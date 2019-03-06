Мадрид вне сезона

Татьяна Афанасьева

Дело было в феврале. Swiss предложили авиабилеты «Москва-Мадрид» со стыковкой в Цюрихе всего за 5 тысяч рублей, и мы решили, что это круто и надо лететь! Оставалось разработать маршрут, забронировать жильё и собрать чемоданы. Про испанскую столицу на тот момент мы не знали почти ничего. Музей Прадо, «Реал-Мадрид», коррида, стычки беженцев с полицией и медведь с земляничным деревом… Не густо. Но тем интересней! Полетели.

— В итоге наш 2-недельный маршрут захватил испанские Андалусию и Кастилию-Ла-Манчу, а также британский Гибралтар и включил в себя 13 городов: Мадрид-Толедо-Консуэгра-Севилья-Херес-Кадис-Гибралтар-ЛаЛинея-Ронда-Сетиниль-Гранада-Кордоба-Куэнка-Мадрид. Будь у нас с собой шагомер, он, наверное, задымился! Шучу. Времени хватило на всё — и на лужайках поваляться, и дворцами восхититься, и в тавернах позависать. Обязательно обо всём расскажу.

Как выглядит февраль в Андалусии? Синее безоблачное небо, жареное солнце, цветущие сады и апельсины, разбросанные по лужайкам и тротуарам… +15−20 днём! Летом там можно сдохнуть от жары, а зимой (это точно зима? ущипните меня) путешествие было нам в кайф.

В Мадриде, конечно, чуть скромнее — апельсины исключительно в супермаркетах (но по копеечной цене и невероятно вкусные! около 0,4 евро за кило), а цветущие деревья встречаются точечно и в основном на бульварах.

Все газоны оккупированы загорающими бездельниками студентами.

Даже «живые скульптуры» пытаются загорать :))

Приезжих легко вычислить по тёплым курткам и новогодней мишуре.

Сначала мы, конечно, прогулялись по знаковым достопримечательностям, — очень многое удивило. Например, что никто не убирает за лошадьми, жизнерадостно проскакавшими перед королевским дворцом :) Можете себе такое представить в Москве на Красной площади?

С другой стороны дворца тоже было не очень приглядно… Возможно, король Филипп VI куда-то уехал, а у дворников затянулась сиеста.

Кафедральный собор (Собор Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена) неожиданно оказался новоделом. Его открыли только в 1993 году. Вход в него стоит 6 евро. Вообще для Испании эта нормальная практика. Не так много храмов, в которые можно зайти бесплатно. Есть ли у местных «проездной», честно говоря, не знаю.

Но в один храм нам всё же удалось заглянуть без билетов, причём даже на какой-то концерт. Дело было часов в восемь вечера, мы шли мимо Музея Прадо и услышали пение мальчиков-кастратов …

Берите на заметку: Собор San Jerоnimo el Real (сразу за музеем).

В сам Музей Прадо мы, кстати, не попали. Виновата аллергия на длинные очереди и отсутствие запасного дня. Когда-нибудь я обязательно вернусь в Мадрид и отдам 8 часов на просмотр шедевров Босха, Веласкеса, Гойи, Мурильо, Эль Греко и всех остальных, вписав себя в трёхмиллионный список посетителей. Обещаю!

В этот раз мы наслаждались исключительно уличными шедеврами. Оказалось, что по столице раскидано множество голов…

Две детские находятся на вокзале Аточа, носят название «ДеньНочь» и напоминают о быстром течении времени. Всего какой-то миг, между тем, как ты открываешь глаза утром и закрываешь ночью. Миг! Как ты его проживёшь, решать тебе. Будут ли твои дни похожи один на другой, как близнецы, тоже решать тебе. Автор: Антонио Лопес Гарсиа. Метро Atocha.

«Невидимые» в Хрустальном дворце парка «Буэн-Ретиро». Скульптуры из стальной сетки, висящие в воздухе и пронзённые светом. Словно призраки времени, шепчущие: «Не спугни мгновение, не суетись». Автор Жауме Пленса. Метро Retiro.

Белоснежная и очень узкая женская голова на Пласа-де-Колон символизирует тишину, нежность и беззащитность. Юлия (так её зовут!) словно чистая скатерть, где все рисуют свои мечты, обнажая свой внутренний мир. Автор Жауме Пленса. Метро Colón.

Но самое удивительное, что вы можете приехать в Мадрид и не увидеть этих голов, зато к вам «выкатятся» совсем другие.

Города умеют разговаривать, но с каждым о своём! В этом и прелесть.

Ещё один уличный шедевр — Лягушка удачи (La Rana de Fortuna) стоит рядом с казино GranMadrid, метро: Colоn. Где ж ей ещё стоять? Холёные кабальеро и томные синьорины, чинно вылезая из лимузинов, первым делом бросаются к ней — погладить лапку. Чтоб фартануло! Мы же в казино не были ни разу (на какие собственно шиши?), поэтому восприняли лягушку как путешествующую голь с завидной мускулатурой. И тоже потерли ей лапку, чтоб фартануло! Но не в рулетке, а в новых путешествиях.

