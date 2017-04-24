Солёная рыбалка и картонный Жорик

Отправляемся на весеннюю рыбалку вместе с Алексеем Евпятьевым и его друзьями. Туда, где солнце жарит по-летнему, плещется солёное озеро Баскунчак и есть на что посмотреть.

- В середине апреля на просторах нашей страны вполне можно открыть купальный сезон. Нас было четверо смелых: Анатолий Вишневский, Дарья Медведева, Павел Ширлыков и я (Алексей Евпятьев). Мы решили на десять дней махнуть в сторону Астрахани, на соленое озеро Баскунчак. На двух машинах. Собирались ехать впятером, но пятый член команды, Олег Бочаров, в узком кругу – Жорик, не смог с нами поехать по личным обстоятельствам. И, как заядлый рыбак, очень расстроился. И тогда мы сделали «картонного Жорика» – трафарет с фото Олега. Всю дорогу Жорик провел с нами и засветился на большинстве фото, побывал везде!

Но вернемся к путешествию. Добрались без приключений до Волгограда, оттуда – до Ахтубинска и ушли на восток по абсолютно прямой, как струна, дороге до самого поселка Нижний Баскунчак. В южной части поселка, собственно, находится территория начала соляного прииска. Само уникальное озеро занимает территорию более 100 кв. км. Ему тысячи и тысячи лет, первые официальные упоминания о нем встречаются в 1627 году. Баскунчак настолько соленый, что в нем даже не вода, это рапа. В трехлитровой банке рапы растворен целый килограмм соли!

На пути к озеру, где мы уже было собрались искупаться (благо погода уже почти летняя!), мы уперлись в шлагбаум. Предприимчивые местные показали, где остановиться и в какую сторону идти пешком до соленого пляжа. Предложили свои услуги по доставке.

Вообще в апреле здесь не сезон, основная масса туристов прибудет только в августе и сентябре. Но, с другой стороны, это даже здорово! Купание на Баскунчаке разрешено в местах, где выработка уже закончена.

До пляжа 1,5-2 км, местные подвезли нас на уазиках с обрезанной крышей. Летом ассортимент транспорта пошире: есть еще мотоциклы с лавкой вместо люльки на четверых.

На пляже даже летом никакого сервиса. Здесь вам не там! Переодеться негде, посидеть не на чем. Почва твердая, покрывальце не расстелешь, зонтик не воткнешь. С собой обязательна чистая вода, чтобы ополоснуться после купания: соль раздражает кожу (только на парковке есть душевые: 50 рублей). Также пригодятся сланцы или кроксы: поверхность дна как наждачка! Но купание того стоит. Еще из обязательного – фотоаппарат.

Вокруг просто нереальная красота! Красота, припорошенная солью.

Ею обрастают все камешки, веточки, палочки... Всё, что попадает в соляной плен. Самое интересное – это собственно погружение. Оно практически невозможно! Ты зависаешь в соленой рапе, перевернуться на живот не удается – неизбежно переворачивает на спину. Ты неповоротлив и неуклюж, но то, что ты не тонешь, – это факт!

Вторая достопримечательность этих мест – гора Богдо (высота 150 м). Бесспорно, достойна посещения! В апреле на ней цветут тюльпаны, и это потрясающее зрелище.

Вид на Баскунчак с горы Богдо – самой высокой точки Прикаспийской низменности.

Гость лагеря – местный заяц.

Двинулись дальше, в сторону Астрахани. Совет: лучше вернуться через Ахтубинск. Наш путь лежал в Сарай-Бату – столицу Золотой Орды.

Сарай-Бату – средневековый город, находился в районе современного села Селитренное. Почти доехав до села, мы свернули вправо и ушли в поля по грунтовой накатанной дороге.

Именно здесь в XIII веке внук Чингисхана Батый основал Сарай-Бату (Сарай-ал-Махруса, Богохранимый дворец, Старый Сарай). По возвращении из венгерского похода, в 1254 году, Батый основал город на Великом Шёлковом пути. Это был главный политический центр Золотой Орды и просуществовал он в этом статусе до 1280-х годов. Город был разрушен Тамерланом в 1395 году.

Но наш путь лежал в реконструированный городок, на берегу Ахтубы, оставленный киношниками после съёмок фильма «Орда» в 2010 году. Фильм, кстати, так себе. Ну разве что оригинальная роль ныне покойного Андрея Панина в гриме монгола заслуживает внимания.

Снаружи городок выглядит, как щитовая гиперконструкция посреди луга. Ничего выдающегося. Вход внутрь стоит каких-то скромных денег. Глиняная дорога, глиняные постройки... Истинный Сарай-Бату имел площадь более 10 кв. км, но и на меньшей площади декораторы потрудились. Здесь и бедные районы, и рыночная площадь, и ханский дворец. Лавочки, мастерские, колодцы. Все очень красочно, правдоподобно, все можно трогать руками.

Куча мест для селфи и просто хороших фото. Внутри экспозиции через громкоговоритель рассказывают об истории Сарай-Бату. Что-то типа аудиогида. Увы, но городок-новодел постепенно приходит в упадок. Глину размывает дождями, да и невоспитанные посетители тоже вносят свой вклад. Поэтому стоит поспешить это увидеть, пока Сарай-Бату не разрушился второй раз в истории!

Ну а дальше наш путь лежал к берегам Ахтубы и её притокам. Нас ждала большая рыбалка, много вкусной рыбы, отличная компания и первый весенний загар. Но это уже совсем другая история...

Картонный Жорик приглашает всех в фотогалерею - расширить, так сказать, горизонты.

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