Кукобой и Великое. Это что ещё такое?!

Татьяна Афанасьева

Кукобой

Кукобой — село в Ярославской области на реке Ухтома. 886 жителей, даже чуть больше, чем в нашем Чекалине. Первое упоминание села Кукобой сделано в купчей князя Кемского, датированной 1526 годом.

Название с саамского можно перевести как «длинная река», а с карельского почти как «петушиные бои». Но это не точно :))) Лично я планировала встретить в Кукобое большое количество кукушек, но не встретила ни одной. Зато был встречен этот золотой «Кукобой», явно располневший и довольный жизнью. Они ему даже цветы до сих пор возлагают!





В 2004 году Кукобой был объявлен «Родиной Бабы-Яги», сразу же была обустроена Избушка на курьих ножках, а 26 июня стали праздновать её «день рождения» с размахом и приглашением всякой нечисти.

Асфальт к Кукобою, судя по всему, сама Баба-Яга и укладывала. Заплатка на заплатке. На много-много километров.

Мало того, приехав, мы поняли что старухи не было дома о-о-очень давно… И никаких танцев со ступой мы не увидим! Хоть бы записку оставила, а вот нет. И сама избушка оказалась далека от идеала. Никаких курьих ножек, никаких черепов на частоколе, никаких гусей-лебедей… Разочарование. То ли дело её домик в Калязине!

Кукобой — село на семи родниках. Тот, что в сосновом парке, не далеко от резиденции Бабы-Яги, в народе именуют «Ключиком» и причисляют к чудодейственным. В мае 1912 года родник освятил архиепископ Тихон, будущий Патриарх Московский и Всея Руси, впоследствии причисленный православной церковью к лику святых.

К источнику и легенда прилагается — про кривоногую дочь местного землевладельца Ивана Кемского. Та, якобы, приходила к источнику, как на сеанс к психоаналитику: плакала, жаловалась на судьбу, опустив ноги в холодную хрустальную водицу. И произошло чудо! Ноги выпрямились. После чего красавица удачно вышла замуж и прожила долгую и счастливую жизнь, не раз приезжая к целебному источнику принести благодарность и сотворить молитву.

Источник фото http://babajaga76.ru

Очень необычно здание школы в Кукобое, построенное в начале XX века. На фоне серого неба оно вообще выглядело инфернально, а надпись на асфальте только усиливала впечатление :))

В школе, кстати, есть музей, в нём более 200 экспонатов про историю села, русский лён и предметы быта. Вдруг захотите посмотреть, как там — внутри школы?.. :)

Но самое впечатляющая достопримечательность Кукобоя — это, конечно, Храм Спаса Нерукотворного Образа. Он точно сошёл с полотен Васнецова или Билибина… Имхо.

У Храма Спаса Нерукотворного Образа в крошечном Кукобое очень интересная история. Представьте, наши дни, человек, которому осточертела деревня, уезжает в Питер — за мечтой, длинным рублём и рок-н-роллом. Если он и вернётся, то только за тем, чтоб посмотреть, из какой срани выбрался.



А теперь переносимся в 1909-й. Местный купец Иван Агапович Воронин едет в Санкт-Петербург, делает там баснословное состояние, а потом возвращается в родные края, чтобы сделать кукобойцам подарок: либо храм либо прокладку железной дороги от села Кукобой до города Пошехонье. На выбор. Вот это жест!



Жители выбирают храм за миллион рублей. Белый облицовочный кирпич для стен и бюрюзовый для колоколен доставляется аж из самой Финляндии. Храм возводят за четыре года, и он выглядит настоящим чудом! До сих пор.



Великое

В селе Великом проживает 1713 человек, и это одно из старейших в Ярославской области. Его основание относят к началу XIII века.

При Иване Грозном село Великое было в числе дворцовых сёл.

Здесь базировалась воеводская власть, таможня и конский завод. Находясь на перекрёстке торговых путей, село славилось Великосельской ярмаркой, на которую съезжались купцы аж из Ростова Великого, Ярославля и Нижнего Новгорода. Ну, а ещё тут был крупный центр льноводства и ткачества.

Село очень долго достойно держало планку, развивалось и богатело. Ленин в 1899 году упоминал его в числе 100 крупнейших промышленных центров России. Сейчас, конечно, всё в прошлом, в село Великое едут посмотреть на остатки былого величия… Но даже то, что сохранилось, впечатляет!

Прежде всего так называемый Великосельский кремль. Он состоит из церкви Рождества Богородицы, церкви Покрова Богородицы и расположенной между ними колокольни.

Раньше весь комплекс опоясывала ограда, от которой сохранилась часть торговых рядов и три башенки-часовни.

От «кремля» расходятся лучами улицы Великого.

56-метровая колокольня с мощным монолитным основанием, переходящим в ажурные арки.

Изразцы, украшающие алтарные окна Покровской церкви.

Росписи Рождественской церкви.

Источник фото ru.wikipedia.org

Ещё одна достопримечательность села Великого — Усадьба купца Локалова (ул. Ярославская, 14). Ей уже более 100 лет и это настоящее архитектурное чудо.

В середине 1880-х годов купец 1-й гильдии, основатель Гаврилов-Ямской льняной мануфактуры Александр Алексеевич Локалов решил построить в родном селе усадебный комплекс по проекту тогда ещё малоизвестного Фёдора Осиповича Шехтеля.

Что примечательно, это было во времена, когда Шехтеля отчислили из Московского училища живописи, ваяния и зодчества за плохую успеваемость,.

…и все свои проекты он, не имя солидного диплома, осуществлял за пределами Москвы.

Главное здание усадьбы выстроено в псевдорусском стиле, стилизовано под русский терем.

Сам Локалов в своём замке толком и пожить не успел — умер через год.

В начале Великой Отечественной войны особняк недолгое время занимала швейная фабрика, а в 1942 году здесь был основан Великосельский детский дом. Сначала — для детей из блокадного Ленинграда, а затем для обычных сирот. Сейчас там всё также детдом.

Но внутрь пускают — посмотреть на интерьеры XIX века и уникальную комнату-грот в виде соляной пещеры, стены которой сделаны из льняного волокна. Понятно, что в эпоху коронавируса об этом речи не шло… Не повезло нам. Источник фото prousadbi.ru и wikipedia.org.

Декор потолка в голубой комнате второго этажа особняка.

И, наконец, в Великом есть Музей картофельного бунта (ул. Труфанова, 22).

Для справки: в первой половине XIX века картофельные бунты прокатились по всей России, народ не желал сажать на своих полях экзотическое растение. В Великом нововедение легко подхватил Ефим Карнович. И теперь он «лично» встречает гостей в музее и рассказывает о своих картофельных «подвигах». Музей интерактивный, - посетители могут не только послушать интересные истории, но и поупражняться с деревянной картофелетеркой, например. А ещё в музее есть кафе, а там как в фильме «Девчата»: «- А что картошка? Ты думаешь картошка - это так просто, сварил и съел? - Не тут то было, из картошки знаешь сколько блюд приготовить можно?». В общем все любители картошки - велком!

Продолжение следует. Нас ждёт Вологда.

Были в Кукобое или в Великом?

Поделитесь своими впечатлениями. И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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