Вертикальное озеленение (дом на Paseo del Prado, 36). В 2016 году тулякам обещали нечто похожее или просто были неосторожны в формулировках. А было бы круто!

Уличные аншлаги, как предмет искусства.

Мадридское метро! Наше московское просто шедеврально в сравнении (и в плане дизайна, и в плане удобства). Добрый совет: обязательно раздобудьте карту (или заранее распечатайте, или попросите в отеле/хостеле, или найдите туристический офис на любом вокзале), в самом метро она есть не везде. Проезд стоит от 1,5 евро в зависимости от того, куда вы едете. Свыше 5 станций начинается прибавление по 10 центов за станцию, но при этом билет никогда не будет дороже 2 евро. Чтобы начать кататься на метро, придётся купить накопительную карту в том же автомате (стоит 2,5 евро). Каждый раз нам приходилось выбирать ветку и станцию...

Сальвадор Дали с муравьедом на фото выходит из парижского метро, но я всегда ловила себя мысли, что и в безумном мадридском они бы тоже неплохо смотрелись :)

Столичные забавы: почувствуй себя Кармен или Манолете.

Многочисленные фонтаны, которые для Мадрида — жизненная необходимость, потому как температура воздуха летом, как правило, +30−35.

К нашему великому сожалению, совсем без воды оказался Храм Дебод в честь богини Исиды (IV веке до н.э.). Власти Египта подарили его испанцам в 1968 году в благодарность за помощь по спасению храмов от затопления при строительстве Асуанской плотины. Дебод как раз попадал в полосу затопления! В итоге его перенесли с берегов Нила в Западный парк Мадрида (Parque del Oeste) и традиционно окружили водой.

Так Дебод выглядел к нашему приезду…

А так должен был (источник фото ru.wikipedia.org)

Мы, конечно же, побывали на трёх основных площадях: Пласа-де-Эспанья, Пласа-Майор и Пуэрта-дель-Соль. На первой стоит Дон Кишот (так они его там называют), вторая напоминает коробку с конфетами, а третья хранит символ Мадрида — медведя с земляничным деревом. Нас порадовали все три. Ловите в картинках ;)

Пласа-де-Эспанья (метро Plaza de Espana). Площадь обрамлена настоящими архитектурными уродцами. Один из которых — Мадридская башня, возведённая в 1954−57 годах, высотой 142 метров. Второй — здание Испании. Ну, и остальные по мелочи. Исключение составляет только модерновый Дом Гальярдо, он красавец, причём на фоне остальных — просто ослепительный! Источник вида сверху www.madridiario.es

Дом Гальярдо (Casa Gallardo).

В центе площади памятник Сервантесу и его литературным героям. На Дон Кихота при нас никто не залезал, а вот к Санчо частенько кто-нибудь пристраивался. Причём о сексуальной ориентации можно было только догадываться…

Пласа-Майор (метро Sol, Opera). Plaza Mayor — «пуп Испании», как сказал великий испанский поэт Лопе де Вега. Эта первая площадь в столице, где официально проводилась коррида — до этого бои с быками проходили на импровизированных площадках. И я просто обязана показать вам фото сверху! Ибо гениально. Источник фото gotro.ru.

Входим!

Пуэрта-дель-Соль (Puerta del Sol, метро Sol). Название связано с тем, что в средневековье на этой площади были «Солнечные ворота». Здесь пересекаются сразу восемь улиц и, пожалуй, это самая оживлённая площадь из всех увиденных в Мадриде.

Самая главная фишка Пуэрта-дель-Соль — скульптура «Медведь и земляничное дерево». На гербе Мадрида тот же самый медведь, обнимающий дерево с плодами. По самой правдоподобной из версий, изображение символизирует разделение сфер влияния церкви и государства: охотничьи угодья принадлежали государству, а сельскохозяйственные — церкви.

Но существуют и другие версии (чисто поржать) — одна, например, про медведя-знахаря, который лечит конъюктивит листьями земляничного дерева. Интуитивно! Другая про созвездие Большой Медведицы, на которое якобы намекают 7 звезд, окружающие зверя на городском гербе. Третья про рощи земляничных деревьев на месте Мадрида и разгуливающих по ним чёрных медведях в прежние времена… Как бы то ни было, герб у Мадрида особенный и известен во всём мире.

Все три перечисленные площади оспаривают право считаться самой главной! Но есть в Мадриде ещё одна — очень крутая — которая ни за какие права не борется, тем не менее рекомендована к посещению.

Площадь Сальвадора Дали (Plaza de Salvador Dali, метро Goya). На ней — «Дольмен Дали», символизирующий эволюцию человечества и скульптура его авторства, именуемая «Посвящение Ньютона». Не забыта и Гала, главный источник вдохновения художника — её имя увековечено в виде золотых букв на постаменте.

