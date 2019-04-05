Рим – вечный город… очередей

Сергей Рубцов Говорят, что Рим - это город-река с сотней течений, он подхватывает туристов и несёт куда-то, каждого в своём направлении, кого-то убаюкивает на волнах, кого-то жёстко выбрасывает на берег, кого-то погружает на самое дно... Куда эта «река» понесла тульского путешественника Сергея Рубцова, мы сейчас узнаем. Есть свои римские впечатления? Обязательно делитесь в комментариях ;)

— Я довольно долго никак не решался отправиться в поездку в какое-нибудь топовое направления из разряда тех, что обязательно должен посетить каждый путешественник. Многие удивлялись, что я был в Бишкеке, но не был в Испании или катался на машине по Грузии, но не отдыхал на курортах Турции, гулял по Чарынскому каньону в Казахстане, но не видел Эйфелевой башни. Меня же не покидало ощущение, что большинство популярных мест меня разочаруют, но все же в прошлом году я решил пойти во все тяжкие и отправиться в парочку популярных европейских направлений и первым из них стала десятидневная поездка по наиболее популярным городам Италии: Рим, Флоренция и Венеция. В добавок к этому я выбрал, наверное, самое неудачное для этого места время — майские праздники.

Наиболее высокие ожидания у меня были от Рима, именно там было запланировано максимальное время на отдых, и именно он оказался самым большим разочарованием, начиная от бесконечных очередей во все популярные места и заканчивая сорвавшимися планами посмотреть матч Рома-Ливерпуль и дождливой погодой, которая почти испортила один из немногочисленных дней. В итоге я даже доставал фотоаппарат и почти год у меня не могли дойди руки, чтобы как-то описать свои впечатления по поездки. Сейчас же, когда весь негатив от бесконечных очередей из туристов уже забылся, я наконец решил сдуть пыль с фотографий и оформить все это в небольшой рассказ о прогулки по Риму. Начиналось все очень прекрасно, город встретил отличной погодой, забронированная квартира в шаговой доступности от Ватикана оказалась отличной и очень колоритной.

Разобрав чемоданы и перекусив в ближайшем кафе кусочком пицце с вином (ради чего же еще приезжать в Италию), первым делом было решено отправиться к Колизею, хотя даже очереди к автоматам по продаже билетов намекали на то, что все будет впереди не просто:

Я привык, что зачастую по фотографиям и кадрам в кино многие достопримечательности представляются больше, чем они являются в жизни, но Колизей вживую оказался громаднее и солиднее, чем я его представлял:

Тоже самое относятся и к количеству желающих попасть внутрь. Прогулявшись вдоль очереди людей и, прикинув, что на стояние под палящим солнцем уйдет минимум часа 3 времени, я решил для себя, со стороны он гораздо прекраснее, поэтому я вряд ли многое потеряю, если потрачу сэкономленное время на прогулку по городу, а не в толпе туристов:

Недалеко от стен Колизея расположилась Триумфальная арка Константина, построенная в начале 4-го века.

Немного в стороне, на территории Римского форума самая древняя арка города — Триумфальная арка, посвящена победе над неверными иудеями римского императора Тита, по возрасту приблизительна ровесница Колизею:

Как можно было догадаться, стоять в этот день очередь, чтобы посетить Римский форум я тоже не собирался, поэтому просто окинул его территорию его взглядом со стороны и отправился на дальнейшую прогулку:

Все-таки удивительно, что вот ты видишь многочасовые очереди из жаждущих увидеть красоту Рима, а проходишь буквально 200 метров и все куда-то пропадают, будто оказываешься совершенно в другом мире:

Базилика Санта-Мария-деи-Монти:

Почти в плотную к Римскому форуму примыкает архитектурный ансамбль Императорских форумов, который заметно углублен в землю относительно уровня современной улицы. Здесь под общим названием объединены остатки построек различных времен:

Здание дома рыцарей Родоса — официальное местопребывание рыцарей Мальтийского ордена, чей благ можно заметить на фасаде. Здание стоит на античных руинах форума императора Августа:

Традиционная фотография шарокота на фоне местных достопримечательностей:

Именно ради видов такой архитектуры, когда в одном месте переплетаются здания разных эпох и стоит ехать в Рим:

На Пьяцца Венеция (площади Венеции) располагается огромный монумент Витториано в честь первого короля объединённой Италии Виктора Эммануила II. Постройка впечатляет своими размерами:

На территорию монумента пускают бесплатно, но небольшими группами, чтобы толпы туристов не заполонили все сразу. Внутри есть несколько музеев, но в основном народ идет туда ради видов, которые открываются с его высоты.

