Мавритания – страна, в которой существует рабство. Видео!

Сергей snb Борисов Сергей snb Борисов бывает в таких уголках планеты, что иногда просто диву даёшься и выбору направления, и смелости, и свободе его перемещений! Сегодня нас ждёт небольшой репортаж из Мавритании, который мы можем расширить в комментариях, задавая автору вопросы. Кто знает, может, это ваш маршрут на следующий отпуск? Там вроде бы даже пляжный отдых возможен... :)

– Мавритания страна, в которой туристы совсем не частые гости. В рейтинге посещаемости страна находится на 180 месте, ниже только несколько стран.

Для этого есть целый ряд причин:

В определённый период большое распространение в отдельных регионах страны получила террористическая группировка Аль-Каида, которой были похищены несколько туристов, в Атаре, где расположены находящиеся под охраной ЮНЕСКО города Уадан и Шингетти. В результате нападений на мирных граждан, в числе которых убийство четырех французских туристов в 2007 году, гонки Ралли Дакар, которые проходили через Мавританию, в 2009 году были перенесены в Южную Америку.

Доля Африки в мировом запасе пресной воды составляет около 9%, в то время как население континента составляет около 13% населения Земли. Меньше всего воды в Мавритании – 0,001% от общего объема.

Так же в Мавритании практически полностью отсутствует туристическая инфраструктура, а те редкие отели, которые есть на сайтах бронирования, могут в момент прибытия быть полностью пустыми, то есть не иметь ни постояльцев, ни хозяев – именно так получилось и с нами.

Мавритания – это, возможно, последняя страна мира, в которой «почти на законных» основаниях существует рабство. Рабство в Мавритании официально отменили в 2007 году. Но власти страны никак не привлекают рабовладельцев к ответственности. Возможно потому, что большинство рабов сами желают ими оставаться в силу привычки и менталитета, выработанного годами.

Мы побывали в Мавритании и испытали на себе все прелести этой страны. В Мавритании мы посетили три основные достопримечательности – самый длинный и ужасный поезд в мире, город Шингетти, которой больше похож на полузаброшенную деревню, в котором хранятся древние манускрипты и пустыню Сахару.

Вместе с тем могу отметить, что несмотря на своеобразность Мавритании, она мне понравилась. Такая страна будет интересна путешественникам, которым наскучили маршруты, заезженные туристами, но которых влечет тяга к приключениям и неизведанные страны.

В данном видео показано часть нашего путешествия по этой стране.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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