Венеция. Удивительный город на воде

Геннадий VKup и ищем сходство с Вышним Волочком . В этот город влюблены многие, и даже на расстоянии! Его аналоги пытаются найти в каждой стране. Например, в России с ним сравнивают Санкт-Петербург и Вышний Волочек, во Франции - Анси, в Бельгии - Брюгге, в Германии - Шпреевальд... Только вот зачем, непонятно :) Отправляемся в маленькое путешествие по Венеции с Геннадием VKup

— Венеция — город в который можно возвращаться снова и снова, каждый раз находить для себя что-то новое или просто погрузиться в его удивительную атмосферу.

Этим маем, после затяжного рабочего турне по Европе, мы с женой встретились в Вене, взяли машину и отправились в Венецию. До этого мы прилетали туда самолётом, прибывали поездом и вот впервые приехали на машине. Ирония заключается в том, что Венеция — город в котором автомобиль нужен меньше всего на свете. Точнее говоря, он там не может пригодиться совсем. Машина, в принципе, может быть использована лишь на въезде в город по мосту с матерка, вблизи железнодорожной станции и порта. В остальном городе автомобильных проездов нет. Большая многоэтажная парковка есть на острове Трончетто (буква Г на правом краю карты). Где мы и оставили рентованный Гольф на четыре дня по 21 евро за полных 24 часа.

Прямо от парковки водные трамвайчики, назваемые «вапоретто» (vaporetto), отправляются по Большому Каналу (Grand Canal) до площади Святого Марка (piazza di San Marco) и далее до острова Лидо (Lido).

Кстати, остров Лидо это то место, где проходят все современные фестивали, конференции и прочие тусовки, которые называются «венецианскими». Там хорошо развитая сеть разнообразных гостиниц и хостелов и останавливаться на Лидо существенно дешевле. Однако наш отель в этот раз был расположен аккурат на полпути между широко известным мостом Риалто (Rialto) и площадью Святого Марка. Мост Риалто самый первый и самый известный из четырёх мостов через Большой Канал Венеции.

Различные варианты моста в этом месте строились и разрушались начиная с 1181 года. Настоящий вариант каменного моста Риалто был возведён в 1591 году молодым венецианским архитектором Антонио де Понте, выигравшим конкурс в котором в качестве претендента участвовал сам Миклеаджело. До середины XIX века Риалто оставался единственным мостом через Большой Канал. С самого момента постройки на мосту шла оживлённая торговля и плата за торговые места покрывала его содержание, т.ч. для переправы он всегда был бесплатный. Сейчас на нём сосредоточена торговля сувенирами.

Уже в этом году на мосту Риалто были задержаны трое косовских террористов планировавших атаку. К счастью мы узнали об этом уже возвратившись из Венеции. От моста до отеля несколько сот метров приходится добираться своим ходом по узким венецианским улочкам

вдоль каналов

и через маленькие мостики

под которыми снуют шустрые гондолы

Однозначно всем своим друзьям и знакомым мы советуем останавливаться в Венеции на несколько дней. В крайнем случае — на острове Лидо, где стоять подешевле. В год город посещает больше 20 миллионов туристов. Это — ~55000 человек в день. Обычно эта армия появляется к полудню и начинает рассасываться часам к 6 вечера. Вот только вне этих часов, утром и вечером можно ощутить уникальную, даже среди итальянских городов атмосферу Венеции.

Утро в Венеции начинается рано. Колокола храмов, сзывая прихожан к мессе, отвешивают свой первый удар ровно в семь. В это время можно увидеть доставку товаров гондолами в венецианские магазинчики

В продовольственных лавках утром венецианцы делают свои закупки на день

Рынок Риалто

Со вторника по субботу рядом с мостом Риалто по утрам работает один из старейших, если не самый старый, постоянно действующий рыбный ранок (La Pescheria) Европы — Рынок Риалто. Он возник еще во времена Венецианской республики, когда Венеция контролировала морскую торговлю между Востоком и Западом. Вообще-то весь квартал, именуемый Риалто, — а он охватывает мост, подходы к нему с обеих сторон и территорию до Pescheria — традиционно считался торговым центром не только Венеции, но и всей Европы. Нынешний вид квартал принял после большого пожара 1514 года, уничтожившего прежние беспорядочные постройки. Торговые ряды строили в 1520—1550 гг. А крытые лавки — это вообще стилизация начала ХХ века, по мнению специалистов — довольно аляповатая. Рыбный рынок — это достопримечательность Венеции, как рыбный рынок Цукидзи в Токио, как рынок Бокерия в Барселоне. Рано утром лодки рыбаков приходят по Большому Каналу прямо к набережной у моста Риалто и выгружают на прилавки свой богатый свежайший улов.

