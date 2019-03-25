Консуэгра, белые мельницы и тайные двери

Татьяна Афанасьева

— Едем на махач с мельницами! Куда? В Консуэгру, конечно. Ответственно заявляю: кто не был в этом маленьком городке, тот не видел настоящей Ла-Манчи. Едем из Толедо с автобусной компанией Samar: в 12.15 туда, в 18.15 обратно. Билет в одну сторону 5,26 евро. Консуэгра — не конечный пункт, так что, главное, не проспать. Ехать около 50 минут, а лучше сразу войти в сговор с водителем.

Хотя будет сложно не заметить столь чудесный пейзаж: величественный замок и 12 белых мельниц на уютных холмах, у подножия которых разбиты виноградники. Правда, круто?

А если ещё представить, как с этими крылатыми великанами сражался сам Алонсо Кихано, в миру известный как Дон Кихот, и самому немного посражаться, впечатление только усилится!

«Если ты боишься, отъезжай в сторону и помолись, а я тем временем вступлю с ними в жестокий и неравный бой» ©Дон Кихот.

Консуэгра — маленький городок, в котором проживает около 11 тысяч человек, но при этом на автостанции есть свой «центр приёма гостей» с картой достопримечательностей, среди которых главная площадь с ратушей, несколько церквей, парочка домов почётных граждан, древняя римская плотина и, конечно же, мельницы и замок.

Заблудиться в городе невозможно :)) Ну, если только увлечься посещением сидрерий.

…или чуррерий. Помните, как интеллигентно выглядели чуррос в Толедо? В Консуэгра всё по-домашнему. Пончики выдавливают из какого-то шланга прямо на глазах у изумлённых посетителей, жарят в кипящем масле, нарезают ножницами и подают в кульках. Стаканчик горячего шоколада или сахарное припудривание — исключительно по желанию клиента. Порция стоит меньше 1 евро.

Идём в сторону заветных холмов, минуя детский городок с гигантской саранчой, главную площадь с мальтийским крестом в центре и постоянно обгоняя детей с «ручной кладью». Сначала я думала, что это какая-то выселившаяся группа малолетних экскурсантов. Оказалось, просто школьники! Везут учебники домой после уроков…

Рыцарский поединок на глазах у дульсиней консуэгрских :)

Издалека подумали, что будёновец. Но мальтийский крест на груди героя уничтожил нашу версию. Знакомьтесь, Дон Педро Ариас - первый настоятель ордена Святого Иоанна Иерусалимского в провинции Ла-Манча.

Церковь Сан-Хуан-Баутиста — Iglesia de San Juan (1567 г.) и её усатый прихожанин с буквой «М» на лбу :)

Считается, что по городу протекает река Амаргильо. Мосты есть, набережная с фонарями и фигурно стриженными деревьями тоже есть, а воды нет…

Последние проделки Амаргильо зафиксированы в 1891 году, когда она вышла из берегов и разрушила несколько исторических построек Консуэгры, в том числе и римские акведуки. Уцелела лишь римская дамба (Presa Romana de Consuegra) на реке длиною 630 метров. Мы к ней не пошли, но если у вас будет такое желание, то ищите тут ;)

Источник фото mapio.net

Удивило, что входные двери в Консуэгре находятся вот за такими плотными шторами. Играет Александр Друзь! Мы предположили, что в жару двери держат открытыми, а чтоб с улицы не была видна «частная жизнь» и нужны такие шторы. Если вдруг знаете достоверную версию, поделитесь.

Церковь Сантисимо Кристо де ла Вера Крус (Iglesia del Santisimo de la Vera Cruz) в стиле необарокко строилась с 1750 по 1803 год. Вход бесплатный. Но в наш визит была какая-то затяжная сиеста, и половина интересных мест была закрыта. Официально традиционный «послеобеденный сон» (сиеста) в Испании длится с 13.00 до 17.00, но эти рамки могут растягиваться и на больший срок. И для стран с жарким климатом это нормально.

В эпоху римского владычества, а именно в VI веке, у Консуэгры было другое название - Консабурум. В VIII веке регион завоевали арабы, они и возвели на горе этот величественный замок Муэла. В ходе Реконкисты (освободительной войны против мусульман) король Кастилии Альфонсо VІІІ передал замок рыцарям-госпитальерам. Было это в 1212 году.

В течение многих веков Консуэгра неоднократно переходила из рук в руки. Тут даже наполеоновские войска побывали. В 1813-м они нанесли серьёзный урон замку, но в середине XX века муниципальные власти провели его реконструкцию и сейчас, когда нет сиесты (!), крепость можно посетить. При нас к замку подвезли автобус с китайцами, и мы даже начали им потихоньку завидовать, что сейчас приведут какого-нибудь сонного смотрителя, и они точно посетят! Но нет. Китайцы тоже обломались.

Вообще в тот день, похоже, все горожане, включая отца-настоятеля, смотрителя замка и хозяина сидрерии, были на футбольном матче :))

Это была не первая наша встреча с «крылатыми великанами». Мы видели мельницы в Бельгии, Нидерландах, Греции, Швеции и даже в России. Но всё это было иначе, в границах города или музея, и совсем не напоминало иллюстрацию из детской книжки, как здесь в Консуэгре. Все эти каменистые холмы, петляющие по ним тропинки, замок-компаньон на горе, кружащие в небе соколы, расчерченная полями долина... Неужели всё это реально? Оказалось, да.

Все мельницы на холме Кальдерико построены в XVI-XIX веках. Каждая имеет своё имя и фактически является мини-музеем: Болеро, Мамбрино, Санчо (сохранён весь механизм!), Развалина, Алькансия, Рыцарь зелёного плаща, Кардено, Росио, Еспартеро, Искра, Клавилено и Незнакомка.

«Я слыхал, что так называемая Фортуна — это пьяная и вздорная бабёнка и вдобавок ещё слепая: она не видит, что творит, и не знает, кого она низвергает, а кого возвеличивает». ©Санчо Панса.

Ветряные мельницы передавались по наследству - от отца к сыну. Это был адский труд. Мельники таскали мешки с пшеницей по 60-70 кг, вращали «крылья» вручную - верхняя часть купола была подвижной, чтобы можно было «поймать» ветер.

Мельницы перестали использоваться по назначению в начале 1980-х годов. Одну можно посетить совершенно бесплатно - Болеро, в ней небольшой сувенирный магазинчик, и хозяин ради привлечения внимания к магнитам разрешает подняться на второй этаж.

В мельнице «Рыцарь зелёного плаща» расположилась небольшая таверна, где можно основательно замедлиться...

...буквально утонув в окружающих пейзажах и собственных мыслях.

Не знаю, остались у вас сомнения, что Консуэгру стоит увидеть собственными глазами?.. Надеюсь, что нет. Иначе я вызову вас на поединок! :))) И последствия будут непредсказуемыми.

Продолжение следует.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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