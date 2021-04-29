Заглянем в московский Исторический музей? Там столько чудес!

— Мы столько раз проходили мимо и даже не замечали, что на шпиле одной из башен Исторического музея - Лев, Единорог и серьёзная битва за власть. Вот это да! А, может, это битва за наше внимание? :)

«Лев и один Единорог

Дрались из-за короны.

Сломав Единорогу рог,

Лев отлупил его — как мог.

Им дали яблочный пирог,

Лапшу и макароны».

(«Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла в переводе В. Орла)

В общем в этот раз мы решили не проходить мимо и посетить национальную сокровищницу России. Какая же красота оказалась внутри! Начиная с расписных сеней с генеалогическим древом императорской семьи и заканчивая каменными бабами в фойе. Интерьеры настолько художественные, что иногда я забывала про экспонаты.

Рассказать про Исторический музей в одной публикации — это нереально сложная задача, потому как это один из крупнейших музеев мира и в нём хранятся тысячи экспонатов — бесценные памятники археологии, нумизматики и древней книжности, личные вещи царей, клады и предметы искусства самых разных эпох…

Музей, беспрерывно рассказывающий истории из жизни нашего царства-государства. Интереснейшие истории!

Несколько экспонатов всё же покажу :)

Деревянные маскарадные сани, на которых каталась императрица Анна Иоанновна, участники свадебного маскарада «Ледяной дом» 1740 года. Сани окружены купидонами и девиз у них соответствующий — «Надлежит уступить любви».

Половецкая каменная «баба» XII века. Ставились на холмах, были свидетелями культовых обрядов и поминальных пиров. Обобщённое изображение предков. А «бабами» их зовут от тюркского «балбал», что в переводе — «предок».

Сказочная майолика Врубеля — «Царь Берендей» и «Волхова». Кажется, что это пара, но нет — дочь морского царя сделана на 6 лет раньше. Обе работы родились под впечатлением от опер Римского-Корсакова.

В ХIII веке на Руси монеты «рубили» из серебряной проволоки и только в двух городах — Москве и Новгороде. На первых московских монетах изображался в основном Дмитрий Донской, но в принципе мастеров не ограничивали в фантазии и те, чеканили всяко-разно, от души.

Погребец-несессер дорожный западноевропейской работы, 1810 г. В него входит более 80 предметов, всё для комфортного путешествия,

в том числе кастрюлька для варки шоколада, копоушка, пластинка-чесалка из панциря черепахи, сапожный крючок и шашки для игры в трик-трак.

Глобус, созданный в голландской мастерской Йоанна Блау в 1690-х и привезённый в Россию Петром Первым. На глобусе обозначены самые важные географические открытия, известные на тот момент. Гигантская сфера весит 450 кг.

Берестяная грамота маленького новгородца Онфима «Всадник, поражающий копьём врага». Ориентировочно 1240−1260 годы. На сегодняшний день это один из самых древних детских рисунков.

В музее неожиданно для нас обнаружились Царские врата из церкви Рождества Богородицы села Монстырщино (Кимовский район, Тульская область). Мы были в Монастырщине не так давно, вот как выглядит сама церковь…

А теперь смотрите, какие Царские врата там были. Это же потрясающе!

Бронзовые подвески из Казбекского клада, который датируется VI—V вв. еком до нашей эры.

Медный кубок Петух. Копия начала XX века, подлинник находится в Оружейной палате Московского Кремля. Точно такой принадлежал великому князю Московскому Ивану III, надпись на крышке гласит «Князь Великий Иван Васильевич».

Дольмен «Колихо» — каменная гробница II тысячелетия до нашей эры. Его обнаружили на обнажившемся берегу реки Колихо Туапсинского района в 2008 году. Дольмен был практически доверху набит человеческими останками. 70 человек, связанных узами родства! Их подхоранивали туда на протяжении 500 лет.

Фигурка всадника на баране, Кобанская культура (Северный Кавказ), первое тысячелетие до нашей эры. Изображает душу человека, отправляющуюся в мир иной.

Карета детей императора Александра II. Исключительно для игр! В этой миниатюрной копии придворных парадных карет-купе середины XIX века отпрыски царствующей фамилии катались по аллеям парка. В карету запрягали низкорослых лошадок, которых веди под уздцы слуги.

Копия-реконструкция «Царского места» из Успенского собора Московского Кремля. Мономахов трон был создан для Ивана Грозного в 1551 году, почти сразу после его венчания на царство.

Ну, и немного прозы — входной билет в московский Исторический музей стоит 400 рублей. По-моему это недорого для музей такого масштаба. 35 залов! Смотреть — не пересмотреть, читать — не перечитать. Про льготы и дни бесплатных посещений можно уточнить по ссылке. Надеюсь, у вас не осталось сомнений, что этот музей стоит посетить! ;)

Москва, Красная площадь, 1, станция метро «Площадь Революции», «Театральная», «Охотный ряд», выход из метро по указателям «К Историческому музею». Понедельник, среда, четверг, воскресенье: 10.00-18.00; пятница, суббота: 10.00-21.00; вторник - выходной. Касса закрывается за 1 час до окончания работы музея.