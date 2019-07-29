«Фу, брось бяку!», или как мы приучаем детей мусорить

Как часто в детстве мы слышали фразу: «Фу, брось бяку!», когда поднимали что-то на улице? Такие слова остаются у нас в голове на всю жизнь. И незаметно для себя начинаем так говорить уже своим детям, которые хватают всё что попало с земли.

Конечно, с одной стороны, родители правы, и не следует ребёнку поднимать сигаретные окурки по дороге. Но, с другой стороны, подобными фразами формируется устойчивое неприятие к мусору.

Бяка — мусор, брось! Что с ним следует делать? Выкидывать, избавляться по возможности скорей. И отдельные индивидуумы делают это очень элегантно, пока никто не видит.

Например, когда оставляют мусор после отдыха на природе, или когда не хочется платить за вывоз в частном секторе, и ты едешь в машине до ближайшего контейнера и выкидываешь туда свои пакеты.

Еще раз повторюсь: я против того, чтобы дети поднимали всякий хлам с земли своими голыми ручками. Я говорю о том, что нужно объяснять малышам, что это — мусор, у него есть свой дом — контейнерная площадка; что тот человек, который выкинул это, поступил плохо, и мы так делать не будем.

Однажды знакомый рассказал мне чудесную историю. Будучи ребенком он шел вместе с мамой из одного населенного пункта в другой. Дорога была не близкой, он захотел перекусить. Съев банан, он выкинул шкурку на обочину. Мама заставила его поднять это и донести до ближайшей урны, которая находилась в поселке, расположенном в нескольких километрах от них. Этот случай так запал ему в душу, что с тех пор он всегда кидал мусор исключительно в урну, а потом, повзрослев, помогал на экологических мероприятиях и акциях. Сейчас у него маленький ребенок, и я думаю, что он, в свою очередь, также научит своего малыша правильно поступать с отходами.

Многие ли современные родители так делают? К сожалению, нет. Яркий пример — когда я убиралась на поселке Косая Гора в рамках челленджа (да, исправляюсь, это не флешмоб!) #30днейчистотытула, я несколько раз видела проходящих мимо мам, чьи малыши разворачивали конфеты и бросали упаковку себе же под ноги. При этом им никто ничего не говорил, не делал замечания, как будто это норма — гадить там, где ходишь. При таком воспитании (при отсутствии в дальнейшем в его окружении людей, которые неравнодушны к теме экологии) может ли из него вырасти человек, который будет вести осознанный образ жизни? Вряд ли.

Все закладывается с детства. Я уже писала статью про осознанное родительство. Её вы можете прочитать здесь: myslo.ru/club/blog/ecodnevnik/0qBL1qr9L0aqZTc_QcVgYw

Мой основной посыл остается неизменным: все зависит от нас. Если мы САМИ будем оставлять мусор после отдыха, не участвовать в уборках, считать, что за отходы ответственны только региональные операторы, и что нам должны говорить «спасибо!» за то, что мы не кидаем мусор под окна, то и дети у нас вырастут потребителями, загаживающими всё вокруг себя. И они так же, как и мы, будем думать, что во всём виновато государство, и при этом НЕ ДЕЛАТЬ НИЧЕГО, чтобы хоть как-то повлиять на эту ситуацию.

Не нужно жить в лесу, на дереве и есть зелёную травку, но можно делать ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ действия, которые под силу каждому человеку. Например, отказываться от очередного пластикового пакета, ходить с многоразовой кружкой, не оставлять после себя мусор, беречь воду и электричество. Если сразу с нахрапом заняться экологичной стороной жизни (начать разделять отходы, компостировать органику, перейти на всё многоразовое), вы выгорите. И у вас просто не будет ни сил, ни желания продолжать в том же русле. Нужно делать то, что вам по силу, то, отчего вам будет комфортно.

Если вам нравится собирать только крышечки, собирайте. Если можете еще сдавать пластиковые бутылки, сдавайте! Но не нужно себя ограничивать и ЗАСТАВЛЯТЬ. Ни к чему хорошему это не приведет.

Ребёнок в любом случае увидит, что вы неравнодушно относитесь к природным ресурсам нашей любимой планеты, и последует за вами. Вы для него пример, не забывайте об этом!

Недавно моя трехлетняя дочь, выпив сок, сложила упаковку и положила её в сумку, сказав при этом: «На переработку!». А я (поверьте!) не читаю ей лекций, просто делаю то, что и всегда: разделяю отходы, берегу воду и электричество, использую многоразовую альтернативу…

Еще один пример — девятилетний американец Райан Хикман, который с трех с половиной лет собирает бутылки. С тех пор, как он съездил вместе с папой на перерабатывающее предприятие, он стал собирать еще и пластик, стекло и алюминий.



Сейчас на счету Райана и его команды более 350 тысяч бутылок и 35 тонн мусора, сданных на переработку, 8 тысяч долларов, пожертвованных на спасение морских животных, и полтора десятка престижных наград за вклад в поддержку окружающей среды. Разве это не пример для подражания?

Тема экологии, осознанного образа жизни очень сложна. В ней нет результата, который мы можем получить ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. Это дальнесрочная перспектива, вклад в будущее. Все наши действия повлияют на нас, наших детей и внуков через 10, 20 или даже 100 лет. И это очень сложно понять тем, кто ограничивается рабочей неделей или только завтрашним днем. Но приняв это, вы сможете легко говорить своим потомкам, зачем выключать свет в комнатах, где нас нет, и зачем выключать воду, когда мы чистим зубы.

Поняв о том, что все наши действия, так или иначе, влияют на будущее, мы сохраним этот неустойчивый и хрупкий сине-зелёный шарик.