У подножия конного памятника:

Еще одной из обязательных точек для посещения у всех туристов является знаменитый римский фонтан Треви. Я, как и многие другие, кто собирался поехать в Италию восхищался его деталями и красотой по картинкам в интернете, большинство кадров выглядят примерно так:

Но даже ради получения такого кадра мне пришлось изрядно постараться, потому что на самом деле фонтан выглядит вот так:

Надо постараться, чтобы пробиться в первый ряд и сделать прекрасной фото для Инстаграма:

Такая же ситуация и на знаменитой Испанской лестницы к церкви Тринита-деи-Монти, которая издалека выглядит будто нарисованной. Желающих посидеть на ее знаменитых ступенях довольно много:

Вообще, чтобы спокойно насладиться видами и не толпиться среди туристов надо или гулять в районах, которые не отмечены в путеводителях как обязательные в посещению или приходить в то время, как что-то уже не работает. В первом случае можно не увидеть самое популярное, но насладиться атмосферой города:

Во втором — насладиться только внешним видом достопримечательности, но не попасть внутрь. Тут уж надо расставлять приоритеты. К примеру, к Замку Святого Ангела я пришел под самое закрытие:

Проходит всего минут 20 и рядом уже почти никого нет:

Кроме завсегдатаев этого места — чаек. Мне кажется, что подобная фотография есть у каждого, кто был в Риме:

Я часто удивляюсь, когда вижу огромные отечественные храмы века 17−18-го, кажется сколько же усилий стоило сделать такое в то время. В Риме же, когда видишь огромный Пантион, который даже целиком не помещается в угол обзора твой камеры, даже не можешь и представить, что такую махину построили во 2-м веке нашей эры:

Свет проникает в храм через единственное световое окно диаметром 9 метров, которое расположено в центре купола на высоте 43 метров:

Внутри Пантеона погребены многие известные люди Италии, в частности упомянутый выше король Виктор Эммануил II и знаменитый итальянский живописец Рафаэль Санти.

Внутренняя панорама:

Шарокот на набережной Тибра:

Кстати, воды Тибра просто кишат… прокатными велосипедами.

Неожиданная ночная встреча в парке недалеко от музея современного искусства:

Может сложиться впечатление, что во время своего пребывания в Риме я так никуда и не попал и ничего не увидел, но это не так. Я посетил довольно много музеев, чтобы увидеть своими глазами знаменитые произведения искусства, которые раньше наблюдал только в книгах или сети.

Но считаю, что выкладывать фотографии картин (хотя сделал их очень много) как-то не совсем корректно, потому что свет в музеях оставляет желать лучшего, да и сложно передать впечатления от работ Караваджо или Рафаэля.

Замечу лишь одно, что Галерея Боргезе, в которой находится множество интересных и уникальных работ, гораздо приятнее для посещения, чем знаменитые Музеи Ватикана, где после 3-х часовой очереди ты наконец-то попадаешь внутрь и тебя реально уносит человекопотоком в сторону Сикстинской капеллы, но про Ватикан это отдельная история. Да и потолки тут тоже достойны внимания:

Что касается в целом моих впечатлений от Рима, то это был мой первый опыт поездки в мега-популярное туристическое места, да еще в пиковый период. когда к любому мало-мальски известному месту выстраиваются многочасовые очереди. Я был немного к этому не готов, вернее, я ожидал, что народу будет СТОЛЬКО. При этом я ожидал нечто такое в Венеции, но, забегая вперед, город, наоборот, меня приятно удивил. В любом случая я обязательно еще раз вернусь в Италии и Рим, хотя бы ради подобных обедов:

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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