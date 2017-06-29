Ветка. Гомель

Владимир Суров KolxozNik Кстати, прежде чем войти в Ветку, английские учёные советуют обработать тело аква-лаком или хорошенько проморить... Поехали! Владимир Суров KolxozNik побывал в Беларуси в рамках организованного автобусного тура и решил поделиться своими впечатлениями с вами, дорогие читатели. Про Могилёв и Буйничи была уже история, теперь мы отправляемся в Ветку и Гомель.Поехали!

- Так сложилось, что моё знакомство с Веткой состоялось раньше знакомства с Гомелем, но, если вы когда-нибудь будете в Гомеле, не поленитесь съездить в Ветку.

Ветка

Ветка – небольшой город в Гомельской области, население около 8 000 человек. Современная Ветка находится в 15 километрах от Гомеля. Между Гомелем и Веткой существует регулярное автобусное сообщение.

Существует ряд мнений о происхождении названия города Ветки. Согласно одному из них, город был назван Веткой, поскольку русло реки Сож на месте города разветвляется, как ветка дерева. Другое мнение заключается в том, что во время прихода старообрядцев на месте поселения были густые, ветвистые хвойные леса. Если верить третьей идее, то Ветка — это малая ветвь Москвы. Жившие здесь староверы — все те же москвичи. Они стремились во всем подражать Москве и даже главную площадь в Ветке назвали Красной площадью. По другой версии, старообрядцы спасались на плотах по реке от погони царского войска. После долгих дней путешествия старообрядцы, положившись на божью милость и вознеся свои молитвы, пустили по течению реки ветку дерева. «К коему берегу прибьется волнами сия ветвь, там и быть нашему поселению, ибо это будет указанием божьего перста», — решили беглецы. После того как ветку прибило волнами к левому берегу Сожа, старообрядцы, обнаружив, что место это сильно заболочено, стали рубить свои первые избы на возвышенностях, находившихся в некотором отдалении от русла реки. А у самого берега, на большом дереве, была поставлена икона… Старообрядцы, ходили к этому месту молиться, ибо здесь прибило ветку к берегу.

Кстати, узнал от экскурсовода, чем старообрядческая церковь отличалась от православной. Раньше каждый приходил в церковь со своей иконой и молился своей иконе (своему Богу). И если хозяин иконы замечал, что кто-то молится на его икону мог возникнуть скандал. Порой человека отлучали от церкви, он забирал свою икону и молился дома.

Теперь собственно о Ветке, что там есть интересного для туристов? Интернет, как и наш экскурсовод, славит Ветку её резьбой по дереву. Пока ехали, пытался увидеть красивые наличники, ставни и пр., но не увидел. Это не значит, что их нет.

Возможно, мне не повезло, проехали не по той улице. Не сложилось так же увидеть их церковь (проезжали по соседней улице видел только купола.)

Теперь же о том, что увидел я. Приехали мы на Красную площадь и нашим взглядам предстал Мавзолей , Ильич

довольно хмурый и чем-то явно озабоченный.

Возможно, ему до сих пор не дают покоя старообрядцы. По словам экскурсовода, их в городе осталось около 8 человек.

За памятником Ленину есть аллея славы Ветки.

Знаю только Громыку.

Здесь же, буквально в минуте ходьбы, расположился Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций им. Ф.Г. Шклярова.

Перед входом на экспозицию, на вас с картины смотрит сам основатель музея – Шкляров Федор Григорьевич,

многие вещи в музее сделаны его собственными руками.

Ветковский музей уникален тем, что в нем широко представлена не только православная белорусская деревня, ее обычаи и традиции, но и старообрядческая Ветка, деревни и села. Именно Ветка являлась историческим центром посадского раскола XVII – XVIII веков.

Особое место занимают старообрядческие иконы, которые были созданы мастерами Ветковской школы иконописи.

Образцы оформления рукописной книги.

Вниманию посетителей также представлена коллекция тканых рушников.

