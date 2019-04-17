Армения: от Хор Вирапа до Нораванка

— Ездили с гидом-водителем. Для начала Армен привёз нас к монастырю Хор Вирап, где 13 лет провёл в яме-тюрьме Григорий-Просветитель (Григор Лусаворич). К монастырю вели ступени длинной лестницы, украшенной копиями старинных хачкаров, и в конце концов мы оказались почти на вершине небольшой скалы. Кстати, холм Хор Вирап расположен на месте древней столицы Армении Арташат, построенной около 180 года до н. э. царём Арташесом I. А первая часовня над подземельем, где был заточён Григорий Просветитель, была построена в 642 году Нерсесом III Строителем. Она неоднократно перестраивалась, и сейчас вход в подземную тюрьму расположен в часовне св. Григория, построенной в 1661 году.

В центре крепости возвышается большой храм Пресвятой Богородицы (Сурб Аствацацин), построенный в середине XVII века. Храм впечатлял. В мистической мгле тумана он выглядел очень внушительно, сурово и красиво. Но мы зашли туда чуть позже, а первым делом направились в часовню — чтобы спуститься в подземную тюрьму…

Ощущения от путешествия вниз были непередаваемы. Из небольшого помещения с иконами вёл узкий лаз, и Армен посоветовал нам снять рюкзаки. И он был прав. Стоило нам поочерёдно войти в отверстие в стене, как оказалось, что внизу — пугающе узкий туннель, ведущий вертикально вниз на какую-то невозможную глубину. По металлическим ступеням мы начали спуск — и хорошо, что спиной можно было опираться на отполированную веками стену туннеля!

Спуск казался бесконечным, руки даже успели устать — и в конце концов очутились в замкнутом каменном пространстве, где с потолка свисала люстра, а на стене располагалось изображение Григория-Просветителя. Именно тут он, согласно легенде, повёл 13 лет, брошенный сюда царём за проповедь христианства.

Царь Трдат III был воспитан в Риме и считал христианство ересью, против которой необходимо бороться. К тому же от руки отца Григория, Анака, умер отец Трдата, Хосрова. Григорий хотел служить Трдату, дабы искупить грех отца. Но Трдат узнал об этом, и участь Григория была решена. Его бросили в шестиметровой глубины яму, где заканчивали свои дни осуждённые на смерть преступники. Собственно, «хор вирап» в переводе с армянкого и означает «глубокая яма». Говорят, она была страшна, зловонна, кишела змеями, и никто не выходил из неё живым. За исключением Григория. Ещё говорят, местная жительница тайком носила ему лепёшки — по одной в день. А когда царь после расправы с монашками-христианками тяжело заболел, царская сестра Хосровадухт увидела во сне, что исцелить Трдата может только Григорий. Когда выяснилось, что он жив, его извлекли из ямы, и он исцелил царя. Царь уверовал в Христа, принял крещение, сделал христианство государственной религией, а Григорием стал первым армянским католикосом.

Таким образом в 301 году Армения стала первой страной, принявшей христианство официально.