Это место находится совсем недалеко от туристских маршрутов, но не всегда туристы на него забредают. Вероятно потому, что хотя рынок и очень близко от моста Риалто, на берегу Большого канала, но дорожка по берегу канала к нему не ведёт. Приходится немного поплутать по запутанным улочкам, чтобы попасть туда. Рынок работает только по утрам — с 7.00 по 12.00.

Сейчас на рынке, конечно, торгуют продавцы всех возрастов. А когда-то лицензию на торговлю рыбой выдавали только бывшим рыбакам со стажем не менее 20 лет. Лицензия на пожизненную торговлю рыбой заменяла пенсию.

Треска, камбала, дорада, сардины, угорь, солнечник, морской черт, кефаль красная и серебристая (сюда бы Костю с полными шаландами!), осьминоги, лобстеры, креветки, кальмары, каракатицы, анчоусы… Все ли из перечисленного вы хотя бы видели вблизи? А уж чтобы попробовать, нужен, как минимум, месяц. Этот старинный рынок просто ломится от огромного количества морепродуктов и всё это шевелится, выползает и подаёт признаки жизни.

Свежайшие осьминоги в недолгом ожидании своих покупателей. На каждого la piovra должен найтись свой комиссар Каттани. Девиз всякого приличного венецианского осьминога — утром в лагуне, днем в супе, вечером в …, в общем, куда судьба забросит. А рядом — анчоусы, называются acciuga/ghe на Севере Италии, alice/i — в центральной и южной Италии

В ресторанах Венеции эти гребешки (Cappesante) вынимают из раковин, обваливают в хлебной крошке с толчёным чесноком и жарят в масле.

Не верьте, если вам будут клясться, что рыбу, не проданную до полудня, отпускают обратно в море. Это байка для туристов. Но до следующего дня рыба, как правило, не остается, она уходит в окружающие рестораны и траттории.

Маленькие крабы, обычно с Северной Адриатики

Креветки-богомол (Canocchia)

Раньше мне представлялось, что каракатица (которая так и пятится, так катится) это огромный и страшный зверь наравне с акулой (несомненно акулой-людоедом). В действительности даже крупные (grande) каракатицы выглядят как обделавшиеся кальмары

Вглубь квартала уходят здания Старых Торговых рядов (Fabbriche Vecchie) и Новых Торговых рядов (Fabbriche Nuove) — здесь можно купить фрукты, овощи и прочую провизию.

Это уже фруктово-овощная часть рынка (Erberia)

Даже если нет планов покупать, то просто сходить поглазеть на рынок Риалто стоит. И красиво, и атмосферно, и интересно.

До другого знакового для Венеци и обласканного туристами места — площади Святого Марка, из района Риалто можно добраться двумя способами. Во-первых, по Большому Каналу, на вапоретто, водном такси или гондоле (gondola).

Цены будут разные от 7 евро на вапоретто (Цена одной поездки. Билет действителен в течении 75 минут после активации. Но если предполагается использовать вапоретто несколько раз и в течении нескольких дней, то много выгодней купить «карту туриста». Они разные на 1, 2, 3 дня и на неделю. Стоят соответственно: 20, 30, 40 и 60 евро. Дети до 6 лет бесплатно. Кроме вапоретто, эта же карта годится и для проезда в городском автобусе на Лидо.), ~50 евро на водном такси и ~80 евро гондолой. (За такси и гондолу платится целиком и не зависит от числа пассажиров, но кажется не более 6 человек.)

