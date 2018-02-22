Херцег-Нови. Черногория

Елена Свиридова и Андрей Илюхин Херцег-Нови. И снова Черногория – страна с потрясающими пейзажами, ласковым морем и уютными городками, в которую можно поехать без визы и где вам точно будут рады. А нашими гидами будут Елена Свиридова и Андрей Илюхин. На этот раз едем в

— Готовясь к поездке в Черногорию, мы прочитали множество блогов и составили себе список мест, которые непременно надо посетить уже во время первого же визита в страну. Что-то мы отложили на потом, но город Херцег-Нови попал именно в первоочередной «виш-лист». С такой теплотой и любовью пишут о нём все рассказчики, что не поддаться этому заочному обаянию просто невозможно. Сами черногорцы очень любят Херцег-Нови и называют его «Садом Черногории» или «Черногорским Дубровником». Город лежит в долине у подножия горы Орьен, и из-за холмистого рельефа там много крутых тропинок и лестниц, поэтому Херцег-Нови называют ещё «городом тысячи ступенек». А учитывая, что кроме утопающих в цветах улочек старого города была обещана и бесконечная набережная с разнообразными пляжами, мы предвкушали насыщенный красотой курортный день, и запаслись заряженными в полную боевую готовность камерами — и купальными принадлежностями…

Всего час езды вокруг Боки, и автобус выгружает нас на автовокзале Херцег-Нови. Солнечные, радостные улочки, смутно напоминавшие какие-то из наших крымских странствий, повели вниз, в сторону моря. Мы решили первым делом наведаться в крепость Старого города, а уж потом погулять по городу — познакомиться с ним за пределами туристических троп. Но сначала, по пути, мы заглянули на местный рынок: приценились к местному пршуту, подивились разнообразию маринадов (особенно луку!) и купили лакомство на ход ноги — целый килограмм вкуснюшего, сладкого инжира.

Спускаем ещё ниже и оказываемся на площади у входа в Старый город — туда ведёт лесенка (теперь уже вверх) под воротами симпатичной Часовой башни, пристроенной к старым стенам австрийцами не так давно, в XIX веке.

