Женева. Швейцария

И почему Женева, спросите вы? Считайте, это наш личный вызов одному из самых дорогих городов мира. Да и просто было любопытно побывать в стране, якобы держащейся в стороне от всех мировых конфликтов.

- В швейцарскую Женеву мы попали из французского Лиона (про него когда-то был крутейший гульбарий). Каждые два часа между этими городами ходит поезд, цена билета около 40 евро несмотря на то, что это какие-то 150 км :)

В Женеве мы остановились в небольшом отеле с говорящим названием Nash Airport (10 минут до центра города и почти столько же до взлётной полосы). После тесных комнаток во французских отелях, номер показался нам просто гулливерским, да и завтрак приятно удивил. Как только мы вселились, нам выдали карты для бесплатного пользования общественным транспортом (о! какая неожиданная щедрость). Билет позволял кататься не только на всех городских трамваях и автобусах, но и на катерах по Женевскому озеру (у них четыре официальных маршрута).

Первое впечатление от города - очень широкие улицы и какая-то "питерская" архитектура: купольные крыши, угловые башенки, уютные мансарды, просторные парадные... И ни одного супермаркета в поле видимости! Ни одного. Повсюду только ювелирные салоны и часовые магазины. Обитель роскоши без шанса купить пива и сосисек :))

Из еды в центре города продавался только знаменитый швейцарский шоколад. Когда-то он подавался только к королевскому столу, теперь его может купить каждый (и мы, и мы!). Шоколадных фабрик множество :) И у каждой свои секретные рецепты на грани науки и магии.

Именно швейцарцы изобрели молочный шоколад и стали главными поставщиками "гормона радости" в мире! Средний швейцарец съедает около 10 кг в год. И в Женеве продаётся около 500 видов разного шоколада. Самыми необычными считаются шоколадные конфеты, покрытые 24-каратным золотом. Покрытие очень тонкое, съедобное и не опасное. Фото, увы, не моё. :))

В Женеве проживает около 200 тысяч человек, 40% жителей - иностранцы. Около 180 национальностей. Русская речь на улицах слышится не просто часто, а очень часто. Нас это немного удивило.

Когда-то в Женеве жили Достоевский, Гоголь, Тургенев, Толстой, Карамзин, Ленин, Плеханов. Не просто жили - творили! Гоголь писал здесь "Мёртвые души", Достоевский - "Идиота". А Ленин "творил" так активно, что однажды разбил себе голову об трамвайные пути, упав с велосипеда :) Было это в октябре 1903 года...

С велосипедами в Женеве всё отлично ещё с тех самых ленинских времён . У входа в жд-вокзал можно взять велик напрокат: залог 20 франков, а дальше - 1 франк в час. 1 евро = 1,08 швейцарских франка. К слову, швейцарцы плевать хотели на евро и предпочитают оплату в своей национальной валюте.

Среди женевцев популярны велосипеды с электроприводом, но и традиционные велики тоже в ходу. Велодорожки занимают около 120 км дорог. Причём в городе множество улиц, куда совсем нет въезда автомобилям (большие штрафы!), а вот велосипедистам пожалуйста :)

Кроме наших знаменитостей Женева помнит Жан-Жака Руссо, Чарли Чаплина, Жоржа Сименона, Одри Хэпберн, Шарля Азнавура, Алена Делона. Да много кого!

В Женеве находится штаб-квартиры ООН, ВТО, Красного Креста... Кроме того неподалёку от города расположился всемирно известный Большой андронный коллайдер, где учёные пытаются разгадать тайны Вселенной.

Источник фото www.icelandair.is

Город находится на юго-западе Швейцарии на берегу живописного озера, из которого выходит река Рона. Женевское озеро (Леман) - самое большое озеро в Альпах и главная достопримечательность Женевы. Его часто сравнивают с огромным зеркалом, так как идеально спокойные воды отражают каждое дерево, каждый домик на его берегу и каждого лебедя на его поверхности.

По форме озеро напоминает полумесяц. И Женева находится слева в его нижнем углу. Длина озера оставляет 72 километра, ширина - 13 км, а максимальная глубина - 310 метров.

Женевское озеро и его окрестности просто созданы для спокойного созерцания и ничегонеделания. Ещё бы швейцарского пива где-нибудь купить... И где, думаете, мы его нашли? У азиатов! Те всё же втиснули свой мини-маркет между особняками. На улицу он выходил единственным окном :)) Второй вопрос, который волновал нас не меньше гастрономического, где собственно знаменитый фонтан?! И вот мы устраиваемся с пивом на каменной стрелке, рядом с нами какая-то "вертолётная площадка" с большой белой кнопкой. Она огорожена цепью, никакой охраны, и мы даже подумываем использовать эту "кнопку" в качестве стола... Погода шепчет, виды тоже :)

И только спустя час, прогуливаясь по набережной, мы увидели, как из той самой "белой кнопки" вырвался фонтан Же-д'О :)) Тот самый. Рекордсмен среди всех сантехнических фонтанов. Вода бьёт на 145 метров, что сопоставимо с высотой 46-этажного дома, и это очень впечатляет! Фонтан запустили в 1886 году, и он работает до сих пор. Наиболее активно - с марта по сентябрь с 9.00 до 23.15 (в остальные месяцы расписание корректируется). При сильном ветре он закрыт, так как вода начинает распыляться на близлежащие дома. Нам в общем-то повезло - мы застали и сон фонтана, и его пробуждение.

Фонтан Же-д'О выбрасывает 500 литров воды в секунду со скоростью 200 км/час и является главным городским флюгером.



