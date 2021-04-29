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Заглянем в московский Исторический музей? Там столько чудес!

Заглянем в московский Исторический музей? Там столько чудес!

Татьяна Афанасьева

В майские каникулы можно отправиться к морю, в горы или небольшое турне по Золотому кольцу, но самым доступным вариантом по-прежнему остаётся Москва — в Ботаническом саду зацветает сакура, по Москве-реке плывут прогулочные кораблики, а все столичные музеи только и думают, что о новых посетителях. Предлагаю заглянуть в Исторический музей. Бывали и не раз? Тогда делитесь своими впечатлениями в комментариях. ;)
 
 
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Автор: Татьяна Афанасьева
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