Кстати, за деревом — супермаркет аля наш тульский «Глобус», где найдётся абсолютно всё (я немного пофотографировала для вас ценники). Там и гигантская соковыжималка есть :)

В Испании реально культ шестицветной радуги! На улицах полно геев, лесбиянок, разного рода древофилов , и все они не стесняются публичного проявления чувств. К концу путешествия мы уже начали привыкать к тому, что в любом общественном месте обязательно найдётся кто-то с радужными эмоциями. Помечено всё - отели, рестораны, скамейки, балконы :)

Бомжей и попрошаек в Мадриде тоже в достатке. Отмазка: «Не подаю, у меня всё на карте...» уже не актуальна. Бомжи завели себе терминалы :)) И сидят они не рядом с церквями, а рядом с банкоматами, банками и солидными офисами. Их спальные места обставлены мебелью и устланы коврами, полиция к ним абсолютно равнодушна.

В Мадриде очень много разных подозрительных личностей, поэтому стоит соблюдать простейшие правила: не светить банковскими картами и наличкой, носить сумки и рюкзаки перед собой и подальше от проезжей части/ворья на мотоциклах, не релаксировать в метро и ни в коем случае не помогать никому собирать рассыпавшуюся мелочь, не реагировать на предложения сфотографировать вас на ваш телефон или фотоаппарат. Понятно, что схем, как нас нагреть, намного больше! Но стоит запомнить хотя бы эти.

Чтобы увидеть типичный Мадрид, стоит посетить квартал Lavapies, название которого дословно означает «мыть ноги».

На Пласа-де-Лавапьес когда-то был фонтан, где собственного и происходило это мытьё. У Лавапьес репутация трущобного района, где уживается около 82 национальностей, там же приторговывают наркотой, процветает сквоттинг (самовольное заселение в заброшенные дома), а все улицы разрисованы граффити. И это всего в 1,5 км от Королевского дворца и Музея Прадо. Ближайшее метро — Lavapiés. В районе метро La Latina тоже можно погулять, но и то, и другое лучше делать до темноты.

А ещё в Лавапьес полно типичных мадридских корралас — многоэтажек, расположенных вокруг центрального дворика, одну такую мы нашли на пересечении Tribulete и Mesón de Paredes. У забора сидело столько сенегальцев (думаю, это они!), и они настолько контролировали периметр, что я решила убрать фотик…

Сколько человек вы видите на первом фото, сколько красивых женщин на втором и сколько птиц/людей обречены жить без неба, высоты и расправленных крыльев?.. Это всё тот же район Lavapiés, богатый на граффити разной степени наивности и художественности. Как вам?

Иногда нам везёт! Мы становимся свидетелями рождения новых граффити от всемирно известных райтеров. Кто же знал, что когда мы заглянем в Lavapiés, там будет творить сам Okuda San Migue - безудержный испанец, делающий яркий микс из геометрических узоров, животных, черепов, икон и человеческих фигур. Йоу! У работы ещё нет названия, но уже есть поклонники. Это мы ♥

А вот поздний ужин в Мадриде оказался проблемой. Половина кафе-ресторанов оказалась закрытой, ибо самый жрач приходится на сиесту, которая абсолютно не нормирована, вполне может начаться в 12.00 и затянуться до 18.00. А потом начинается какой-то «мёртвый сезон», и все заведения работают только в режиме выпивки. Ты заходишь в таверну, а там все столы заставлены бухлом и никто ничего не ест! Лёгкие закуски, тапасы и всё. Очень много народа устраивается с винишком и бутербродами на фонтанах и лестницах, больше всего удивили люди на обочинах оживлённых проспектов и остановках общественного транспорта! На Гран-Виа такой вид «романтических ужинов» прям процветает (самое первое фото внизу). Сидят, пьют, общаются, вдыхая пыль и выхлопные газы, на волоске от смерти... Какие-то адреналинщики-пофигисты. Посмотрев на всё это, мы купили сыр, хамон, вино и один фиолетовый помидор (!) и устроили ужин в хостеле. В остальных испанских городах проблема не стояла настолько остро. А Мадрид реально подвёл.

Ловите рецепт «чистокровного» испанского бутера (bocadillo de calamares, хит продаж! от 3 евро): разрезаем пополам маленький багет, обваливаем кольца кальмара в муке и обжариваем на оливковом масле, выкладываем на бумажное полотенце, даём стечь маслу, на нижнюю часть багета выкладываем кружочки помидоров, смазываем майонезом, сверху выкладываем кольца кальмаров, слегка сбрызнув лимоном, закрываем бутер. Буен провечо! (buen provecho). Приятного аппетита!

На этой вкусной ноте разрешите завершить мой мадридский гульбарий, иначе он будет бесконечным. Продолжение следует. Мы отправимся в Толедо!

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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