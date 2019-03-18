Толедо. Цветущий миндаль, Дон Кишот и беглые монашки

Татьяна Афанасьева

Всё ещё не решаетесь путешествовать без турагентств? А зря. Ваш собственный маршрут будет всегда интересней и неожиданней того, что составили гиды. И однозначно бюджетней. Например, поехав в распиаренный Толедо и нагулявшись по нему, вы можете легко сесть в рейсовый автобус и поехать в Консуэгру. А там холмы, мельницы и дух настоящей Ла-Манчи! Но сначала Толедо — маленький сказочный городок на крутых холмах, подъезжая к которому, мы уже успели его полюбить. Смотрите сами, это всего лишь фотографии из окна автобуса…

— Сразу скажу, что мы отказались брать в Испании автомобиль напрокат по ряду причин: сложность с парковками (parking publico придётся поискать, а за парковку в синей зоне придётся заплатить — 2−3 евро за час), бензин тоже стоит денег — 1.25 евро за 95-й, 1.39 евро за 98-й. Ну, и плюс отлично развитый общественный транспорт окончательно склонил нас к мысли, что мы легко обойдёмся без авто!

От Мадрида до Толедо всего 72 км. Как добираться? Доезжаем до метро Plaza Eliptica, на ней одноименная автостанция (в город выходить не надо, всё там же в подземке), сразу ищем окошко автобусной компании Alsa (в Испании их полно, все направления распределены, за «Мадрид-Толедо» отвечает именно Alsa). Отправление в 8.30 с 7-й платформы, билет стоит 5.47 евро. Автобусы ходят часто, так что проблемы с покупкой билетов нет. Можно добираться и на поезде с Madrid-Puerta de Atocha, но стоимость проезда выше — 13,90 евро. Мы выбрали автобус.

Автостанция Toledo (стильный кортен, умышленная ржавчина). Первым делом забрасываем рюкзаки в камеру хранения — жетон покупаем в киоске информации, стоит 1.80 евро. Дальше всё просто: опускаем жетон, кладём багаж в ящик, закрываем на ключ, забираем его с собой. Удобно.

Первое, что видим при выходе с автостанции — холм, на вершине которого красуется крепостной замок Алькасар. Эта махина стоит там, начиная с 1570 года. Ого, похоже, нас ждут физические упражнения… Но оказывается внутри холма — фуникулёр, как в торговом центре, платить не надо, вас просто доставят на вершину.

С июля 2010 года в Алькасаре находится Музей армии Испании. Бесплатный вход по воскресеньям всем с 10.00−18.00. Кроме того, дети до 18 лет и лица старше 65 лет могут посетить его бесплатно в любой день. Название происходит от арабского Al-Qasr — «крепость». До наших дней сохранились крепостные стены, восемь ворот и два моста.

С вершины холма отличные виды на Толедо, там же стоит памятник Федерико Багамонтесу (Federico Martín Bahamontes), великому испанскому велогонщику, выигравшему Тур де Франс в 1959 году и получившему классификацию «Король гор» аж шесть раз (!) — в 1954, 1958, 1959, 1962, 1963, 1964. В общем, настоящий веломонстр в хорошем смысле этого слова. Памятник открыли в мае 2018 года.

Человек-легенда!

Источник фото www.pedrodelgado.com.

Мы оказались в Толедо во время цветения миндаля (февраль-март). Это просто невероятная красота! Существует легенда, что миндальные деревья в Испанию были привезены из Аравии арабским шейхом Абу-ль-Хасан-Али на 8 Марта для его жены Фатимы, которую однажды привёл в восторг снег на склонах гор… Но тот снег на следующий день, увы, растаял, Фатима закапризничала, любящему шейху пришлось подсуетиться, связаться с аравийскими растениеводами. И в одно весеннее утро, когда Фатима вышла на террасу дворца, она увидела горы в миндальном «снегу».

Толедо одержим идолопоклонством Дон Кишоту (так они его там называют). На волне всеобщего обожания мы несколько раз сфотографировались с его самыми разными изображениями и даже купили колокольчик для личной коллекции.

Любимая цитата от кумира: «Не сердись, если тебе скажут что-нибудь неприятное. Живи в ладу со своей совестью, и пускай себе люди говорят, что им вздумается. Привязать язык злоречивому человеку так же невозможно, как запереть поле воротами». ((c)Мигель де Сервантес Сааведра, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»).