Водный вариант даёт обзор Большого Канала и возможность ознакомиться с исторической застройкой его берегов, где каждое здание имеет свою уникальную историю

Мимо церкви Санта Мария делла Салюте (Santa Maria della Salute) по правому берегу Большого канала, вапоретто (мы всё-таки разумные люди) доставит прямо к причалу «площадь Святого Марка».

А до этого с воды откроется замечательная панорама ансамбля площади

Другой, не менее красивый, путь с рынка Риалто на площадь Святого Марка — пешком, по колоритным венецианским улочкам. Если нигде на долго не останавливаться, то он займёт минут 20−25

Но не останавливаться и не глазеть по сторонам, бродя по улицам Венеции, невозможно!

Как, например, можно пропустить дворец Контарини дель Боволо (Palazzo Contarini del Bovolo), в районе площади имени последнего дожа Венеции — Даниеле Манина. Аристократический влиятельный род Контарини дал Венеции восемь дожей. Роскошные дворцы, гордо возвышающиеся на берегу Гранд-Канала, как нельзя более кстати соответствовали и высокому положению семейства, и их богатству. Но среди этих великолепных резиденций особняком стоит один — Боволо

Этот дворец был построен в 1499 году и выглядит очень необычно. Он компактен по площади, но вытянут в высоту. Его изюминка — оригинальная винтовая аркадная лестница, ведущая в готическую башню. Благодаря этой лестнице в названии дворца и появилось уточнение «боволо». На венецианском диалекте это значит улитка. Если подняться наверх этой башни дворца, то откроется великолепная панорама на крыши Венеции, колокольню и купола собора Святого Марка

В противоположной стороне виден купол церкви Санта Мария делла Салюте, стоящей на другом берегу Большого Канала

По пути обязательно встретятся различные творческие личности Венеции, она просто притягивает артистический люд со всего света

Площадь Святого Марка (Piazza San Marco)

Площадь Святого Марка — главная площадь Венеции, её визитная карточка. Поэтому приблизительно с полудня и где-то до шести часов вечера она плотно оккупирована однодневными туристами

И даже так

Это единственное место в Венеции которое сами венецианцы называют piazza — площадь. Другие площади города его жители называют campo или campiello — полем или маленьким полем. Площадь логически состоит из двух частей: пьяцетты (piazzetta) — площадки от Гранд-канала до колокольни,

и непосредственно основной пьяццы — площади Святого Марка

Мостовая основной площади вымощена светлым камнем в нечто, напоминающее рисунок «ёлочка”. Рисунок был выложен в XIII веке с целью маркировать направление движения церемониальных процессий

В наши дни площадь Святого Марка имеет форму трапеции с длиной — 175 м, шириной в широкой части — 82 м, а в узкой — 56 м. Северную сторону площади занимает здание Старых Прокураций (на фотографиях выше — справа), южную (слева) — здание Новых Прокураций. Представителями исполнительной власти Венеции были прокураторы. Их основной функцией было управление государственной недвижимостью. Они должны были следить за эксплуатацией, реставрацией и реконструкцией значимых зданий и сооружений, принадлежавших государству. Собор Сан-Марко в Венеции тоже подпадал под их тотальный контроль. Именно поэтому здание первой прокурации решено было строить возле самого собора. Эти здания в западной части соединяют аркады Фабрике Нуове, благодаря чему площадь имеет вид огромного двора эпохи Возрождения.

К Старым Прокурациям пристроена часовая башня. Циферблат украшен знаками зодиака, а по колоколу в начале и конце каждого часа бьют бронзовые статуи.

Одна из фигур бьющих в колокол изображает старого человека, другая — молодого, дабы показать течение времени старый человек бьёт в колокол 5 минут заканчивающегося часа, а молодой — 5 минут начинающегося.

Самым высоким зданием площади Святого Марка является колокольня высотой 99 метров. Эта колокольня первоначально была построена в 1514 году, но в 1902 году полностью обрушилась — причиной послужили многочисленные землетрясения и удары молний, которым подвергалась башня за 400 лет своего существования, а также общий износ постройки. К счастью при обрушении здания не пострадал ни один человек — пропала только кошка смотрителя. Башню решили восстановить в первозданном виде — восстановленная колокольня была открыта в 1912 году.

