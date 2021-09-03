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Река Охта. Республика Карелия

Река Охта. Республика Карелия

Группа учеников театральной студии «Пчелка» гимназии №30 вернулась из очередного путешествия по Карелии. Школьники ежегодно отправляются в различные походы. Так, в копилке их маршрутов лыжный поход по Хибинам, сплав по реке Суна.

В этом году маршрут юных театралов пролегал по реке Охта. В поход ребята отправились под руководством клуба водного туризма «Бриз».

О водном походе рассказала 15-летняя Екатерина Конова:

Екатерина Конова

– Впервые в Карелии я побывала в 2020 году и безоговорочно влюбилась в нее! К счастью, в том году не успели мы приехать, как нам уже предложили отправиться на сплав по Охте. Эта река является притоком реки Кемь, отличается норовистым характером и потому пользуется большой популярностью у любителей водного туризма. Мы не раздумывая согласились. В предвкушении похода год пролетел незаметно, и вот 4 августа мы садимся в поезд.

Дорога на поезде заняла 1,5 дня, но благодаря студенту-вожатому, который играл нам на гитаре, время пролетело незаметно.

И вот мы уже выходим из поезда и грузимся в автобус. Дорога заняла около пяти часов, и нам даже удалось немного поспать.

На стапель (место, с которого начинается сплав) мы приехали утром, разбили лагерь и легли поспать пару часов. 

Немного отдохнув, приготовили обед, поели, собрали катамараны, сложили лагерь, погрузили вещи и отправились навстречу приключениям.

Впереди нас ожидало много препятствий. Одной из главных трудностей для нас, водных туристов, стал низкий уровень воды в Охте из-за жаркого лета. Пороги обмелели, поэтому мы очень часто садились на камни, и приходилось буквально стаскивать с них катамараны.

Было и так, что нужно было всем спускаться в воду и сталкивать катамаран. В один из таких случаев, когда пришлось всем вместе слезть, наш инструктор Алексей Игоревич Трикозенко еще раз напомнил, что нужно обязательно держаться за катамаран. Сталкиваем катамаран, и вот все ребята запрыгивают, а я спотыкаюсь и соскакиваю под кат (катамаран), держась за поручни. Кат начинает уносить поток воды. Подтягиваясь на руках, я встаю на ноги, делаю пару шагов и – резко проваливаюсь в воду. Начинаю плыть рядом с катамараном.

В какой-то момент я испугалась, но быстро взяла себя в руки. Ведь ничего страшного не произошло, так как на мне, как и на каждом из нас, во время сплава спасательные жилеты. Я подтянулась и забралась на катамаран. Мы поплыли дальше.

Вторая сложность заключалась в озерах. Некоторые туристы-водники проходят их на моторах, мы же отправились в спортивный поход, поэтому у нас были только весла.

Некоторые озера мы пересекали на одном дыхании, но иногда приходилось попотеть. Так, например, когда мы пересекали Лежозеро, ветер дул нам в лицо, сначала волны были небольшими, но всё же, если мы переставали грести, нас сносило назад.

Когда же мы выплыли на середину озера, волны стали огромными, катамаран ходил вверх-вниз. Но вскоре ветер переменился и начал дуть нам в спину, поэтому по волнам мы быстро пошли вперед. 

По-настоящему было тяжело проходить озеро Воронье. Ничего не предвещало беды, ветер дул в спину, так что мы быстро пересекли озеро, но на той стороне никак не могли найти слив озера в реку. Тут к нам подплыли местные жители на моторной лодке и сказали, что слив находится в противоположной стороне, – мы ошиблись в расчетах.

Мы расстроились, потому что проделали большой путь – на воде мы были уже два часа. Но долго грустить было нельзя, так как даже если кто-то один переставал грести, катамаран уносило назад, поэтому мы собрались с духом и погребли навстречу ветру.

За время похода у нас были три дневки (дни, когда мы никуда не плыли).

В эти дни можно было расслабиться и вовсю насладиться местными красотами, пособирать ягоды, грибы и приготовить что-нибудь эдакое. Например, варенье и блины.

 

 

А еще у нескольких участников похода были дни рождения. Мы на одной из дневок устроили капустник и даже приготовили праздничные торты.

Помимо спортивной части нашего путешествия мы посетили Соловецкие острова, находились там три дня. За это время мы побывали в Соловецком монастыре, на Секирной горе, Большом Заяцком острове и острове Анзер.

 

Несмотря на количество экскурсий и усталость, нам удалось найти камень Лихачева, на котором он и его друг Короленко высекли свои имена во время нахождения в лагере.

Всего мы провели в Карелии три недели. Мы привезли с собой столько историй, шуток, столько гигабайтов видео и фото, что рассказывать об этом путешествии можно бесконечно!

Спасибо руководителю нашей театральной студии Ольге Викторовне Филипповой и ее супругу Владимиру Васильевичу, инструктору турклуба «Бриз» Алексею Игоревичу Трикозенко и всем, кто заботился о нашем уюте и безопасности.

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Автор: Юлия Александрова
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