Поднимаемся по ступеням и оказываемся на широкой площади Белависта, в центре которой возвышается внушительных размеров православный храм Михаила Архангела. Тут же уличное кафе под зонтиками, витрины магазинов, влекущие в разные стороны улочки и арки… И закружил нас Херцег-Нови. Лабиринт лесенок, улочек и переходов, сплетающийся вокруг центральных площадей, мы изучали увлечённо и немного суматошно. В каждый проулок хотелось сунуть нос. Так мы замкнули круг-другой, и увидели мозаики светотени в недрах узеньких улиц, чьи-то двери и окна, фонари, дворики и клумбы поверх узких каменных парапетов. Обошли вокруг главную крепость города — огромную и мрачную Кровавую башню. Внутрь мы не пошли, а отправились гулять дальше, по широкой каменной лестнице, вниз, обратно к площади Белависта. А со стен крепости свешивались гирлянды буйной растительности, с вплетёнными прядями внушительных размеров опунций… От площади мы на сей раз пошли вниз по узкой и почти прямой улице имени одного из основателей Черноморского флота, его командующего, адмирала Марко Войновича. Того самого графа, которому обязана своим названием Графская Пристань в Севастополе! Там он причаливал, приезжая со своего хутора на Северной стороне... К нашей радости на этой улочке нашлась весьма известная художественная галерея «Josip Bepo Benkovic», где очень кстати проходила интересная выставка картин маслом и акварелью художницы Milijane Vujovic — «Расщелина души». Картины изображали камни. Разнообразные камни, написанные в очень оригинальной манере. И Лена, неравнодушная к теме камней, осталась этим внезапным подарком путешествия очень довольна… «Камень является неисчерпаемым источником вдохновения в моей работе. Он просто захватил меня. С помощью камня я создала свою изобразительную поэтику, свой личный код и шифр, с помощью которых я, общаюсь со зрителем». Мы спустились к площади с церковью Св. Иеронима, украшенной могучими пальмами. Из окон напротив доносились трогательные звуки, извлекаемые учениками музыкальной школы, а с каменного парапета открывался очень цветной и просторный вид… Синее море, оранжевые крыши, колокольни, церкви… И удивительный дворик с колоннами внизу, с экспозицией пушек и якорей — Музей 100 якорей… Мы сделали ещё кружок и вернулись на главную улицу города, поглазели на витрины и потёрли нос трубочисту Орибинале, любимцу местных жителей, чей нос, ясно дело, приносит счастье. Перекусив выпечкой из соседнего супермаркета в тихом сосновом скверике с фонтаном, мы отправились наконец к набережной. К ней, параллельно дороге, вела широкая пешеходная лестница, украшенная мило раскрашенными люками и чем-то снова напомнившая нам Крым — на сей раз Гурзуф… Ослепительно белели катера на синей воде, а посередине засыпанной галькой плошадки у начала городской пристани (Шквер) мы увидели памятник основателю города Херцег-Нови боснийскому королю Твртко I. Город был основан им в 1382 году под названием Свети Стефан как город-крепость на берегу Адриатического моря. Степан Твртко родом из династии Котроманичей — король Сербии, Боснии, а также король Далмации и Хорватии с 1390 года. При нём Босния стала одним из наиболее сильных государств на Балканах. После смерти короля Твртко I крепость перешла под власть князя Сандаля Хранича из династии Косача. Во время его правления здесь сформировался важный центр торговли солью. От Сандаля Хранича крепость унаследовал его племянник, герцог Стефан Вукшич. При нём населенный пункт получил права города и своё современное название — от титула Стефана Вукшича в названии появилось слово «Херцег». Внизу под причалом яркими сине-зелёными бликами переливалось море. Народ загорал и купался прямо тут, на небольшом пятачке пляжа. Но мы решили поискать местечко поприятней. А заодно и осмотреться. Для начала заглянули за ближайший поворот бесконечной набережной — там, где высились полуразрушенные стены крепости, а поверженные фрагменты стен и башен лежали у яркой морской воды. Дорога уводила далеко вперёд, не обещая по близости общедоступных пляжей, и мы решили исследовать ту часть набережной, что ведёт в Игало. На небе меж тем принялись возникать облачка. Обеспокоенная этим Лена переживала, что грядущее купание может не состояться. Тем более что стОящих пляжей по пути нам всё не попадалось. Те, что мы проходили мимо, казались нам то мелкими, то грязными, то слишком уж людными. Набережная, впрочем, оказалась любопытной. Украшающая её огромная каменная арка со свешивающимися пугающих размеров опунциями осталась от некогда проходившей здесь железной дороги. Под прекрасными соснами маняще пустовали уютные лавочки, а за ограждением был огромный бетонный пляж, из которого «росли» верхушки монументальных камней… Зацементировали как было, что не вошло — осталось на поверхности. Наконец мы нашли более-менее приличный пляж с приятным заходом в море, и даже с кабинкой для переодевания. К моменту нашего «приземления» небо основательно затянуло тучами, и поднялся нешуточный ветер. Здесь была приличная волна. Опасливо поглядывая на то, как над горами сгущается фиолетово-синяя темь — очень красивая, но не обещающая ничего доброго в перспективе — Лена полезла-таки в воду. И не без удовольствия там побултыхалась, время от времени схлопатывая волной то по затылку, то по носу. На пляж, согласно пугающим надписям, запрещалось проносить еду. Но мы решили, что из-за этого не стоит отказываться от обеда. И безнаказанно перекусили у кромки прибоя, запивая бутерброды пивом. Тучи меж тем чудесным образом саморассосались. Снова выглянуло солнце. Но купаться уже почему-то не хотелось. Мы собрались и пошли назад, и ещё немного посидели на лавочке в тени тех самых чудесных сосен. Допивали пиво и любовались морем… Вернувшись к Шкверу, мы решили всё-таки пройтись по набережной в другую сторону, но около уже знакомых развалин Лене, покорённой видом морской глади, окантованной прекрасными горами, очень захотелось сделать хоть один этюд. Она устроилась на камнях старой стены и рисовала море, и горы, и берег с белыми камнями среди зелёной травы. И опять ругала себя за отсутствие масляных красок, потому что пастелью выбранный сюжет снова не давался… Андрей же пошёл на разведку дальше по набережной — аккурат до начала скопления многочисленных многоуровневых вилл и гостиниц. Здесь же обнаружился ещё один уютный пляж, но нам уже было не до купания. Снова вернувшись к Твртко, мы поползли наверх, разведывая новую улочку. Она порадовала нас презабавной статуей у дверей заброшенного дома, могучими эвкалиптами и картинными пальмами на фоне синего неба над игрушечного вида квартальчиком. Не желая быстро расставаться с городом, мы ещё попытались взобраться наверх какими-то лесенками, зажатыми меж домов. Поднялись высоко, едва не были облиты выплеснутой сверху водой, и в конце концов угодили в тупик… Зато отсюда был славный вид на город, залитый вечерним светом. И белые стены, и оранжевые крыши были ослепительны в закатном колорите. Конечно, пришлось спускаться прежней дорогой. И ещё немного прогулялись мы улочками, принявшими к вечеру совсем другой вид. На Площади с часами мы угодили в толчею гуляющих после школы весёлых подростков и свернули в пекарню, где купили вкусных булочек. И, жуя на ходу, стали искать дорогу к автостанции. Запомнился подземный переход со смешными и местами жутковатыми граффити, улицы меж частных домиков, с которых можно было любоваться окрашенными в рыжий далёкими горами. Мы даже сделали небольшой крюк, чтобы, поднявшись на горку, насладиться этим закатным видом. А потом, вооружившись картой на смартфоне, незнакомыми улочками мы быстро вышли к автостанции. Как нельзя кстати оказался автобус, уже ждавший с открытыми дверями. Из его окон были видны далёкие горы, погружавшиеся уже в розовые оттенки послезакатных отблесков. Солнце село, и небо над горами сияло розово-сиреневым. Вечер был прекрасен. Мужчина на велосипеде беседовал о чём-то со своим знакомым у самого автобуса. И странно было думать, что эти люди живут тут всегда, и каждый день видят эти горы и море. И даже, наверное, редко обращают на них внимание… А Лена всё смотрела в окно, запоминая этот вечер, гаснущий на глазах. Небо погружалось в синеву, и автобус готовился отправиться через сумерки в ночь. Туда, где в темноте ждал наш Котор… Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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