С колокольни открывается вид на остров Святого Георгия (San Giorgio Maggiore) и остров Лидо (Lido) вдали

Главной достопримечательностью площади является Собор Святого Марка — кафедральный собор Венеции, который и дал площади ее название. До 1807 года собор был придворной капеллой при дворце Дожей.

Согласно легенде, святой Марк возвращался из Аквилеи в Рим. В пути его застала буря, и он остановился возле одного из островов Риалто. Во сне ему явился ангел и произнес: — «Мир тебе, Марк, евангелист мой. На этом месте будет покоится тело твое».

Согласно легенде в 828 году два венецианских купца Рустико и Буоно, прибыв в Александрию, узнали, что мусульмане начали разрушение христианских храмов для возведения мечетей. Поскольку предание связывает проповедь христианства в городах Венецианской лагуны с апостолом Марком, то купцы решили спасти мощи святого от осквернения и привезти их в свой город. Чтобы перенести реликвию на корабль, торговцы прибегли к хитрости: тело евангелиста было положено в большую корзину и сверху покрыто свиными тушами, к которым не могли прикоснуться сарацины даже при таможенном досмотре. Для большей надёжности корзину спрятали в складках паруса одного из судов (событиям, связанным с перенесением мощей, посвящены мозаики пресбитерия и одной из люнет центрального фасада).

Для хранения мощей Святого Марка и была возведена базилика, которая была освящена в 832 году. После перенесения мощей в город, апостол Марк заменил святого Феодора в роли небесного покровителя Венеции, а символом города стал знак этого евангелиста — крылатый лев.

В 1807 году по приказу Наполеона в собор Святого Марка из церкви Сан-Пьетро ди Кастело была перенесена кафедра патриарха Венеции (титул принадлежит епископу Венеции с 1451 года) и храм стал кафедральным собором Венеции.

Ещё одной визитной карточкой площади Святого Марка являются голуби.

Специально чтобы подкармливать их на площади роились продавцы птичьего корма, но несколько лет назад его продажу там запретили. Правда, это не сильно остановило народ готовый поделиться с птичками

Загадка которую я пока ещё для себя не решил: куда эти сонмы голубей пропадают ночью?

В зданиях прокураций, по обоим сторонам площади, на первых этажах расположены многочисленные кафе. В 1640 году на площади начали продавать впервые в Европе напиток из обжаренных кофейных зёрен, мода на который пришла из Турции.

Если позволяет погода, то по вечерам по обе стороны площади разные кафе выставляют свои оркестры, которые начинают «препляс», кто кого переиграет. Играют в основном популярную классику Часто можно услышать и русскую музыку, которая стала классикой

На стороне пьяцетты, выходящей к воде, установлены две гранитные колонны.

В 1099 году Венеция оказала военную помощь Константинополю, выставив венецианский флот в войне против царя Тира, и союзники одержали блестящую победу. В качестве военных трофеев, среди прочего, Венеция получила три огромные монолитные гранитные колонны. Эти колонны в 1125 году были доставлены морем в Венецию. Во время разгрузки одна из трёх колонн упала в море, затонула и была утеряна, так как погрузилась в илистое дно лагуны. Несмотря на многочисленные попытки, эта колонна до сих пор не найдена.

Две других колонны были успешно перемещены на берег и пролежали около ста лет в безуспешных попытках их установить. Наконец инженер и архитектор Никколо Бараттьери взялся за установку колонн. Для поднятия их он использовал эффект «мокрой верёвки”, известный морякам того времени. Трюк заключался в том, что сухой пеньковый канат удерживающий груз, при поливе его водой сокращался. В качестве платы за работу архитектор получил право расставить между колоннами столики для азартных игр, чтобы получать с них доход.

Место между двумя колоннами использовалось для смертной казни. Осуждённого разворачивали лицом к часам Часовой башни, отбивающим последние минуты жизни приговорённого. Суеверный народ до сих пор предпочитает не проходить между двух этих колонн.

На восточной колонне, той которая ближе к дворцу Дожей, установлена бронзовая статуя крылатого льва.