Даже местные автобусы с изображением знаменитого идальго :)

Все скамейки на главной площади Толедо — Plaza de Zocodover — так же оформлены мозаичными сценами из бессмертного произведения.

А если нырнуть в арку прямо с площади, то вы встретите памятник Мигелю Сервантесу, автору книги «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», которая переведена на все европейские языки.

«Если человечество позовут на Страшный суд, то ему в своё оправдание достаточно будет представить только одну единственную книгу — „Дон Кихот“ Сервантеса, чтобы все человеческие грехи были отпущены» ((c)Фёдор Михайлович Достоевский).

Говорят, книга Сервантеса занимает второе место после Библии по объему общемирового тиража. Думаю, среди нас, правда, не найдётся человека, который не читал про приключения Дон Кихота, Санчо Панса, не восхищался сценой сражения с великанами и будет спорить, что Дульсинея Тобосская — прекраснейшая из женщин! :)

В Толедо проживает около 80 тысяч человек. Его исторический центр — это настоящий лабиринт мощёных улочек, нетронутых временем, со множеством интересных деталей. Все основные достопримечательности расположены в шаговой доступности — мимо не пройдёте, но карту лучше взять (туристический офис есть на Plaza de Zocodover, слева от арки).

Гуляем…

Удивительно, но по этим улицам как-то умудряются ездить машины!

…местами процарапывая стены :)

В одной из подворотен заметили монашек- бернандинок , увязались за ними… Монашки в плохое место не приведут!

И случилось чудо! Монашки действительно привели нас туда, куда надо. Записывайте адрес: El Cafe de Las Monjas (Calle Santo Tome 2). Там можно попробовать знаменитые чуррос — обжаренную выпечку из заварного теста, которая в сечении напоминает звезду и традиционно подаётся на завтрак. В Испании полно чуррерий, где churros продают без пафоса и стоит он практически копейки, но первое обчурреривание произошло с нами именно в Толедо, благодаря монашкам и обошлось 3,8 евро за порцию, включая горячий шоколад. Чуррос так и едят, обмакивая в шоколад :)

Толедо хранит в себе следы сразу нескольких культур, в разные времена им владели карфагеняне, римляне, вандалы, вестготы, мавры и, наконец, испанцы, все они что-то строили и перестраивали. Можно идти по улице и увидеть прямо у себя под ногами отметину, что ты в еврейском квартале,

…а потом, пройдя несколько шагов, обнаружить дверь с мусульманскими корнями.

А вот чисто испанские балконы. Или не чисто? :)

Кафедеральный собор Святой Марии включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Да что там, весь старый город Толедо в него включён! В кадре за аркой слева — Catedral Primada Santa María de Toledo, который сфотографировать «в полный рост» да ещё и без толп китайцев очень проблематично…

В соборе хранится множество живописных шедевров, в том числе работы Эль Греко, Караваджо и Тициана. Вход — платный: 2 евро для испанцев (но только по воскресеньям!) и 10 евро для иностранных туристов. Жители Толедской епархии могут входить бесплатно (тоже только по воскресеньям!). Собор открыт: понедельник-суббота: 10.00−18.00, воскресенье: 14.00−18.00. Билет в Кафедральный собор дает право на посещение еще очень интересного Музея — Музея гобеленов (Plaza del Colegio Infantes, s/n.).

Перед собором на Plaza del Ayuntamiento - плоские фонтаны Кристины Иглесиас (Tres Aguas). Тёмно-зеленая бронзовая патина корней имитирует пересохшее русло. По задумке автора, сначала вы видите высохшее дно, через несколько минут оно начинает наполняться водой, превращается в бурлящий поток, а затем застывает гигантским зеркалом, отражающим готические башни Кафедрального собора на фоне неба. Феерия повторяется каждые 30 минут. Точнее, должна повторяться! При нас всё выглядело мёртвым болотом. Может дело в том, что мы были в Толедо в феврале?..

Мы «изменили» собору с синагогой Санта-Мария-ла-Бланка (Santa María la Blanca). Дешевле вышло — 2,8 евро с человека. Согласно надписи на одной из балок, синагога была построена в 1180 году. Настоящее переплетение трёх культур и игра истории: здание строили арабские мастера, но для евреев, а потом она стала христианской церковью. Очень красивая, белоснежная, воздушная! Ищите в самом сердце еврейского квартала — Calle de los Reyes Católicos, 4.

