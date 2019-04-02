Севилья. Игра престолов, фламенко и грибы

Татьяна Афанасьева

— «Горда Севилья роскошью и славой, прекрасны в ней минувшего черты…» (Джордж Гордон Байрон). Мы прибыли в Севилью рано утром, вышли на унылой окраине, черты проявлялись, но пока очень слабо.

Кстати, ехали на ночном автобусе компании Socibus. В названии чувствовался подвох, но обошлось. В час ночи из Мадрида (вокзал Mendez Alvaro, 31,05 евро), в 7.30 мы в сонной безлюдной Севилье. Уважаем ночные автобусы и связанную с ними экономию — билет до Севильи покупали онлайн на официальном сайте https://socibusventas.es за пару недель до поездки, в страхе, что автобус один единственный, и можем не вписаться. Вписались.

Люблю делиться такого рода находками. Ловите адрес клёвого хостела в Севилье: Sevilla Inn Hostel C/Angeles, 11. Всего 36 евро за двухместный номер с собственной ванной комнатой, балконом, выходом на крышу, в двух шагах от королевского Алькасара. За эту цену мы как-то снимали прокуренный номер в Воронеже с прожжённой копией «Незнакомки» Крамского на одной из грязных стен.

Рядом с нашим хостелом оказался Patanchon Bar de Tapas — традиционный севильский бар с деревянными потолками и старыми фотографиями на стенах. Правда, всё это были фотографии маньяков, воров и проституток, а при входе в пол была вмурована плита, очень напоминающая кладбищенскую. В баре был полный аншлаг, что говорило о его популярности и большой выбор тапасов, которые обычно заказывают в ассортименте — 4−6 видов за один заказ, а не как мы — одного вида, но по целой тарелке. Даже когда официант вскинул брови: «Целую тарелку с мясом рыбы-собаки?», я продолжала настаивать, что да, хочу целую тарелку. Была не права.

По итогам вечеринки: Fried dogfish вообще не стоило брать! Это мясо бескостной акулы, известной как морская собака, приготовленное в кляре с лимонным соком. Вкус этой «собаки» даже сангрия не смогла отбить. А вот с Especial Patanchon мы угадали — это их фирменные куриные рулетики с беконом и козьим сыром, приготовленные в карамели. Очень вкусно.

На этом разрешите закончить рассказ про бытовуху и перейти к той самой прекрасной Севилье, которая в XIX веке была одной из обязательных остановок в романтическом «дворянском гранд-туре» по Европе и остаётся ею до сих пор (причём не только у дворян!).

Сказать, что столица Андалусии влюбила нас в себя, это ничего не сказать. Сказочная архитектура, разноцветье плиточных узоров, апельсиновое настроение улиц, уличные танцовщицы фламенко… Просто бесконечное «Ах!» И в то, что это февраль, верилось с трудом :)

«Кто не видел Севилью, тот не видел чуда!» — говорят испанцы.

Первым делом мы отправились на Площадь Испании. Очень хотелось посмотреть на асфальтированный плацдарм в окружении домов . Это реально шедевр в неомавританском стиле, который появился не так уж и давно - в 1929 году в преддверии Иберо-американской выставки. Сказочное место! И оно было бы ещё сказочнее, если бы испанцы не спустили воду из каналов и не установили надувные арки для марафонцев посреди площади...

Но даже в таком виде, без воды и скользящих лодок, площадь Испании возглавляла топ площадей, по которым мы когда-либо гуляли. Фонтаны, павильоны, скамейки, веранды, лестницы, мостики - всё, без исключения, украшено керамическими изразцами «асулехос». Всё это наследие Древнего Востока и арабов-завоевателей, это они устроили многолетнюю пиар-компанию глазурованному кафелю, завезли сюда плиточников и подсадили Севилью на «керамическую иглу». Настоящий керамоКосмос!

«Аз-зулай» по-арабски, «асулехос» по-испански, «азулежу» по-португальски. При всей неземной красоте у этой облицовки есть вполне земное предназначение: плитка обеспечивают прохладу, чистоту и не даёт разводиться паразитам. Всё гениальное просто.

Каштанов, господа? Говорят, испанские каштаны - самые вкусные в Европе, а некоторым каштановым деревьям, растущим в Адалусии по 300 лет и больше. Недалеко от Марбельи в горах даже есть свой Castaño Santo, практически Король каштанов - очень старый и очень толстый. Ему около 800 лет и его «пузо» в обхвате около 15 метров. Мы, увы, его самого не видели, но с севильской роднёй успели переговорить. Было вкусно.