Объединив Венецию с Италией, Наполеон снял с колонны и перевёз в Париж этот символ могущества Венеции. Лев некоторое время стоял в Париже перед Домом Инвалидов. Впоследствии по решению Венского конгресса его возвратили Венеции и водворили на старое место.

При реставрации в 1985 году определили возраст льва на колоне, оказалось, что скульптуре уже около 2500 лет. Учёные предполагают, что скульптуру отлили в V веке до н.э. в ассирийском городе Тарсе. Во времена первых Крестовых походов — в XI или XII вв.— «освободители Гроба Господня» доставили скульптуру на Апеннины в качестве трофея.

На западной колонне, расположенной ближе к зданию венецианской библиотеки, установлена мраморная скульптура, изображающая воина Феодора Тирона (св. Теодора). Это копия с оригинала, который в настоящее время хранится во Дворце дожей. Оригинал же составлен из торса скульптуры неизвестного римского полководца II века и головы статуи Митридата Понтийского, привезённой также из Константинополя; у ног святого находится такой же составной крокодил — по легенде, это символизирует морское могущество Венеции

Дворец Дожей

По правую сторону пьяцетты, если смотреть со стороны Венецианской лагуны, расположен Дворец Дожей

Немного истории. Дож— титул выборного главы Венецианской республики на протяжении ровно 1100 лет, с 697 по 1797 года. По венецианской легенде, первый дож — правитель был избран в 697 году. Это был некий Паолуччо Анафесто. Первые дожи выполняли функции наместников Византийской империи. Начиная с XIV века, дож избирался из числа представителей самых богатых и влиятельных семей, которых называли ducali и которые на протяжении трех веков смогли монополизировать право быть избранным дожем. Но права его уже были ограничены введением дополнительных институтов власти.

Избрание дожа происходило следующим образом: комиссия из 11 членов выбирала сорок избирателей путем жесткого отбора, эти сорок избирателей, посовещавшись, представляли дожа, который перед назначением должен был пройти всенародное одобрение.

Титул был упразднён Наполеоном в 1797 году. Венеция попала в зависимость от Австрии, многие формы правления присутствовали после этого, но к институту дожей Венеция больше не вернулась.

Дворец дожей (он же Палаццо Дукале) служил резиденцией для дожа, главы венецианской республики. Во дворце заседали Большой совет и сенат, работал Верховный суд и вершила свои дела тайная полиция. На первом этаже размещались также конторы юристов, канцелярия, службы цензоров и морское ведомство.

Впрочем, тот Палаццо Дукале, которым мы можем любоваться сейчас, не имеет почти ничего общего с тем зданием, которое было построено изначально, больше тысячи лет назад. Дворец, который находился на том месте, был уничтожен ужасным пожаром и отстроен заново к началу 15 века. Нынешнее здание дворца было построено в XIV веке в стиле итальянской готики.

Когда в Венецию приливает основная волна туристов, самое время отправиться на экскурсию по Дворцу Дожей. Но не на обычную, по парадным залам, а на экскурсию «по тайным местам Дворца Дожей”. В конце её вы снова выйдете как раз в парадные залы дворца и вольётесь в общий поток посетителей. От этого никуда не деться. До этого же полтора часа будете блуждать по потайной части дворца с маленькой группой человек 15 и очаровательным экскурсоводом

Попасть во двор Дворца Дожей можно через Бумажную Дверь (Porta della Carta) слева от фасада, выходящего на площадь Святого Марка.

(К сожалению, я перерыл все свои венециански фотографии из разных поездок и с удивлением не обнаружил на них полноценного изображения Бумажных Ворот. Всё что удалось найти это часть ворот сфотографированная с балкона собора Святого Марка на снимке в левом нижнем углу.

Вход во двор и Бумажная Дверь находятся за углом дворца, между ним и собором на следующей фотографии.

А это вид со двора дворца на галерею Фроскари, в конце которой находится Бумажная Дверь

Есть разные объяснения происхождения названия двери, возможно, оно связано с архивом документов, находившимся неподалёку, или, согласно другой версии, с тем, что когда-то тут сидели писари и помогали составлять горожанам документы, жалобы и прошения.

