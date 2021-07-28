Две недели вне зоны доступа

Программист ты, учитель по вокалу или журналист – эти слова теряют всякий смысл, если ты отправляешься туда, где нет связи, дорог и прочих благ цивилизации, а есть только люди, жаждущие приключений и прекрасная карельская Пистайоки, она же река Писта.

Утром 10 июля на автобусе с прицепом из Тулы в Карелию выехала группа из 19 человек с флагом турклуба «Бриз»… Через 15 дней все «проснулись» в Туле в полпятого утра, выгружая из прицепа гермомешки с вещами и катамараны. Две недели приключений пролетели как сон, длиною в одну белую ночь, пахнущую соснами, черникой, дымом костра. Сон, через край наполненный солнцем, излишки которого утекали миллионами бликов в бурном потоке шумных речных порогов.

Пистайоки – одна из самых интересных, труднодоступных и диких рек Карелии. А еще она одна из самых порожистых рек этой республики.

Пороги на ней в основном второй и третьей категории сложности (всего категорий шесть, шестая обозначает суровые и труднопроходимые препятствия). Но я далеко не самый опытный водный турист. В личной копилке было лишь несколько сплавов по простым рекам и огромная любовь к стандартному отдыху с палаткой за пределами городской черты. Масштабных многодневных походов туда, где нет никакой сети от слова совсем, не было никогда. Так зачем же я согласилась на это отчаянное приключение? Чтобы доказать себе, что я так могу. А еще потому, что туда едут мои друзья, и я хочу быть частью этой истории, а не слушать ее по их возвращении. Ну и побывать в Карелии – было моей мечтой, и она должна была сбыться, несмотря на некоторые переживания ввиду отсутствия

опыта.

Дорога: 1,5 дня на автобусе до Лоухов, около четырех часов заброска на «буханках» и мы на месте – стапеле, старте маршрута, в пограничной с Финляндией зоне. Разбиваем лагерь, ужинаем. На утро собираем катамараны, у нас их три, завтракаем и грузим вещи. Впереди нас ждут первые пороги – Захар, Падун, Соленый и Змеиный. Новички типа меня рисуют себе в голове невероятные страсти, пытаясь понять, что же делать на Падуне.

Выходим на воду, но там кроме небольших шивер (быстротока с камнями) ничего не встречается. После четырех часов, проведенных на воде, за которые прошли речной участок на веслах и на моторе озеро Шуванда, начинаем искать место для стоянки. Находим на одном из островков шикарную, просторную площадку, с готовой уже туристической баней и выходим ее осмотреть.

Наверху видим одну палатку и байдарку. В палатке никого, но мы надеемся, что соседство не помешает, и разбиваем лагерь неподалеку. Позже приходит владелица палатки – София Богданова из Санкт-Петербурга, она в одиночку, в сопровождении лишь песика Оскара, идет по Писте. Разговорившись с ней, выясняем, что встреча с Захаром и его «коллегами» отменяется. Он не ждет нас впереди, а остался позади, причем настолько далеко, что он был раньше нашего стапеля. Что ж, ничего – на Писте порядка 30 интересных порогов, не будет этих, будут другие. Хотя и «перед Захаром неудобно получилось».

Ошибочно было думать, что раз на сотне километров Пистайоки нет связи, практически не встречаются населенные пункты и блага цивилизации, то и людей на ней нет. Берега ее полны туристических групп: коммерческих, спортивных, семейных с малышами. Для последних, кстати, на катамаран крепят детское кресло и можно отправляться в путь. Маршрут одинаков у всех, поэтому то на той, то на этой стоянке встречаем знакомые каты (катамараны). Если нужна помощь – всегда пожалуйста, мотор сломался или так, посидеть у костра с гитарой – всегда милости просим: починим, обогреем и задушевные разговоры заведем.

При таком количестве людей, которые ежегодно посещают эти прекрасные места, стоянки не похожи на мусорные полигоны, даже окурков и мелких бумажек нет. Все, что горит – жжем, остальное с собой. Только так. И отсутствие мусорок – не повод оставлять гору следов присутствия.

Встреча с первым интересным порогом Межозерным состоялась через день. С берега он смотрелся мощно. Но когда ты уверен в руководителях похода, мысли обойти его пешком не может быть от слова совсем – приехали все-таки не за тем, чтобы по берегу ходить.

Посмотрели порог, определили траекторию движения катамаранов, проверили спасжилеты, каски и вперед. Все по силам, если ты в команде.

Разные стоянки – каменистые, песчаные, глиняные. Новые пороги – затяжные или стремительные. Новые песни, рыбные заводи, отказывающееся уходить за горизонт солнце, чистейшая и вкуснейшая река. Бонусным порогом у нас стал Поала (3-4 к. с.).

Он считается самым сложным и мощным на Писте. Протяженностью он около 350 метров в длину, состоящий из двух ступеней. Он у нас не был запланирован, но поскольку «Захар не пришел», мы отправились на Поала. Поскольку к тому моменту мы уже добрались до антистапеля – завершающей точки маршрута, то удалось покататься на пороге на пустых катамаранах. Что тут сказать – кайф нереальный!