В поисках входа в Королевский Алькасар мы оказались в Садах Мурильо. Это был тот случай, когда идёшь-идёшь вдоль высокой стены, понимаешь, что за ней кипит жизнь, а входа всё нет и нет! При этом апельсины по-прежнему катаются под ногами, но горчат, а в ветвях древних энтов колышется сарказм: «Вход в Алькасар только высшим эльфам, вам - не увидеть». Хитрые фиговые деревья.

Мы нашли вход в Алькасар совсем недалеко от Кафедрального собора. Вот эти двое практически смотрят на вход...

Сколько лет дворцу-крепости? Почти 900! И 700 из них в нём жили испанские короли. Они и сейчас используют верхние покои, когда приезжают в Севилью.

Кто смотрел культовый сериал «Игра престолов», узнает в Алькасаре одно из семи королевств - своенравный и страстный Дорн, в котором живут искусные воины, не испугавшиеся драконов, и любвеобильные куртизанки, после ночи с которыми не жалко и умереть. Севильский Алькасар им под стать - дворец-крепость в мавританском стиле, со сложными узорами, архитектурными интригами и хитроумными фонтанами.

При входе нам дали карту, но мы всё равно сто раз заблудились! Что, на мой взгляд, точно нельзя пропустить:

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«Бани Леди Марии де Падилья, возлюбленной Педро Жестокого» (они в подземелье). Местечко в духе какого-нибудь испанского хоррора: мрачно, таинственно, пугающе.

«Дворик девственниц» с водной дорожкой в центре.

По легенде, мавры потребовали 100 девственниц в год от христианских королевств Иберии в качестве дани. И было это не в кино, а в реальной жизни.

«Кукольный дворик» со стеклянным куполом и белым каменным кружевом. Название произошло от двух крошечных лиц на одной из арок.

«Зал послов» с золочёным резным потолком и арками в форме подков. В нём восседали не только герои сериала, но и сам Христофор Колумб.

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«Сады Алькасара». Большая концентрация стриженных лабиринтов, апельсиновых рощ, фонтанов, павлинов и уток. Здесь каждый уголок помнит Джейме Ланнистера, Элларию Сэнд и нас.

Королевский Алькасар, или «вечный приют весны», как его называют севильцы, открыт с 9.30 до 17.00 (в сезон до 19.00), билет - 11,50 EUR (лучше покупать заранее и онлайн).

Метрополь Парасоль на Plaza de la Encarnación. Очень неожиданный для старого города объект! К тому же деревянный. Футуристическая конструкция состоит из шести зонтов в форме гигантских грибов и включает в себя Антиквариум, рынок, ресторан и смотровую площадку, на которую можно попасть в любой день с 10.30 до 23.45, а в пятницу и субботу до 0.45. Билет - 3 евро, даёт скидку на ряд напитков в ресторане. Официант аж языком цокнул, когда делал для нас «супер-пупер-мохито!». А потом мы просто сидели и пили, наслаждаясь морем крыш, вечерним солнцем и безумными контурами «грибов»... Дело было на Plaza de la Encarnación, название которой переводится как Площадь Воплощения. Да! Это было одно из воплощений счастья

Для нас это нормально - искать какую-то непопсовую скульптуру в незнакомом городе. «Ёжика в тумане» в Киеве, «Писающую девочку» в Брюсселе, «Гигантскую улитку» в Мюнхене, «Большой палец» в Париже... В Севилье мы искали в меру упитанную танцовщицу фламенко. Тогда мы не знали, что чуть ли не в каждом городе Андалусии будет своя Кармен в бронзе. Причём все они будут страшно далеки от стандарта 90-60-90! Знакомьтесь, неподражаемая Пастора Империо, урожденная Рохас, сменившая имя после фразы: «Эта Пастора стоит империи!» Она начала карьеру в десять, а в 13 уже зажигала в салонах Мадрида. Сделав танец смыслом своей жизни, Пастора ушла в небесный театр только в 90. Я пыталась подражать её фламенко, но... мной овладела Нонна Мордюкова. Причём надолго. Даже, когда мы купили кастаньеты, Нонна продолжала солировать.



Памятник Пасторе Империо стоит в Севилье на пересечении улиц Веласкеса и О'Доннелл.

Интересно, а что там за углом?

А за углом - Севилья! Да, в городе полно достопримечательностей с шильдиком «маст си» (королевский Алькасар, Площадь Испании, Метрополь Парасоль), но бесцельное шатание тоже будет в кайф! Потому как есть все шансы встретить гигантских улиток, танцовщиц фламенко, Санту на каникулах и ощутить себя частью большой севильской тусовки. Очень нескучный город.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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