Через Бумажную Дверь и галерею единственный прямой проход во двор Дворца Дожей

Обратите внимание как непритязательно выглядит левая стена внутри двора по сравнению с фасадом. И это так по всему дворцу, то что не предназначено для создания образа величия выглядит очень скромно. Посетители входят через галерею и видят другую, правую сторону двора, которая весьма респектабельна и достаточно величественна для Венецианской республики

Но уже соседняя стена и другие внутренние — очень просты

Хотя большое окно справа на фотографии, это окно самого знаменитого и помпезного зала Большого Совета Венеции. Это самый большой зал не только в Венеции, но и во всей Италии

Приблизительно посредине «величественной стены» проходит граница между представительными залами и рабочими помещениями. Рабочие помещения более чем вдвое ниже, но это никак не отражается на размере окон и другом оформлении стены. Одно окно в правой, рабочей половине принадлежит сразу двум, а выше может и трём помещениям на разных этажах.

Вот здесь собиралась и заседала представительная знать Венеции и это часть обычной экскурсии по дворцу

А здесь работал второй после дожа человек в республике, который делал основную текущую работу и обладал почти такими же полномочиями, только не был венецианским дворянином.

Его заработок позволял легко купить себе дворянство, но тогда он уже не мог занимать эту должность. Такие случаи бывали, но большинство предпочитало заработок знатности

Во времена расцвета Венецианской республики в ней присутствовала некоторая паранойя по поводу секретности. Например, когда готовился и издавался какой-нибудь документ, переписывать его отдавали тремя частями, трём различным писарям, чтобы они не могли знать его в целом. А затем сводили его воедино и хранили вот в этих стенных шкафах в зале Управления Законов

Здесь же хранились записи на всех жителей города.

А это уже часть специальной экскурсии по секретным помещениям. К хранилищу вплотную примыкают комнаты для следствия и тюрьма. Вот это основное орудие дознания в Венецианской республике — дыба

А напротив сидела тройка (Кстати, тут видно как одна окно на парадной стене дворца, принадлежат нескольким этажам служебных помещений)

Осуждённых тут же отправляли в камеры, которые расположены рядом. Старая тюрьма во дворце состояла из двух частей. Нижняя находилась в подвальных помещениях

Здесь содержалось большинство преступников из простолюдинов. Часто камеры затапливались, но выводить и спасать заключённых никто не думал и им самим приходилось бороться за жизнь, которая длилась там недолго.

Вторая часть тюрьмы располагалась под крышей и называлась свинцовой, т.к. крыша была покрыта свинцовыми листами. Эта часть предназначалась для знати. Нельзя сказать что условия там были значительно лучше. Камеры не затапливало, зато летом температура в них зашкаливала сорок градусов. Помимо того, высота потолка в камерах в верхней части была ~165 сантиметров. А например Казанова имел рост больше 180 см. Вот его камера

Ну, и вход в камеры был на уровне — «вам ниже пояса будет»

Из наиболее знаменитых узников тюрьмы во Дворце Дожей можно назвать Джордано Бруно и Джакомо Казанову. Кстати, Казанова был единственным кому удалось сбежать из неё. Спустя тридцать лет он написал «Историю моего побега», получившую большую популярность и переведённую на многие языки.

Несмотря на то, что камер в обеих тюрьмах было не так уж и мало, в XVI в. было построено отдельное здание, предназначавшееся для содержания преступников. От Дворца Дожей новую тюрьму Карчери отделяет лишь узкий канал, через который перекинут знаменитый Мост Вздохов., названный так потому, что через его зарешеченные оконца ведомые в камеру или на казнь могли бросить прощальный взгляд на город и вздохнуть, горюя о своей участи. Это ещё одна из наиболее фотографируемых туристических достопримечательностей Венеции

Большинство народа считает обязательным сфотографировать этот мост и в основном снимают его с моста на набережной. Если не считать толпу на следующей фотографии, то останется как раз то, что могли увидеть «вздыхавшие на мосту»

Попасть за решётку в Венеции было довольно просто, там была хорошо развита система доносов. Анонимные доносы бросались в прорезь ящика на стене Дворца Дожей.

