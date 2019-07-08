У меня украли сумку, или как я убирала Косую Гору (часть 2)

Как я уже писала, чего только не происходило во время флешмоба #30днейчистотытула! О нем я уже писала в своей предыдущей статье, обязательно перед прочтением этой части зайдите по ссылке.

Для ленивых – флешмоб #30днейчистотытула заключался в том, что я в течение месяца каждый день убиралась на Косой Горе.

Хотела поделиться с вами некоторыми историями, которые произошли в эти 30 дней.

Первая. Меня обокрали во время одной из уборок. Когда я очищала проулок между домами, оставила свою большую многоразовую сумку и клетку для птицы под деревом.



Таскать с собой их я не могла – слишком тяжелые мешки приходилось нести до ближайшей мусорной площадки. И вот когда я понесла последний мешок, по возвращению своему я не обнаружила ни сумки, ни клетки. В сумке лежала грамота тульской компании за помощь в проекте «Добрые крышечки», кошелек и ключи. К своему счастью, наличности там почти не было, карту сразу заблокировала. Больше переживала за ключи (думала даже сменить замок) и клетку (ее мне дал знакомый на акцию, хотела как раз вернуть). Расстроилась я тогда сильно – не из-за потерянного, а из-за самого факта. Конечно, понимала, что сама виновата. И винить (кроме себя) в этом некого. Мысли о том, что мне пора сменить замок в двери, меня не покидала. Но буквально через пару дней мне позвонили из «Сбербанка» - им подкинули мой кошелек и ключи. Радости не было предела! Вор-то оказался добрым.

После этой ситуации всегда брала с собой рюкзак, который не снимала до конца уборки. Спасибо людям, которые прояснили мне, ГДЕ я убираюсь)))).

(фото до кражи)

Вторая. Очищая Косую Гору, мы с девочками поняли, что это еще и неплохой заработок. Те люди, которые видели, что мы убираемся, в основном, проходили мимо. Но были и сочувствующие: большинство думало, что нас кто-то заставляет, а когда мы говорили, что это по собственной воле, одаривали нас: «Бог Вам в помощь!» или «Молодцы!» и проходили мимо. А еще были бабушки, которые не могли нам помочь в силу своего возраста, но которые хотели хоть как-то включиться в этот процесс, поэтому совали нам деньги. Так мы заработали 300 рублей «на мороженое».

Кстати, я решила создать небольшой ТОП фраз, которые мы слышали в свой адрес во время уборок:

- вы так подрабатываете?

- вы из какой-нибудь компании?

- вам за это хоть платят?

- молодцы! Но все равно всё загадят и…(тут начинался монолог о том, как у нас всё плохо)

И мое любимое: одна бабушка подумала, что мы школьницы и начала сетовать на образовательные учреждения, которые «скатились» до того, что заставляют подростков убираться! Она была удивлена, узнав, что нам уже не 17-ть, а мы были рады тому факту, что очень молодо выглядим)

Третья.

Реакция на уборку была разной, но, в основном, люди одобряюще проходили мимо.

Лишь два раза мне действительно помогли – в первый раз немного пьяный мужчина принес недостающие строительные мешки. Второй раз, когда я убирала берег на местном пруду. После валяния под лучами июньского солнца взяла перчатки, строительный мешок и традиционно начала чистить место, которое загажено. К слову, на этом берегу всегда есть мусор – не многие уносят с собой то, что принесли. Так вот, красивая, в купальнике, с мешком в руках начала чистить берег. Сначала присоединилась бывшая одноклассница, знающая о флешмобе, потом двое дедушек, и наконец, молодой человек в одних плавках полез в крапиву, чтобы достать мусорный мешок, узнав, что я это делаю бесплатно. Мне не только помогли вычистить берег, но еще и отвезти мусор до ближайшего контейнера. Красота! Так я решила почаще убираться в купальнике))))

Четвертая. Где-то в середине флешмоба со мной стали здороваться рыбаки, что ловили на Цыганском пруду, к очистке берегов которого я возвращалась на протяжении всех 30-ти дней. Один даже остановил меня как-то, когда я шла из детского сада домой, сказав, что я молодец, и что он меня запомнил. Самое главное – я узнала, зачем они КАЖДЫЙ ДЕНЬ ловят там рыбу – ведь пруд очень грязный, никто даже не рискует купаться. Мне поведали о том, что они:

а) так медитируют;

б) ловят рыбу для кошек;

в) ловят рыбу на таранку.