Рушники сопровождали человека

на протяжении всей жизни, первый ткался к рождению ребенка,

а последним повязывали

могильный крест.

По дороге из Могилёва в Ветку проезжали не одно кладбище. Действительно на всех могилах повязаны рушники (мне показалось – белые платки).

Ну и какие традиции без предметов обихода, инструментов и пр.?

Страничка трезвости.

Пастила Трезвость, ни антиполицай, не энтеросгель, а ПАСТИЛА!!!, Карл.))))

Одним глазком удалось заглянуть в прошлое Ветки.

Ну, и напоследок, два занимательных вопроса:

Первый! Уголок Тулы в ветковском музее: комната с самоварами. Внимание вопрос: что хранили хозяева в шкафе с фотографии. Шкаф сотрудники музея нашли в одном из частных домов.

Вопрос №2: что это?

Надумаете посетить музей, не забудьте: понедельник выходной.

Подробный фотоотчет о визите в Ветку в галерее №1.

Гомель

Отправляемся в Гомель.

По-честному, пробыл в этом городе всего 4 часа. Но и этого хватило чтобы составить для себя мнение о городе.

Итак, захватил небольшой участок города: ул Советская, площадь Ленина, гомельский дворцово-парковый ансамбль (дворец Румянцевых Паскевичей).

Улица Советская. Место, которое должны посетить любители архитектуры.

Площадь Ленина. И снова история любви, и как думаете между кем? С одной стороны памятник Ленину,

с другой стороны гомельский драмтеатр с покровительницей театрального искусства богиней Мельпоменой.

Слышал такую версию: влюблённые хотят обменяться головными уборами (наверное это следствие отсутствия колец). Ильич уже готов кинуть возлюбленной свою кепку

Мельпомена же в ответ протягивает вождю свой венок.

Справа от театра есть скульптурная композиция "Города-побратимы".

Здесь же памятник Кириллу Туровскому (белорусский писатель и мыслитель двенадцатого века, православный святой, епископ).

Пересекаем площадь и направляемся в гомельский дворцово-парковый ансамбль.

Обойти его весь даже и не мечтаю, площадь парка 34 гектара.

При входе натыкаюсь на питьевой фонарь

Молодёжь на велосипедах поясняет мне, что это фонтан богатства.

Припадаю к живительной влаге, выпиваю литра 1,5 (когда ещё представится такой случай?) и чувствую, как карманы буквально распирает от материального благополучия.

Подходит экскурсовод и поясняет, что это фонтан желаний. Карманы таят на глазах, желание только одно: не напрудить в штаны.

А вот и дворец Румянцевых-Паскевичей.

Несколько фоток внутреннего убранства дворца: картины, предметы мебели... короче, всё как везде, но своё - неповторимое.)

Ну и как же без женской красоты?

Ой, не надо меня рисовать!!! Манька вон красивее.

Манька оказалась ещё застенчивей.

Но, кто ищет, тот всегда найдёт!

На десерт шоколадная красавица

Ну и, чтобы не обидеть женщин, гомельский парнишка-сфинкс. Наверное любил подглядывать, за что и поплатился украшением мужчины - носом.)))

За дворцом находится усыпальница семьи Паскевичей.

Далее раскинула свои воды река Сож.

Набережную на момент моего визита ремонтировали. Но, тем не менее, удалось увидеть первого поселенца Гомеля,

прогуляться с борзыми

На набережной стоит пожилая пара и смотрит на противоположный берег, а там пляж.

Похоже, открывшаяся картина изумила стариков,

в их молодости таких купальных костюмов не было.

Последние, что удалось захватить лебяжий пруд.

Несмотря на то, что провёл в Гомеле очень мало времени, город понравился. На обратном пути из парка сделал глоток в фонтане желаний, загадал вернуться в Гомель. Получится или нет - время покажет.

Подробный фотоотчёт о посещении Гомеля в фотогалерее №2.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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