Самое главное, что это доступно всем, независимо от того, кто ты в обычной жизни. Юрий Крутилин разрабатывает программное обеспечение. Но в походе он отличный товарищ, который еще и на губной гармошке сыграет запросто!

– Я не первый раз отправляюсь в подобные походы. В этот раз порадовали пороги, которые было слышно за километр. Торфяная, коричневая и удивительно вкусная вода, которая накрывает тебя с головой на каждом перекате. Слаженная гребля и вечерние песни у костра. Да и шесть гитаристов на одну гитару располагали к творчеству. На две недели я оказался в кругу добрых и творческих людей, которые действительно любят природу и умеют хорошо отдыхать. А отключение от сети на пару недель – отличная перезагрузка. Пороги и гребля – это приключение и отличная физуха. Но главное – люди.

Настя Суворкина – педагог по вокалу, бесконечно любящий творчество и готовый делиться своими знаниями человек. А еще она отличный друг, готовый всегда поддержать:

– Вспоминая свои мысли о том, как наконец-то решилась на двухнедельный сплав по реке в Карелии, я просто в очередной раз доверилась руководителям «Бриза» – Федосову Евгению и Трикозенко Алексею. С водным туризмом я дружу с 2017 года и каждый раз это новые друзья, впечатления. Все участники похода будто бы становятся одной большой семьёй, где каждый готов о тебе позаботиться, даже если ты об этом и не просишь. Стоит тебе слегка замёрзнуть – тут же предлагают свои теплые вещи. Потерял ложку с миской? Тебе их десяток принесут. Устал и нет сил ставить палатку? Пойдут все дружно помогать сооружать тебе домик! Это так мило и трогательно, я сразу влюбилась в эту большую походную семью.

Наиболее яркое впечатление на меня произвел порог Семиповоротный. Он довольно длинный и стремительный. Волны захлестывали с ног до головы. Было такое ощущение, будто я поймала волну.

С одной стороны, это выражалось в осознанности и сосредоточенности, а с другой – в свободе и

безграничном удовольствии. Я раньше такое испытывала только на сцене. И это потрясающее ощущение, когда ты находишься в потоке звуковой волны, чувствуешь резонанс во всем теле, будто бы сливаешься с музыкой. После такого исполнения испытываешь восторг и внутреннее торжество. И вот, неожиданно для себя, я почувствовала что-то подобное, проходя тот порог.

Я бесконечно благодарна руководителям нашей группы, что наконец вытащили меня из моей скорлупы и дали возможность прочувствовать настоящую мощь водной стихии. Я приобрела новый опыт и мне теперь интересно его использовать. Думаю, что в будущем году мне представится такая возможность вновь и я постараюсь ей воспользоваться.

Евгений Федосов, руководитель похода:

– Карелию люблю за её неповторимо красивую природу, огромное количество озёр и рек, невероятно красивые пейзажи. В каждом походе главное – найти общий язык с группой (подобрать к каждому ключик) и получить совместные позитивные впечатления. Круто, что за достаточно короткие сроки люди полностью раскрываются. Реку Писту выбрали, потому что наш клуб на ней ещё не был, а изначально была задача посетить все реки Карелии, коих осталось не так много, ну и уровень сложности порогов позволял вести данную группу исходя из её опыта. Итог: река очень понравилась, пороги достойные, команда как всегда оказалась супер, по поводу Захара... Значит, так и должно было быть, и, кстати, он не определяющий. Главный результат после пройденного маршрута – это то, что всех, кого взял с собой, вернул домой живыми и здоровыми.

Напоследок хочется добавить: Карелия – нереальное место, способное вытеснить на время все лишнее и неважное из головы. Там нет надобности думать ни о чем, кроме как о чертовски прекрасных видах вокруг, как бы наглядеться на сумасшедшие краски закатов, находиться вдоволь по мшистому лесу. Но все это понимаешь только тогда, когда, вернувшись домой, пересматриваешь сотни фотографий и видео.

Алексей Трикозенко, руководитель похода:

– Река Пистайоки это была давняя мечта. Мы мечтали с моим другом покорить эту реку ещё очень давно! Практически после создания клуба. И пройдя множество разных рек в разных районах. Наконец то подошли и к мечте. По дороге к мечте было много дорожных испытаний. Описывать их не стоит, но было весело. Но самое главное, что речка нас не подвела. Она очень насыщенная и достаточно добрая по меркам Северной Карелии. Пороги поражают длинной, мощными валами и красивыми видами при осмотрах. Впечатлений море, всё было очень эмоционально. Наша команда прожила автономно практически больше двух недель. И радует что всё всегда готовы прийти на помощь друг другу. И на каждого можно положиться, а в экстремальных ситуациях это очень, очень важно. Подводя итоги хотелось бы сказать, что речка оправдала свои ожидания, всё было круто. Природа, пороги, работа в команде плечом к плечу.

Влюблённость в белые ночи и прекрасные закаты и рассветы.

В Карелии я каждый год с 2005 года. И 4 августа уже сбегу назад на Реку Охта, но уже с детской группой на 18 дней. Побыстрей бы вернуться в эти дивный места, в которые влюбляешься с первого вдоха и которые постоянно приходят потом во снах.