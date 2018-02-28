Карнавальная Верона

Дмитрий Койда Карнавал во всех странах света, сохранивших этот похвальный обычай, есть пора свободы, когда люди самых строгих правил разрешают себе безумства». Мы отправляемся в итальянскую Верону с неутомимым тульским путешественником Как говорил Александр Дюма: «неутомимым тульским путешественником Дмитрием Койдой . И да здравствует карнавал!

— Это моё второе путешествие в Италию. Я согласился вернуться в эту страну спустя 13 лет, поскольку очень хотел своими глазами увидеть многообразие красок и испытать новые эмоции на локальных костюмированных праздниках. Основной целью поездки было посещение нескольких карнавалов, если быть точнее — четырёх. Мы путешествовали группой из 12 человек на арендованной машине. Маршрут был таким: Милан, Падуя, Верона, Венеция, Иврея и Бергамо.

В Италию мы добирались авиакомпанией «Победа». Билет Москва-Милан стоил примерно 140 евро (с включённым багажом 10 кг). Трёхчасовой полёт прошёл отлично. В очередной раз я размышлял о том как же страшно и одновременно удивительно летать на самолёте. Всегда ценю этот подарок от бога и людей, придумавших и создавших авиацию. На фото окутанные облаками величественные Альпы.

Самыми значимыми в этой поездке стали фотографирование масок в Венеции и нахождение в эпицентре апельсиновых баталий в городе Иврея. Это было динамично, волнительно и романтично.

Но началось моё путешествие именно с Вероны и её карнавальных сюрпризов. Наш самолёт приземлился в Международном аэропорту Орио-аль-Серио вблизи Бергамо, мы забрали авто и поехали в Верону. На снимке наша команда на фоне необычного отеля, который находится в старинном монастырском комплексе. Здесь мы провели первую ночь после карнавала.

Днём мы въехали в город, поставили машины и направились пешком в центр. Несколько минут вокруг было тихо и ничто не указывало на прохождение тут какого-либо веселья. Как только мы оказались в исторической части Вероны, то сразу услышали праздничный шум и ещё через мгновение увидели нарядных людей, готовящихся к чему-то яркому и весёлому.

В толпе мелькали типажные личности и я с азартом принялся их фотографировать.

Рано утром я ещё был в заснеженном московском аэропорту, а спустя несколько часов оказался на чудесном празднике, энергетика которого мне быстро передалась и завела невероятным образом. Хотелось запечатлеть все моменты не только в памяти, но и на видео и фото снимках.

Находясь в подобных местах, я стараюсь глубоко погрузиться и почувствовать атмосферу мероприятия, но делаю это мысленно, с помощью своего внутреннего мира. В сознании и душе я радуюсь и веселюсь вместе со всеми, при этом по моему серьёзному, а порой и хмурому лицу, этого можно не понять:)

А бывают люди, которые любят фактические погружение с использованием своей внешней оболочки тела. Такие в нашей группе тоже имеются. На фото выше, вы могли заметить необычный цвет волос на голове Дениса, держащегося за указательный столб. Волосы им покрасили местные подростки прямо перед началом карнавала.

Мише, чтобы решиться на такое, иногда даже не нужен и повод:)

В веронском карнавале, который называется Венето, участвует практически каждый третий житель города.

Полное название карнавала — Баканаль дель Ньоко (перевести можно как «вакханалия клёцок») по главному блюду и Маске — Ньоко (Клецка).

Официальная дата первого Карнавала 1531 год, но в архивах есть сведения о таких веселых праздниках и в 15 веке. Основатель Карнавала в Вероне известен — это глава города врач Томмазо да Вико.

Во время праздника он накормил клецками бедняков квартала Сан Дзено во время голода и предотвратил народные волнения и разгром пекарен. До сих пор только жители этого квартала выбирают главную Маску города Папу Ньоко из самых уважаемых старейшин Сан Дзено. Он открывает шествие Карнавала на ослике, в руках у него вилка с клецкой, а сопровождают его две Маски Макароны.

Сохранилась старая открытка карнавала в Вероне. Слева фотография Папы Ньоко.

В своем завещании Томмазо Да Вико оставил деньги на покупку муки, масла, сыра, вина и хлеба для проведения праздника Карнавала в течении нескольких десятилетий.

Папа Ньоко (Папа Клецка) — это самая старая известная по документам карнавальная маска Италии и Европы.

В разных кварталах города сохранились свои Маски и традиции проведения праздника. Источник

На карнавале мы были три часа. За это время мимо нас прошло множество танцевальных команд и горожан в костюмах времён Ромео и Джульетты.

Самое масштабное здесь — это огромные движущиеся платформы.

Их создают при поддержке комитетов городских кварталов Вероны и соседних городов провинции.

Платформы участвуют в карнавале много лет, но каждый год появляется что-то новое и актуальное по тематике в локальном или даже мировом масштабе. Потом ниже вы увидите одну такую гигантскую инсталляцию.