Источник: При сильном ветре вода распыляется на близлежащие общественные места и дома, что создает серьезное неудобство. В такие периоды фонтан закрыт.Источник: http://euro2you.com/shvejtsariya/zheneva/dostoprimechatelnosti-z.html



Источник: Режим работы: с марта по сентябрь с 9.00 до 23.15; с середины сентября по конец октября — с 9 часов утра до захода солнца, по выходным – до 22.30; с ноября по начало марта – с 10 часов утра до 16.00.Источник: http://euro2you.com/shvejtsariya/zheneva/dostoprimechatelnosti-z.html

Река Рона делит Женеву на две части - старый и новый город. И пожалуй, мы впервые видели, что городская река может быть восхитительных бирюзовых оттенков, а не привычного цвета говна и грязи.

В центре города через Рону перекинуто шесть мостов.

Никак не ожидали встретить в Швейцарии попрошаек - они как-то совсем не вписывались в идеальную картинку.

Единственная башня, оставшаяся от крепости 1219 года, находится на площади Молар. Она украшена барельефом "Женева - город-убежище". Когда-то здесь кипел рынок и сам Жан-Жак Руссо, будучи мальчишкой, приторговывал здесь ворованной спаржей.

По вечерам некоторые булыжники площади Молар начинают светиться.

Выглядит волшебно. Но сфотографировать сложно. Источник фото photos.wikimapia.org

Там же - на площади Молар есть множество уличных кафешек. И мы даже попытались поужинать в одной из них... Но дело не зашло дальше просмотра меню. Самая дешёвая пицца стоила 40 швейцарских франков :))) Пришлось ужинать просто пивом.

На площади напротив дворца наций - штаб-квартиры ООН - стоит гигантский стул на трёх ногах. Его высота 12 метров, на его изготовление ушло 5,5 тонн дерева. Что хотели сказать авторы?.. Оказывается, это протест против использования противопехотных мин.

А это собственно сам Дворец Наций.

Отдельная тема - парки и скверы. В Женеве их много, они зелены и умиротворённы. И в них намеренно сохраняют лёгкую запущенность.

По лужайкам скачут бурундуки. Зверьки не пуганные, вот так запросто разрешили себя сфотографировать.

На столбах повсюду висят пакетики для собак, не контролирующих свои желания. Кстати, хозяева обязаны регистрировать собак и платить налог 55 франков в год за одного питомца. И чем больше у владельца собак, тем больше налог.

Ещё один сюрприз! Никак не ожидали, что в чопорной Женеве на улицах встретим бродячих музыкантов и актёров. Это действо мы застали на самой пафосной улице города - Ru Du Rhone, прямо у блестящих витрин с часами, цену которых и не выговорить :)

Настоящий ковбой сидел по соседству... на невидимом стуле :) Он живой!

А этот сказочный домик с черепичной крышей и часовой башней оказался школой. Во дворе - спортивная площадка, детский городок и какие-то информационные стенды. Я смотрела на него с лёгкой завистью :)

Тема чудес продолжилась в обычном спальном районе - там нашёлся фанерный городок. Такая простая и такая классная идея: детям разрешили разрисовать домики, как им захочется, и тем самым поучаствовать в благоустройстве двора. Ну, ведь клёво же!

Кстати, и весь район выглядел также жизнерадостно. Нетиповая застройка, ажурные балконы с зонтами от солнца, все стены в граффити.

В соседнем дворе - заброшенные дома. Это точно Женева? :))

Трамваи в Женеве явление историческое - ходят с 1862 года. И никто и не думает от них избавляться! Они почти бесшумные. В салоне рядом с каждым сиденьем есть что-то наподобие столика - можно удобно устроиться с ноутбуком или книгой.

На одной из трамвайных остановок застыли в бронзе городские жители. Все фигуры в человеческий рост и выглядят более чем реально.

Старый город Женевы буквально дышит патриотизмом. Повсюду флаги и памятные доски. Мозаика на стенах рассказывает славную историю города: здесь и прибытие Юлия Цезаря в Женеву, и средневековые ярмарки на главной площади, и приём беженцев-гугенотов во времена Реформации.

Собор Святого Петра виден практически отовсюду. Его первый камень был заложен в 1160 году, сам собор строился 150 лет и это обитель протестантов. В соборе хранят одну из самых почитаемых протестантских реликвий — трон Жана Кальвина (ну, как трон? просто стул).

Черепичные крыши в старом городе Женевы шоколадных оттенков, а некоторые домики напоминает замки шоколадных королей.

Цветочные часы в Английском парке - ещё одна достопримечательность Женевы. Диаметр циферблата - 5 метров. Цветы на циферблате меняются в зависимости от сезона. И, что естественно, идут со швейцарской точностью! Мы застали их не в самом цветущем состоянии.

А могло быть иначе :)

С парковкой в Женеве строго, весь город разделен на цветные зоны. В белой можно 1-2 часа простоять бесплатно. Стоянка в синей и красной зонах оплачиваются специальными парковочными дисками, которые продаются в полицейских участках, офисах турфирм, магазинах. В синей зоне можно стоять только 90 минут, в красной - до 15 часов. В жёлтой зоне парковка вообще запрещена. Стоимость зависит от зоны и варьируется от 0,5 до 4 франков/час. Штрафы за неправильную парковку - от 40 до 220 франков.

Вообще с нарушителями ПДД в Женеве не церемонятся. Не пристегнул ремень - плати 60 франков, сел за руль под шафе - 450-950 франков (в зависимости от промилле и ситуации), нет детского кресла - 60 франков, не включил фары - 40 франков, превысил скорость - 40-690 франков.

В Женеве мы пробыли всего два дня, и домой улетали оттуда же. Оказалось, что при всей швейцарской дороговизне перелёт из Женевы в Москву стоит дешевле, чем из Парижа :) Разница около 3 тысяч рублей.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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