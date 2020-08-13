Вологда: резной палисад, памятник писающей собачке, мельницы-столбовки и девушка с веслом

Татьяна Афанасьева

Для справки: город основан в 1147 году, в нём 310 тысяч жителей — вологжан.

Вологда — один из старейших городов Русского Севера, уважающий деревянное зодчество, а я адепт кружевных наличников и резных палисадов, поэтому наша встреча была неизбежной.

Чтоб не пропустить шедевры, перед поездкой я выписала «самые деревянные улицы»: Герцена, Мальцева, Благовещенская, Ленинградская, Воровского, Маяковского, Октябрьская, Советский проспект, и составила список особых домов, которым по 100 лет и даже больше.

«Резной палисад», ул. Засодимского, 5, в нём разместился центр народных промыслов.

Дом Пузан-Пузыревского с призраком хозяина, ул. Герцена, 35. В 1918 году в нём было американское посольство.

Дом коллежского асессора Ситникова, ул. Герцена, 36, в нём проживали три его дочери — Параша, Оля и Фая.

Дом купца Панева, ул. Герцена, 38. Стены внутри расписаны пейзажами в «голландском стиле», но проверить не удалось.

Дом Засецких из древнего рода воевод и стольников, ул. Ленинградская, 12.

Дом-путешественник, ул. Маяковского, 9. Стоял в вологодском Заречье, а в 1970-х его перенесли поближе к Кремлю.

Дом кружевниц, ул. Благовещенская, 20. В 1910 году дом принадлежал купцу Наумову, потом перешел в собственность купца Красильникова, который сдавал комнаты кружевницам, приезжавшим в Вологду. Отсюда и название. Сейчас в доме Центр ремёсел.

Дом Левашова в стиле ампир, ул. Герцена, 37. Он тоже деревянный!

В Туле тоже, казалось бы, полно деревянных домов, но они просто «пережиток», догнивают… В Вологде всё по другому — это их фишка и гордость. Они даже новострой возводят с имитацией фирменного стиля.

Город очень зелёный! И самое уважаемое дерево здесь — ракита.

Второе место у плюща.

Вологда входит в число городов, обладающих особо ценным историческим наследием: 224 памятника истории, архитектуры, культуры; 128 из них взяты под охрану государством.

Название города финно-угорского происхождения. «Вологда» — река с белой водой. Белая — в смысле прозрачная, чистая. В черте города течёт река с одноименным названием.

Вологодский кремль был заложен по приказу Ивана Грозного в 1567 году: 20 башен, 3-километровая стена, рвы, валы, оборонительная мощь. Первый камень заложили в день св. Иасона, и это дало кремлю второе название: Насон-город. Поэтично.

От древнего Кремля мало что сохранилось, только Архиерейский двор — так называемый внутренний «малый кремль», многочисленные соборы и валы.

Дом Петра Первого стоит по адресу Советский проспект, 47. Царь жил в этом скромном домике пять раз во время своих приездов в город. В постоянной экспозиции музея — личные вещи Петра. В интерьере — голландские печи со старинными изразцами.

Источник фото ru.wikipedia.org

Посидим, пООкаем? Я реально ждала, что мы приедем в Вологоду, а там гОлОва, мОлОко, Обнуление. И на каждом шагу все будут окать и удивляться: что ж мы так нагло акаем?.. Наверное, не там ходили. В той же Костроме народ окал увереннее. А вот памятники букве «О» есть! И не только ей. :)

«Дверь в…» стоит на ул. Маяковского, 1. Куда? Думаю, в собственные фантазии и ОбратнО.

«Птица-Говорун», которая умна, сообразительна и любит шиповниковый сироп — на проспекте Победы, 10.

Памятник электрическому фонарю и писающей собачке — на Пречистенской набережной, 10. :))) Мне кажется, или собачка патриотично выписывает букву «О»?

Фонарь — точная копия векового предшественника, в натуральную величину и стоит в том же самом месте — возле пешеходного моста.