Почти всегда мы находились не там, где стоят люди, а прямо на дороге, где шла карнавальная процессия. В сторону отходили только в моменты, когда проезжали платформы.

В Веронском карнавале мне понравилось буквально всё: отсутствие обещанного дождя, костюмы, люди и их улыбки.

Праздник домашний и поэтому очень настоящий, искренний и, несмотря на февральскую погоду, уютный и тёплый.

Неотъемлемой частью веронского карнавала является раздача карамелек и бросание друг в друга горстями конфетти.

Разноцветными бумажками усыпаны все центральные улицы города. Конфетти есть в кармане и сумке у каждого взрослого и ребёнка.

Маленькие и большие салюты происходят каждую секунду. Ими выстреливают из платформенных пушек, кидают вам в лицо с разных углов, сыпят на голову. Такая у них весёлая традиция:)

Самое смешное, что вечером мы пришли в ресторан и нечаянно сняв верхнюю одежду засыпали весь пол. Мало того, в отеле, будучи уже давно очищенным от конфетти, я начал раздеваться и бумажки снова начали сыпаться из всех карманов и даже обуви. Были места, куда я так и не понял, как это всё попало:)

Но, это ерунда, по сравнению с тем, чем кидаются во время праздника подростки. Молодёжь находится чуть в стороне от главного шествия, чтобы не запачкать чужие карнавальные костюмы.

Тут есть такой обычай — беспощадно посыпать друг друга мукой.

Не знаю, имеет ли он многовековую историю или таким образом народ отмечает окончание учебного периода, но, мне интересно только одно, как потом родители пускают их домой? :)

Мало того, они кидают в друг другу не только мучные бомбочки, но и разбивают о голову яйца. С одежды и головы потом можно соскребать всю эту массу и готовить блины:)

Вернёмся к карнавалу.

Музыка, смех и танцы не прекращаются ни на секунду.

Веронцы щеголяют в своих любимых костюмах, которые они шили на заказ, а в большинстве случаев делали сами.

Безусловно, красоты празднику добавляют дети. Их тут много. Все они довольны, ну а те, кто со своими родителями и друзьями принимает участие в самом шествии, наверное, на седьмом небе от счастья.

Всё это время мы были в эпицентре событий, фотографировали участников и себя на их фоне. Однажды, нас даже угостили вином. Но, самое неожиданное случилось, когда в карнавальном шествии увидели российские флаги.

В Верону приехала делегация из нескольких наших городов: Санкт-Петербурга, Владимира и Воронежа.

Веронцы и гости праздника с удовольствием фотографировали наших девчонок, одетых в красивые наряды.

Позже, на улицах Вероны, я ещё не раз видел флаг "Русского дома" в окружении Деда Мороза и колоритных персонажей, будто сошедших с русских народных сказок.

Ещё одним сюрпризом для всех стала замыкающая платформа, где был огромный глобус земного шара, вокруг которого вращались две фигуры: Дональда Трампа и Ким Чен Ына с неприличным жестом. Скульптуры состоят из множества деталей, которые в рамках одной заметки не показать. Короче, музыка, надписи и танцы вокруг всего этого призывали к элементарному политическому разуму и миру на планете.

Подводя итог веронскому карнавалу могу утверждать, что это было очень классно. Представляете, за 3 часа я сделал более 1000 кадров! А ведь часть времени я ещё писал видео на телефон.

Сказать честно, карнавал подкупил не обилием нарядов, многие из них вообще любительские и не идут в никакое сравнение, например с Венецианскими костюмами. Просто здесь было всё искренним, ведь в шествии принимали участие обычные люди разных профессий и социальных слоёв.

Они ждали этого целый год, чтобы поделиться своей радостью со всеми окружающими их родными и коллегами по работе. Я часто видел, как кто-нибудь проходя мимо толпы, вдруг останавливался, чтобы пожать руку знакомому или обняться с другом. Дети, завидев одноклассника на платформе, начинали неистово махать ему руками и звать по имени, чтобы тот увидел их и ответил вниманием. Со стороны всё это смотрится по-человечески крайне трогательно.

Почти все танцевальные коллективы на карнавале это местные непрофессиональные кружки. Девчонки часто ошибались, кто-то сбивался с ритма, но главное, что все без исключения старались и были горды тем, что они являются частью городского события под названием карнавал Венето.

Я завидую городам, в которых проходят ежегодные карнавалы. У нас тоже начали делать что-то подобное, но пока в меньших масштабах (имею ввиду провинциальные города). Надеюсь, что в скором времени и на нашей улице будет праздник...

Веронский карнавал — настоящий символ свободолюбия и жизнерадостности.

Я вам желаю однажды побывать здесь и зарядится потрясающей итальянской энергетикой. Ну и, конечно, не забудьте поделиться с другими позитивной частичкой своей души:)

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