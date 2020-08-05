Мышкин: музей Мыши, дом бобыля и паром через Волгу

Татьяна Афанасьева

— Мышкин — самый маленький город Ярославской области, он почти не изменился с начала XX века, застроен одно-двухэтажными домами и такой уютный, что его хочется обнять!

Откуда такое интересное название? Лежал как-то князь Мстиславский на берегу Волги, медитировал после охоты. И тут вдруг опа, мышь по лицу пробежала! Князь хотел было придушить хамку, но заметил рядом змею с ещё более гнусными намерениями. Так Мышь (теперь уже с большой буквы) спасла князя от смерти. А в честь чудесного спасения было велено срубить на этом месте часовню и сторожку, а само местечко назвать Мышкин.

А потом пошло поехало… В городке открыли музей Мыши и набили его игрушечными мышами от пола до потолка, построили Мышиные Палаты и поселили в них ростовых царь-мышей, установили памятник Мыши, организовали Мышь-бенд, распиарили ресторан «Мышеловка» с бесплатным куском сыра, наделали магнитов «В холодильнике мышь повесилась» и ещё столько всего!

В Мышкине реально культ мыши. Они даже Фестиваль Мыши проводят — с бегами, боями и мышиной вознёй. В 2020-м праздник намечен на 15−16 августа. Ну, это если какая-нибудь уханьская мышь не выкинет новый фортель…

Хотите билет с печатью мышиного королевства? Загляните в Музей Мыши: ул. Угличская, 21. Билет 50 руб. Он входит в состав Народного музея и в нём собрана огромная коллекция фигурок мышей со всего мира.

Музей, конечно, очень своеобразный :)))

Около пяти тысяч экспонатов мышиной тематики!

Будьте осторожны ! Если принести в Музей Мыши новый экспонат, у вас будет пожизненное право на его бесплатное посещение. :))

Со старым Музеем Мыши конкурируют пафосные Мышиные палаты (ул. Никольская, 4). В палатах устраивают тематические шоу для детей 3−10 лет, работает зооуголок с мышами всех мастей, включая летучих. Билет 200 руб. для взрослых, 150 руб. — для детей.

Но мы ехали в Мышкин точно не за тем, чтоб плюшевым мышам поклониться. ...А за очарованием старины, неповторимой атмосферой волжских городков, тишиной и новыми смыслами. И всё обрели!

Достаточно попасть в Историко-этнографический музей, и можно потеряться во времени. Он далёк от классических музеев деревянного зодчества, где в каждой избе по тётке в красном сарафане, а экспонаты выстроены рядами и блестят от собственной значимости.



По сути это склад милого и доброго старья. Таблички встречаются, но это чтоб хоть как-то сориентировать вас в куче всего, что там есть. Ставни, прялки, ульи, лемех куполов, аэросани, галерея сундуков, дом бобыля, поделки сицкарей, хата бакенщиков, хлебный фургончик, локомобиль, музей соли…

Один из углов полностью посвящён ретро-технике.

И даже так... :)

А вот и она - обещанная изба бобыля.

Кстати, знаете кто такой бобыль? Так на Руси называли одинокого мужчину, который до 40 лет не смог обзавестись семьёй. БобЫль (ударение на второй слог) не имел права строиться в центре деревне, где жили семейный люди. Его изба стояла «на отшибе». Бобыли были хорошими ремесленниками за редким-редким исключением, когда сильно бухали .

Василий Перов. «Гитарист-бобыль» (1865).

Удивляться в этом музее можно на каждом шагу — строениям, предметам, их возрасту, географии, словам и хаосу.

В общем для меня это однозначно лучшее место в Мышкине. Уйти оттуда было ой как непросто, :))) то коромысло за ногу зацепится, то комод из угла улыбнётся, то бобыль подмигнёт .

Адрес: Мышкин, ул. Угличская, 21, 10.00−17.00, выходной — понедельник, за вход возьмут жалкие 150 рублей, а впечатлений будет выше крыши (при условии, что вы ценители такого).

Кстати, этот музей под открытым небом таит в себе массу сюрпризов, например, на одной из его «улиц» нашёлся мини-музей «Соль в Мышкине». Мы заглянули — никого. Только плюшевая мышь в тачке с надписью «Не надо трогать Петровича! Он не для того, чтоб им играли» :))) и солонки стройными рядами. Каждый посетитель может пополнить коллекцию, если есть интересная солонка — привозите.

Со стародавних времён Мышкин был центром соляной торговли, по Волге тянулись соляные баржи, на берегу стояли амбары для приёма «Белой Марьи», а соляных приставов считали местными королями.

Внезапно поняла, что дома храню соль совсем без пафоса, надо будет купить нормальную солонку. Кстати, а кто побеждает для вас в баттле «Соль & Сахар»? Я без сахара свою жизнь очень легко представляю, а вот без соли нет… I ♥ salt, селёдку и малосольные огурцы.

На городской набережной стоит скульптура «Мышь-купчиха».

Количество музеев в Мышкине не уступает Угличу: музей валенок, купечества, льна, лоцманов, печатного дела, кукол, миниатюр и водочного короля России Петра Смирнова... Их там столько!

А ещё можно подняться на колокольню Успенского собора и насладиться видами. Мы с этим пролетели :( Приехали слишком поздно... Но у вас может получиться! Успенская площадь, 4. Говорят, отличные виды на Волгу и город.

Ещё одна классная фишка Мышкина - старый паром! На нём можно прокатиться через Волгу.

Паром из Мышкина в Коровино (в сторону Рыбинска) ходит каждый час с 7.00 до 19.00, обратно из Коровино в Мышкин тоже каждый час, но с 7.30 до 19.30. Пешеходы и чайки — бесплатно, велосипедисты — 20 рублей, переправа автомобиля — 300 рублей (вес до 1500 кг). Будете в тех местах, не пропустите это удовольствие.

«Берегись колышек!» — гласила надпись на борту парома. Слово такое странное. «Либо забота о вампирах, либо предостережение людей со слабой вестибуляркой», — подумала я и, на всякий случай, самоизолировалась.

Узнала я всё уже дома. Колышка — это такой морской самозатягивающийся узел, англичане называют его «бараньей ногой». Если ногой попасть в петлю, трос зажмёт посильней любого капкана. Так что да — берегитесь колышек.



У нас уже был опыт паромных переправ — в Норвегии, Черногории, Австрии… Но куда им до нашей паромной романтики? Когда по чёрным водам Волги ползёт тяжеловесный «ровесник революции», с ржавыми боками, красной пятиконечной звездой и командующим в камуфляже, у которого всё на контроле, :))) даже колЫшки!

Продолжение следует. Нас ждёт Кукобой и компания.

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