Гондолы и гондольеры

Невозможно, говоря о Венеции, не рассказать о гондолах. Уже давно гондола стала символом города.

Исторические документы впервые упоминают гондолу в XI в., но её появление отмечено гораздо раньше. А вот красивые предания гласят, что «гондола — это полумесяц, соскользнувший с неба в воды лагуны, чтобы не бросать бесстыдный свет на влюбленных и их жаркие объятия. Оказавшись в воде, он почернел. Сияющими остались лишь изогнутый конец гондолы и острый нос».

Были времена, когда она служила основным транспортным средством в городе. Сегодня гондола в большинстве случаев выполняет функции романтического аттракциона.

Прежде всего расставим точки над ударной «о».

Правильно говорить «гОндола», а не «гондОла».

В России говорят неправильно по вине поэтов XIX века. Словесную вольность в русской поэзии позволили ради красоты рифмы. У гондольеров существует особый песенный жанр «баркарола». Так вот, чтобы рифмовать «гондола» и «баркарола», ударение и переставили. (Печально, но на стоянках гондол современной Венеции о баркаролах ни слова. Там только расценки на серенады (20−30 евро), а поют современные гондольеры всякую попсу вроде «O sole mio» или просто насвистывают бодренький неаполитанский мотив).

Размеры и конструкция лодки были регламентированы начиная с XVIII века. Длина лодки составляет 11метров, ширина — 140 сантиметров, дно плоское без киля. Вес пустой гондолы составляет около 400 килограммов. Гондола имеет асимметричную форму, длина обвода её левого борта на 24 сантиметра больше, чем правого, чтобы гондольер мог управлять лодкой, стоя сбоку.

У гондолы всего одно весло, исторически это было вызвано узостью каналов, в которых двухвесельные лодки не смогли бы разойтись

На носу гондолы устанавливается особый железный набалдашник — «ферро». Шесть выступов набалдашника символизируют шесть районов Венеции, седьмая полоса — направленная в противоположную сторону, символизирует остров Гвидекка (Giudecca), а закругление — шляпу дожа. Впрочем, назначение насадки вовсе не декоративное, «ферро» является противовесом гондольеру, помогает определять высоту приближающегося моста, плюс к этому железный наконечник защищает деревянный корпус судна.

Гондолу вполне можно считать произведением искусства. Для её изготовления используется десять сортов древесины: бук, вишня, вяз, ель, лиственница, липа, красное дерево, дуб и орех. 280 деталей гондолы вытачиваются вручную. Готовая лодка покрывается несколькими слоями специального лака чёрного цвета. К слову, в старину гондолы разительно отличались от современных, так как были раскрашены в разные цвета. Однако после 1562 года цвет корпуса стал черным, каким и остается по сей день. Существует несколько версий откуда пошла такая традиция. По первой, они стали чёрными, когда в Венеции была эпидемия чумы, и на гондолах часто перевозили тела умерших. По другой, громоздкие украшения с гондол убрали потому, что было излишнее увлечение украшательством и порой лодки даже с трудом передвигались. Самая романтичная версия — гондолы стали делать одинаковыми, чтобы не выделяться. Ведь на гондолах под прикрытием ночи плавали влюблённые к своим тайным дамам сердца в городе любви. Сегодня гондолы производит и ремонтирует небольшой коллектив потомственных ремесленников, именуемый — верфь Сан-Тровазо в районе Дорсодуро у канала Сан-Тровазо, рядом с одноименной церковью.

Средняя стоимость сегодняшней гондолы ~60000 евро. Первыми гондольерами были рабы, принадлежащие знатным семьям. Со временем работа стала престижной, ею начали заниметься граждане Венеции. Образовалась корпорация гондольеров. Пожалуй, один из самых старых, и уж точно самый стабильный профсоюз на планете. В XV—XVI вв.еках в Венеции насчитывалось более 10 тысяч гондольеров.

