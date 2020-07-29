Калязин: Волжская Атлантида, усадьба Бабы-Яги и Жабня

Татьяна Афанасьева

Недавно на день рождения мне подарили пятидневное путешествие «Тула-Калязин-Углич-Мышкин-Кукобой-Вологда-Кириллов-Тутаев-Великое-Переславль-Залесский-Тула», и я решила немножко про него рассказать. Кто был в этих местах, поностальгирует, кто не был — многому удивится. Тем более всё это происходило в условиях «новой реальности» и было очень любопытно посмотреть, как перестроили свою работу отели, музеи и рестораны. Поехали!

— Сколько бы не говорили о внутреннем туризме, по моему личному мнению, пока не будет хороших дорог и нормального проката машин, не говоря уже обо всём остальном, не будет никакого туристического потока. Второстепенные дороги в Тверской и Ярославской областях выглядят так — на много-много километров…

Как только мы въехали в Калязин, сразу стало ясно, что это вам не Рио-де-Жанейро :)))

На въезде сразу две вывески — одна другой краше.

В Калязине 12 тысяч жителей, первое упоминание о нём относят к 1434 году и город включают во многие туры по Золотому Кольцу России. Иностранцев, по всей видимости, привозят на вертолёте и с завязанными глазами.

Название города, по одной из версий, связывают с боярином Иваном Колягой, который, потеряв семью, ушёл в Троицкий Макарьев монастырь и передал ему все свои владения. Согласно другой версии, оно связано с угро-финским словом «кола», то есть «рыба».

Около 1468 года город посетил Афанасий Никитин, после чего упомянул его в своих путевых записках «Хождение за три моря».

В конце XVII века в район монастыря совершал свои «потешные походы» молодой Пётр Первый.

Автор картины Дмитрий Николаевич Кардовский. Справедливости ради, это

«Петровская потешная флотилия на озере Плещеево 25 августа 1692 года», но суть в общем-то та же.

На перекрестке улиц Карла Маркса и Ленина — памятник преподобному Макарию Калязинскому, основателю Троицкого Калязинского мужского монастыря, установленный в 2008 году. За его спиной выход к легендарной колокольне…

Надпись на камне гласит: «Преподобный отче Макарие, моли Бога о нас». Вполне можно было поставить на въезде в город.

В Калязин мы приехали рано утром — не было ещё наплыва туристов, шумных и «колхозных» торговых рядов, а лодки только спускали на воду. Поэтому силу масочного режима проверить не удалось :)))

Калязинская колокольня, словно вырастающая из тёмных вод Волги, долгое время ассоциировалась у меня с балабановской «колокольней счастья», символом неприкаянной России, верящей в чудо спасения. И не важно, что в его фильме «Я тоже хочу» снималась совсем другая колокольня (из Шексны Вологодской области), Балабановым был создал мощнейший образ! Мистический, овеянный странной романтикой, вводящий в оцепенение, но дающий слабую надежду, что это ещё не всё… Надо просто встать в полосу света.

Так откуда взялась эта колокольня посреди реки? Где соборная площадь, домики прихожан, маковки церквей, мощёные булыжником улочки и торговые ряды? Всё под водой… Это место так и называют — Волжская Атлантида. В 1940-х при рождении Угличского водохранилища были затоплены около 100 населённых пунктов и 30 храмов, в том числе и эта часть Калязина с монастырём «Никола на Жабне».

Кстати, Жабня — это правый приток Волги, находится в черте города.

На остров с колокольней попасть не сложно: зимой — по льду, летом — на лодке (300 р., у местных мини-бизнес).

Если присмотреться к фотографии с табличкой «река Жабня», заметите ещё одну калязинскую достопримечательность — Радиотелескоп РТ-64. Диаметр рефлектора — 64 метра! Представляете, какая это махина? С 2016 года участвует в проекте ESA и Роскосмос ExoMars.

До нашего большого путешествия я вычитала, что существует Сказочная карта России и почти у всех сказочных героев есть официальные резиденции с шоу-программой, музеем и кассой. Например, у Жар-птицы домик в Палехе, у Змея Горыныча в Гадово, у Снегурочки в Костроме, у Бабы-Яги в Кукобое. Полный расклад такой:

Помимо официальных, конечно же, существуют «левые» усадьбы. И не всегда первые круче вторых. Мы посетили владения Бабы-Яги в Кукобое и в Калязине. Так вот первые, утверждённые волшебниками всея Руси, это полный швах (буду рассказывать про Кукобой, расскажу в деталях). А в Калязине, как ни странно, Баба-Яга живёт намного мохначе. На калитке — детальная инструкция, как попасть внутрь её усадьбы. За 150 рублей — просто заглянуть, за 400 — потусоваться со старухой и посидеть на лопате. Мы сэкономили.

Что ещё интересного в Калязине и окрестностях? Нам, увы, времени на всю эту красоту не хватило, очень в Углич спешили.

Заброшенный кардиологический санаторий «Паулино». Строился Министерством обороны в середине 1980-х годов, но так и не заработал. Источник фото sun9−3.userapi.com Часовня Макария Калязинского на Монастырском острове. Построена у места, где стоял снесенный и подтопленный в 1940 Троицкий Макариев монастырь. Как пишут, добраться можно зимой пешком, на лыжах или мотособаке, а в летнее время на катерах и яхтах Калязинского яхтклуба или при помощи частников. Источник фото odinturist.ru Улиточная ферма ( N57.232763, E37.862507 ). Экскурсия — 150 руб. на человека, с дегустацией (6 улиток плюс бокал вина/сока) будет дороже — 450 руб. Ну, и плюс фотографии с улитками , если не разбегутся :) Источник фото img.7dach.ru Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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