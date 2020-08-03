Углич: дело об убийстве царевича Дмитрия, музей тюремного искусства, сыр и шлюзы

Татьяна Афанасьева

Продолжаю рассказывать про наше пятидневное путешествие «Тула-Калязин-Углич-Мышкин-Кукобой-Вологда-Кириллов-Тутаев-Великое-Переславль-Залесский-Тула» в условиях «новой реальности» и масочного режима. Если пропустили 1-ю серию, она найдется по одному клику — « А мы едем дальше — в Углич! Калязин: Волжская Атлантида, усадьба Бабы-Яги и Жабня ».

— Знакомство со старинным Угличем мы начали с визита в инфоцентр (ул. Ростовская, 6), где набрали карт, буклетов и оценили силу масочного режима. Есть ли он в Угличе? Нет, его там нет. Дальше объявлений «Вход только в маске…» дело не идёт.

Наш план был коротким, но интересным.

Прогулялись по Кремлю со всей его эклектикой, княжескими палатами, многочисленными церквями и памятником малолетнему царевичу Дмитрию…

…который страдал эпилепсией и якобы пырнул себя гвоздём в горло при игре в тычку, после чего и началась всем известная Смута.

Палаты угличских князей (1480-е гг.) — старейшее здание города и один из древнейших образцов жилого зодчества на территории России.

На месте убийства царевича стоит Церковь Димитрия на крови (1681 г.) и открывается чудесный вид на Волгу.

Поднялись на колокольню Спасо-Преображенского собора. Она не так высока да и обзора почти нет из-за высоких деревьев и близости куполов. Но подняться на неё стоит! Чтобы увидеть голубей, шагающих по узкой лестнице и :)) открывающих дверь с ноги в сувенирную лавку, сфотографироваться в роли звонаря и почувствовать, как дрожит воздух во время боя курантов. Цена удовольствия 50 руб.

Сам Спасо-Преображенский собор (1713 год) - это просто чудо-чудное, в основном благодаря фрескам, которые начинаются сразу от входа.

Повалялись в траве на берегу Волги с видом на белоснежные теплоходы, парусники и изгиб реки, предположительно давший названий городу.

Тот самый угол :)

Посетили камерный Музей тюремного искусства «Запретная зона» (Углич, ул. Ольги Берггольц, ½, ежедневно с 10.00 до 18.00, 150 р.).

В нём собрана коллекция поделок сидельцев: фигурки из хлеба, пепла и слюны, гитара из папье-маше, иконы на простынях, цацки, заточки из алюминиевых ложек, самопальные электроприборы, малявы и много другого застеночного.

Но больше всего меня поразила тётя-экскурсовод, которая ботала на фене, и реальная камера со шконками и парашей, куда она нас завела, :))) закрыв дверь на увесистый засов. С её слов, сюда часто приводят школьников, чтоб те прочувствовали, как это лишиться свободы, света и привычной действительности даже на 15 минут! Жуть.

В камере сидит пара восковых воров, вылепленных с реальных людей. Тот, что за столом, уже откинулся и часто навещает себя здесь, в музее, говоря, что это люкс в сравнении с реальной тюрягой, где в такой комнатке иногда и по 10 человек сидит.

Посмотрели на судоходный шлюз Угличской ГЭС. Территория охраняемая и просто так погулять там не получится.

Угличская ГЭС - одна из старейших гидроэлектростанций России — пущена в 1940 году. Строилась в 1935—1955 годах, преимущественно силами заключённых ГУЛага. Сыграла важную роль в обеспечении Москвы электроэнергией в годы Великой Отечественной войны.

Рядом с ГЭС, в бывшем здании управления Волголага, разместился интерактивный музей Гидроэнергетики России. Мы не попали, но говорят, всё масштабно и грандиозно. Адрес: Углич, ул. Спасская, 33. Обзорные экскурсии в 11.00, 14.00, 16.00. Билеты: взрослый — 220 руб., школьники, студенты, пенсионеры -170 руб., дети до 7 лет — бесплатно.

Источник фото proehal.ru

Дальше просто погуляли по городу, ведь он такой старинный, уютный и сердешный.

Заметили сердечки на фасаде чуть выше? Город - он в деталях.

Купили легендарного сыра. Как без этого? Ведь российское сыроделие зародилось именно здесь — в Угличе.

Заглянули в магазинчик «Время по Угличу», часы ещё один местный бренд.

Заметили, что все города в пределах Золотого Кольца «душат» туриста в музейных объятьях, и от указателей реально в глазах пестрит? :)

Углич такой же! Помимо всего выше перечисленного в городе ещё три монастыря, около пятидесяти церквей, часовен и большое количество музеев — русской водки, кукол, свистульки, суеверий, велосипедов, кузнечного дела, игральных карт, кожевенного дела… На любой вкус. Можно неделю жить, не скучая.

А дальше мы поехали в Мышкин через Сёру... :))

Продолжение следует.

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