Сегодня ассоциация ограничивает число гондольеров цифрой 425. Их не может быть больше ни при каких обстоятельствах. Искусство гондольера является делом семейным и передается от отца сыну. Но в 2009 г. управлять гондолами стали и две женщины: немка А. Хай и венецианка Д. Босколо. Ожидающие клиентов гондольеры очень напоминают таксистов на стоянках в других городах

Техника управления гондолой не гребковая, а толчковая. Гондольер стоит на лодке и управляет ей, глядя вперёд по направлению движения. Весло является как веслом, так и рулём. Гондольер раскачивает гондолу и двигает веслом по особой траектории. Иногда в узких местах каналов он может оттолкнуться от стены ногой.

Посещение Венеции почти что включает в себя обязательный пункт «покататься на гондоле». Проехаться на гондоле можно практически из любой точки Венеции. В местах наибольшего сосредоточения туристов имеются причалы «Gondola service»

Однако стоит иметь в виду, что цены на услуги гондольера кусаются. Сайт Ассоциации гондольеров размещает официальные тарифы. Так, дневная цена прогулки для 6 человек обойдется в 80 евро за 40 минут, 25% — наценка на вечерние 35-ти минутные прогулки (с 7 вечера до 8 часов утра).

За 1,5 часа гондольеры возьмут 120, а за целый день — 150 евро. За отдельную плату гондольеры могут спеть. В гондолу можно дополнительно заказать аккордеониста. Обычно песнопение стоит 35 евро за 20 минут. Оплачивается гондола целиком и стоимость поездки не зависит от числа туристов. Обычная лодка вмещает 6 пассажиров. Несмотря на высокую стоимость, прогулки на гондолах по каналам Венеции весьма востребованы и часто возникают даже ситуацци с «пробками» в движении

Существует неромантический, дешёвый вариант, о котором нельзя не упомянуть: двухминутная поездка на лодке-пароме Трагетто (Trghetto). Трагетто курсируют между площадью Сан-Марко и мостом Риальто. На Большом канале есть несколько фиксированных переправ — стоянок трагетто. Места их расположения обозначены на любой туристической карте. Зимой большинство из них работает до 12−12.30.

Трагетто от гондолы, в первую очередь, отличается количеством гондольеров — их всегда два (в гондоле — один), они не так завлекательно одеты, как гондольеры, катающие туристов. У трагетто — очень простые маршруты, всегда с одного берега Большого канала на другой. В трагетто принято «ездить» стоя. Сидеть разрешается совсем пожилым людям и туристам. Такая переправа стоит примерно 1 евро. Поездка на гондоле — минимум от 75 евро (не в сезон) за лодку. Вапоретто недавно подорожало — 7,5 евро за поездку, раньше было 6,5. Для жителей Венето — по-прежнему — один евро.

Ежегодно в первое воскресенье сентября в Венеции проводится Историческая регата (Regata Storica). Перед соревнованиями проводится парад гондол. После парада проводится соревнование гондольеров. Дистанция гонки составляет 7 километров. Каждый остров или район считают своим долгом выставить лодки на соревнование. К сожалению парад и гонку мне ни разу посмотреть не удалось, но тренировки команд приходилось видеть

Ближе к вечеру поток туристов истекает и на улицах после рабочего дня появляются жители города. Что оказалось удивительно для меня, они точно так же как клерки Лондона, кучкуются на улице возле пабов чтобы попить пива после работы. Для Италии это выглядит необычно. Отличие от Англии — каналы вдоль улиц

Ну и внутри пабов венецианский антураж

Выйдя после ужина на улицу попадаешь в уникальную атмосферу ночной Венеции

Отражения огней освещения и подсветки узких улочек создают неповторимые картины ночных улиц

Преображается Большой Канал

Совершенно по другому предстают соборы которые совсем недавно видели днём: Святого Марка Церковь

Санта Мария делла Салюте

В своём рассказе о Венеции я ограничился тем, как можно провести там один, полноценный день. Совершенно не коснулся многочисленных соборов и музеев города

замечательных концертов в залах венецианских дворцов

поездок на близлежащие острова

знаменитого Венецианского карнавала

Одно из названий Венеции — Город Любви. Влюблённые пары со всего мира включают Венецию в свою свадебную поездку

и потом возвращаются туда вновь и вновь

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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