-шизофреник. Им удаётся слегка потрепать и помыть нас вместе с одеждой!

Преодолев полкилометра плюющейся дороги, мы приходим к воротам, на которых висит объява, что замок закрыт на реконструкцию... Ааа! Первая мысль - снести ворота, вторая - запрыгнуть на стену, третья - пафосно поныть и идти обратно. По пути назад наши старые друзья - океан и ветер - не унимаются, поэтому в Кадис мы возвращаемся в двусмысленно мокрых джинсах :)))

Castillo de Santa Catalina - средневековая крепость в форме пятиугольной звезды, которая долгое время была тюрьмой для выдающихся личностей. Сейчас туда можно попасть без принуждения и бесплатно с 11.00 до 19.30. Во дворе крепости есть небольшая часовня и скульптура истощённого чернокожего мальчика. Вероятно, беженца.

Меньше 20 километров разделяют Марокко и Испанию. Такова ширина Гибралтарского пролива в самой узкой его части, поэтому мигранты из Африки чаще всего выбирают «испанский путь». Я смотрела видео 2017 года, снятое в провинции Кадис, в кадре - обычный муниципальный пляж, загорелые девочки в бикини и мачо с пивасом, и тут вдруг подплывает надувная лодка и оттуда, как муравьи, бегут нелегалы. Шок? Для меня да. Даже просто на видео. В реале я вообще такого не могу представить. Но когда я смотрю на фигурку этого мальчика, я не вижу цвета его кожи. Мне просто жаль, что мир устроен именно так.

Почтовые ящики Кадиса - настоящее произведение искусства. Захотите покормить львов открытками, ищите их на главпочтамте (11001 Cádiz).

В средневековом Кадисе было 160 дозорных башен! Они размещались на крышах купеческих домов, чтоб те могли следить за прибывающими в порт кораблями и опережать конкурентов. Но гуляя по городу, половину из них вы просто не заметите - улицы узкие, дома высокие, а башни не выглядят одиноко стоящими столбами, их можно увидеть только поднявшись куда-нибудь наверх.



Самая известная - Башня Тавира (Marqués Del Real Tesoro, 10, на фото), на её смотровую площадку можно попасть, заплатив 6 евро, там же находится чудо инженерной мысли - камера обскура. Но честно говоря, меня сам факт купеческой предприимчивости восхитил больше, чем вид этих башен.

«Ура! – подумала она. – Это Чеширский Кот, теперь хоть будет с кем поговорить!». Park Genoves, или Парк Х(р)еновис. Ну, что в нём особенного? Топиарии, водопады, пещеры, цветы... Но, если присмотреться, это же сад Красной Королевы из страны чудес Льюиса Кэррола. И если вы думаете иначе, немедленно откусите от гриба ;)

Питьевые фонтанчики - для детей и для взрослых :)

Улица Сакраменто (Calle Sacramento) - очень правильная геометрия! Идеальная ось, пронизывающая Кадис. Это все остальные улицы могут петлять и куражиться, Сакраменто никогда. Смотрите, как она выглядит на карте плюс фото сверху...

Источник фото www.ojodigital.com

Кафедральный собор Святого Креста (Catedral de Santa Cruz de Cadiz). Изначально был построен в XIII веке Альфонсо Мудрым, но в 1596 году сгорел. Его отстроили заново в 1722-1838 годы, но с перерывами, поэтому вышло весьма эклектично, с элементами сразу трёх стилей - барокко, рококо и неоклассицизма. И он огромен! Под ним, ниже уровня моря, находится крипта с захоронениями. Собор открыт с понедельника по субботу — 10.00-19.00, по воскресеньям — 13.30-19.00. Вход — 6 евро.

Старый город Кадиса - это четыре основных квартала: Популо (народный), Санта-Мария (здесь сосредоточены лучшие таверны и римский театр), Винья (квартал виноградной лозы и бары) и Ментидера (лучшие дискотеки). Гулять по городу приятно.

Кадис очень зелёный. Заметьте, это февраль :)

У нас такое возможно?..

Мемориальная табличка на одном из домов. Но в принципе они все там такие - «человеческие», без помпы. Это, к примеру, Francisco Gabriel Díaz Fernandez, цыганский кантаор (исполнитель фламенко), певший под сценическим псевдонимом Macande.

Маканде родился в Кадисе в 1897 году и умер в местном сумасшедшем доме в 1947-м. Он начал свою карьеру, продавая конфеты на улице в обёртках с изображением тореодоров. Куда бы он ни шел, за его спиной всегда была толпа из 30-40 слушателей. Он очень круто пел, даже не вынимая конфеты изо рта! Его считали очень странным персонажем.. Для большего несчастья он женился на немой женщине, и у них родилось трое немых детей, что и привело его в психушку...

«Квартиры» сегодняшних кадизских бродяг. Сразу за стеной - пляж и океан.

А это подъезды в домах «среднего класса» :)

Кадис - он разный! Иногда и Гадес (как его называли римляне). Но то, что его стоит увидеть самому, это однозачно. Согласно летописям, он был основан финикийцами около 1100 года до н. э. и претендует на звание старейшего города Западной Европы.

У греков и византийцев Кадис считался «краем света». Была даже поговорка «дальше Кадиса и пути нет». А что может быть приятней зависнуть на краю света, пусть даже на пару деньков?..

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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