В двух шагах от «белой синагоги» — Дом-музей Эль Греко. И вот представьте, мы идём в его поисках, видим огромную надпись El Greco, какой-то дом (правда, он совсем не похож на тот, который я видела на фотографиях!) и очередь в кассу, решаем: наверное, что-то с памятью, покупаем билет за 2,8 евро, входим… А это церковь Сан-Томе (Church of Santo Tomé)! На стене одно единственное полотно Мастера, которое отделено небольшим заборчиком и перед ним толпа людей. Рост, конечно, позволяет нам рассмотреть хоть что-то. Но в целом смешно. Не такие уж мы ценители, чтобы провести час, рассматривая картину Эль Греко с расстояния в пять метров, заплатив 500 рублей. Понимание, насколько уникален был момент, пришло ко мне только сейчас…

Фото с места событий.

Эль Греко, «Погребение графа Оргаса», 1586−1588. Сюжет картины основан на местной легенде, согласно которой граф Оргас был всеобщим любимчиком в Толедо, потому как был щедр, занимался благотворительностью и завещал всем своим наследникам ежегодно уплачивать в казну взнос на благоустройство церкви Сан-Томе. В 1323 году, когда граф умер, с неба спустились святой Стефан и святой Августин, чтобы похоронить его лично.

Эль Греко нарисовал картину за 9 месяцев (такой был уговор с приходским священником) на стене той самой церкви Сан-Томе, изобразив не только благодетеля Оргаса, множество святых, видных горожан, короля Филиппа и папу Сикста V… На картине есть и он сам (слева от скорбящих, смотрит прямо на зрителя), и его маленький сын, и один из лучших друзей. Там вообще столько народа, что при желании можно найти кого захочешь. Говорят, это была любимая картина Эль Греко.

Источник фото upload.wikimedia.org

Выйдя из церкви под впечатлением увиденного, мы всё же решили найти Дом-музей Эль Греко (Casa Museo de El Greco). Он оказался не так далеко…

В выходные дни в музей можно попасть совершенно бесплатно, если прийти к 16.00 (что мы собственно и сделали). В остальное время вход 3 евро. Увы, этот особняк XVI века не принадлежал художнику, его дом был рядом и сгорел при пожаре. Но организаторы музея всё воссоздали: атмосфера, его личные вещи, мебель, предметы декора, подлинники картин и работы его учеников… Там всё так, как было при жизни великого Эль Греко. Мы прониклись.

Практически в каждом испанском городе есть арена для боя быков. Толедо — не исключение. Внутрь не попали.

Крепостная стена и восемь городских ворот — ещё одна фишка Толедо, при желании можно увидеть их все: Старые и Новые Ворота Бисагра, Врата Солнца (Пуэрта-дель-Соль), Ворота Алькантара, Де-досе-Кантос, Де-Дольмардон, Аларконес и Пуэрта-дель-Камброн (согласно карте).

Врата Солнца (Puerta del Sol). Построены в XIV веке рыцарями Мальтийского ордена. Над входом — сцена из жизни Святого Ильдефонсо, вестготского архиепископа, вставшего на защиту Девы Марии.

Новые Ворота Бисагра (Puerta de Bisagra) выглядят как мини-цитадель. Они были сооружены для встречи гостей со стороны Мадрида. Украшены двухглавым орлом династии Габсбургов, над входом - статуя Карла V. В таком виде сохранились с XVI века. По-моему, красота.

Мосты Толедо на реке Тахо — отдельная тема, заслуживающая внимание.

Мост Алькантара до XIII века единственным мостом, ведущим в город. «Аль-кантара», в переводе с арабского, значит «мост». Этому мосту больше 750 лет. Неплохо сохранился. Да?

Мост Сан-Мартин (Puente de San Martín): пять изящных арок, крепостные башни, толстенные опоры, всё это весьма впечатляющее наследие XIV века.

Есть и ещё мосты, но они не так популярны у туристов.

И в финале ловите явки-пароли одного вкусного и атмосферного местечка. Casa de Cisneros: Calle Cardenal Cisneros 12. Нашли мы его абсолютно случайно в какой-то толедской подворотне, меня зацепило приглашение в XI век. Плюс заведение предлагало «Меню дня» за 15 евро (первое, второе, десерт и вино на выбор).

Толедо оставил самые приятные воспоминания. Вернулась бы я туда ещё раз? Думаю, да и с большим удовольствием ♥

А дальше мы отправимся в городок с чудесным названием Консуэгра.

Продолжение следует.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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