«Я люблю Вологду» с гостеприимным «О» — на пл. Бабушкина, 5, у вокзала.

Буква «О» и скамейка «Посидим-поокаем» — на ул. Сергея Орлова, совсем недалеко от Кремля.

А ещё «Ооо!» невольно выскочило из меня при встрече с кариатидами гостиницы «Золотой якорь» XIX века. :))) Тут все эпитеты бессильны.

Соскучились по граффити? :)) Я нашла немного в Вологде.

Колизей, адронный коллайдер, стоунхэндж — как только не называют вологжане этот недострой во дворе дома 20-а на улице Конева. По факту это насосная станция из лихих 90-х, которая ни дня не качала. Зато сейчас качает! …мысли, эмоции, настроения. Крутая затея, жаль только тоже заброшенная.

Вечерняя школа на ул. Сергея Орлова, 1 приютила спящюю синь.

На опорах Красного моста и моста 800-летия — бойцы коронавирусных фронтов.

И, наконец, девушка с коромыслом на ул. Батюшкова, 7. Вся такая сказочная — с солнцем в волосах, вологодским домиком в руках и… мятным пряником за ухом.

Спассо-Прилуцкий монастырь (1371 г.) — один из самых древних и больших монастырей Русского Севера. Его основателю Димитрию Прилуцкому уже после смерти приписывают множество чудес — в основном, изгнание бесов.

Все же привыкли, что монастыри — образец аскетизма и скромности, а тут вдруг такие краски. Неожиданно. Адрес: Вологда, Монастырская улица, 2.

В музей деревянного зодчества в деревне Семёнково (это всего в 15 км от Вологды) мы поехали с одной единственной целью — на ветряные мельницы-столбовки посмотреть.

На Руси их ещё называли козловками, и сейчас на всю страну осталось два десятка таких мельниц. Привычный амбар с крыльями водружён на деревянный сруб (ряж), заполненный вязкой глиной или булыжником! Очень любопытно выглядит. Но ещё интересней факт, что амбар поворачивается вокруг вкопанного в землю столба-мертвяка. То есть не только крылья работают, но и весь домик вращается.

По легенде, хозяева ветряных мельниц заключали договор с нежитью, присутствие которой проявлялось невнятными голосами, шёпотом, стуком мельничных механизмов, внезапным дуновением ветра… Нежить требовала взяток, иногда человеческих жертвоприношений.



Сводки несчастных случаев в ведомостях Вологодской губернии постоянно упоминали несчастные случаи рядом с мельницами: то крылом задело, то в жернова затянуло, то колесом придавило… «На горе-горище стоит беленище, в этом беленище деготь и леготь и смерть не далеко».

Интересно, нежить в музеи перекочевала?

Источник иллюстрации pm1.narvii.com

И ещё одно место, которое стоит посетить в окрестностях Вологды…

Все эти гипсовые доярки, спортсмены и одухотворенные дети были разбросаны по обочинам дорог Вологодской области. В 2019-м при ремонте трассы их не уничтожили, а собрали в один большой и дружный коллектив, переселив сюда — к придорожному кафе «Баранка». По-моему, круто! Наследие СССР, призванное когда-то повышать самосознание советского народа, теперь дарит улыбки всем, кто пытался проехать мимо. :))) И не проехал!

Как в любой ситуации, есть «марш несогласных», требующий вернуть фигуры в родные деревни. В принципе я понимаю и тех, и других, но однозначно на стороне бесплатного «музея». Я прыгала от скульптуры к скульптуре в таком детском восторге — словами не передать! А если бы они стояли по одиночке, растянувшись на много-много километров, скорее всего, я увидела бы их только из окошка машины и на больших скоростях.

Где искать всю эту красоту? 417-й км автодороги М-8 «Москва-Вологда-Архангельск», Вологодская область, придорожное кафе «Баранка» (58.884461, 40.191138).

Продолжение следует. Нас ждёт город Кириллов и Сиверское озеро.

Были в Вологде? Поделитесь своими впечатлениями. И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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