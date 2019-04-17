Армения: от Хор Вирапа до Нораванка

Ощущения от путешествия вниз были непередаваемы. Из небольшого помещения с иконами вёл узкий лаз, и Армен посоветовал нам снять рюкзаки. И он был прав. Стоило нам поочерёдно войти в отверстие в стене, как оказалось, что внизу — пугающе узкий туннель, ведущий вертикально вниз на какую-то невозможную глубину. По металлическим ступеням мы начали спуск — и хорошо, что спиной можно было опираться на отполированную веками стену туннеля!
Спуск казался бесконечным, руки даже успели устать — и в конце концов очутились в замкнутом каменном пространстве, где с потолка свисала люстра, а на стене располагалось изображение Григория-Просветителя. Именно тут он, согласно легенде, повёл 13 лет, брошенный сюда царём за проповедь христианства.
Царь Трдат III был воспитан в Риме и считал христианство ересью, против которой необходимо бороться. К тому же от руки отца Григория, Анака, умер отец Трдата, Хосрова. Григорий хотел служить Трдату, дабы искупить грех отца. Но Трдат узнал об этом, и участь Григория была решена. Его бросили в шестиметровой глубины яму, где заканчивали свои дни осуждённые на смерть преступники. Собственно, «хор вирап» в переводе с армянкого и означает «глубокая яма». Говорят, она была страшна, зловонна, кишела змеями, и никто не выходил из неё живым. За исключением Григория. Ещё говорят, местная жительница тайком носила ему лепёшки — по одной в день. А когда царь после расправы с монашками-христианками тяжело заболел, царская сестра Хосровадухт увидела во сне, что исцелить Трдата может только Григорий. Когда выяснилось, что он жив, его извлекли из ямы, и он исцелил царя. Царь уверовал в Христа, принял крещение, сделал христианство государственной религией, а Григорием стал первым армянским католикосом.
Таким образом в 301 году Армения стала первой страной, принявшей христианство официально.
Подъём по лестнице в каменной трубе оказался ещё сложнее спуска, и показался совсем уж бесконечным. Выбравшись наружу, мы сперва заглянули в маленькую часовенку в угловой башне, а затем и в большой храм, где на стенах висели изображения царя Армении вместе с Григорием в облачении католикоса. А ещё — поднялись по совету Армена на самую вершину скалы, увенчанную крестом. Отсюда храм, тающий в тумане, выглядел ещё более впечатляющим. И пока мы фотографировали — наплывающий туман почти совсем растворил его силуэт, и крест на переднем плане подчёркивал фантастическую акварельность пейзажа.
И мы поехали дальше сквозь туман. Он не отпускал нас из цепких лап, пока дорога не повернула в Вайоцдзорскую область, оставив позади Арарат и одноимённую область страны. Хмурое утро вдруг сменилось солнечным днём — стремительно посветлело, и пейзаж за окнами машины заполнился ярким утренним светом. Сперва снега не было, но когда на фактурных красных скалах слева от дороги показались наконец белые шапки, мы восхищённо ахнули. Пейзаж был очень цветным и контрастным. Наконец после очередного поворота Армен остановил машину, и мы увидели, как среди облаков парят белоснежные конусы Арарата.
Следующую остановку Армен сделал на заснеженной площадке над просторной горной долиной, изрезанной глубокими ущельями. Красота и восторг от такого простора конечно же заставили нас щёлкать затворами во все стороны. Армен же, пока мы скакали по снегу, раскрыл большущий лоток с бутербродами на всю компанию, расставил на столике у камня с выбитым крестом стаканчики, разлил по ним чай из термоса — и позвал всех завтракать. Мы-то, в отличие от остальных членов экспедиции, успели с утра позавтракать очень плотно — но от угощения всё равно не отказались.
Любуясь видами и беседуя, мы перекусили — и снова впрыгнули в машину. Виды за окнами были потрясающими. Мы глазели на чудесные горы, всё заметнее покрывавшиеся снегом, и пытались фотографировать через стекло.
Вскоре мы прибыли в посёлок Арени, славящийся своим виноделием. Вдоль дороги тянулись рыжие полосы лозы. Армен остановил машину у магазина, и мы дружно отправились на дегустацию.
И снова дорога, красоты за окнами. Поворот к монастырю Нораванк. Тут — узкая теснина впечатляющего ущелья, которое мы так давно мечтали рассмотреть. Армен сделал остановку несколькими километрами позже теснины — там, где ущелье расширяется, и виден уже монастырь наверху — на фоне могучих скал. Тут мы решили, что в монастырь не поедем, поскольку уже были там — а пока наши спутницы будут осматривать храмы, мы прогуляемся по ущелью Гнишик. Армен высадил нас аккурат под монастырём, у поворота с чудесным светом в горной перспективе — и увёз девочек наверх. А мы, уткнувшись каждый в свой видоискатель, разбрелись вдоль дороги.
Нораванк — монастырский комплекс, построенный в XIII—XIV веках в 122 км от Еревана, на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа — Гнишик. Ущелье славится отвесными красными скалами, возвышающимися за монастырем, на территории которого расположены двухэтажная церковь Сурб Аствацацин (Святой Богородицы), церковь Сурб Карапет и часовня Сурб Григор. Церковь Сурб Аствацацин является самым заметным объектом — она двухэтажная, но подняться наверх можно только по очень узкой консольной лестнице, которая ничем не огорожена. Мы не стали рисковать, а вот наши спутницы не побоялись оступиться. Мы были в Нораванке весной 2016 года - в наш гульбарий можно попасть с помощью одного клика ;)
«Настреляв» ракурсов на монастырь, Лена, подвывая от восторга свободы в этом чудесном месте, поснимала ещё вволю перспективы ущелья — и побежала в сторону теснины. Она наивно полагала, что может успеть туда до возвращения Армена, ей невдомёк было, что до начала сужения ущелья бежать три километра…
Впрочем, больше половины этого пути она благополучно проскакала, когда её нагнала машина...
Мы быстренько доехали оставшуюся часть пути, и по нашей просьбе Армен остановил машину в самой узкой части ущелья. Мы вышли, и дружно защёлкали фотоаппаратами. Могучие коричневые каменные стены вздымались с обеих сторон дороги, огромные камни на склоне — в том месте, откуда мы только что прибыли — плавали в дымчатом свете, пробивавшемся из-за скал. Воздух был таким, что хотелось дышать полной грудью, до одури. Взмахнуть руками — и полететь… Армен проехал чуть вперёд, чтобы мы могли пройтись и насладиться — и мы наслаждались!
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в личку Татьяне Афанасьевой
И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)