Я с радостью выдохнула, так как боялась, что они потом её съедают или продают людям, которые не знают, откуда она.

Пятая. В предпоследний день флешоба я вместе с Зиной убирала Цыганский пруд. Когда все мешки были отнесены к заветному контейнеру, мы увидели черный дым, валящий из Березовой рощи, и почуяли запах жжёной резины. Мы, как ответственные экоактивисты, пошли разбираться, в чём дело.

В роще нашли двух парней, жгущих прямо под ветками деревьев провода.

Они решили заработать на собственном и чужом здоровье – им нужна была медь, которую хотели сдать в ближайший пункт металлолома. Один сразу просёк, что с нами спорить бесполезно и молчал, а другой начал словесно нападать, говоря, что всё делает правильно, что пожара не будет, что он работает в «Спецавтохозяйстве» и знает, что все будет ХО-РО-ШО. Пока мы пытались до них достучаться (а это было почти бесполезно – они были подвыпившими), провода сгорели. Пригрозив, что в следующий раз мы напишем на них жалобу в полицию, ушли. Больше мы, к сожалению, ничего не смогли сделать, поэтому надеюсь, что просто удалось их припугнуть. И в следующий раз, когда они захотят в деревьях пожечь провода, сначала подумают: «А вдруг опять эти ненормальные вылезут????».

Фрагмент нашего разговора:







Шестая. В один из дней решили показать прохожим, сколько мусора лежит в проулке и скрыто от их глаз. Результат вы можете увидеть на фото. Очень интересно было наблюдать, как людям приходилось переступать через груды мусора, что пройти. С некоторыми даже провели разъяснительные работы.



Седьмая. Самой активной из помощниц оказалась Зинаида. В Мясново, где проживает, она проводит мини-субботники систематически: берет мешки, перчатки и идет по дорогам своего любимого района. Настоящий экогерой!

Вот так, весело и задорно прошли мои #30днейчистотытула.

Общими усилиями было собрано около 137 строительных мешков.

В килограммах не считала, только в количестве мешков (да и то приблизительно, потому что цели такой не было). Частично или до конца убрано несколько общественных мест: прибрежная зона Цыганского пруда, Березовая роща, «общественное» место возле детского сада, проулок между домами, берег Стрельбища, несколько детских площадок и других мест для отдыха. Помимо этого была одна уборка в Баташовском парке по приглашению организаторов городского субботника.

Спасибо всем, кто откликнулся на мой призыв и помог в уборках на Косой Горе и в Туле. Всего ко мне присоединилось 6 человек. Еще раз повторюсь, желающих было больше, но из-за того, что в выходные у меня проходили экопраздники, уборки были спонтанными, и заранее договориться о встрече было просто невозможно.

Как сказала Зинаида: «Мы требуем продолжения!», которое обязательно будет. Может, не в таком формате, но обязательно будет. И вам, дорогие мои читатели, не нужно ждать, пока кто-то организует что-то подобное и позовёт принять участие.

Если вы неравнодушны к этой теме и готовы помогать не только на словах, но и на деле, берите перчатки, мешки и идите по ближайшим "зелёным" зонам. Скорее всего, вы найдете мусор. Присоединяйтесь!

P.S. У меня не всегда появлялась возможность сфотографировать уборку в формате «до»/ «после», ибо мусор был виден не везде (как будто его и нет). Но я все равно пыталась это сделать для наглядности. В фотогалерее вы как раз найдете несколько подобных снимков.