Раздельный сбор отходов в Туле: ожидания и реальность

В прошлом месяце Дмитрий Шейкин, руководитель компании «ВторМ», обслуживающий разноцветные специализированные баки под раздельный сбор отходов, убрал их.

Мотивировал он свое решение следующим образом: «Люди кидают все, что попало. Вывозить бесплатно МУСОР я не хочу». С одной стороны, он прав. Не все жители нашего города понимают смысл в раздельном сборе отходов и считают, что за те деньги, которые мы платим региональному оператору, не мы, а нам должны сортировать отходы. В связи с этим во вторсырье может попадаться мусор – то, что не подлежит переработке. Даже в рамках проекта «Добрые крышечки Тула», в ходе которого мы ведём большую просветительскую работу, вместе с пластиковыми крышечками нам приносят батарейки, лампочки и загрязненное вторсырье. Что уж говорить о стационарных контейнерах?

Но, с другой стороны, я часто наблюдала, как вышеназванные баки заполняются очень быстро и тем, что надо: пэт-бутылками, алюминием и макулатурой.

Значит, в данном случае повлиял не только человеческий фактор, но, наверно, и маленькие объемы, которые просто невыгодно вывозить с разных точек, и отсутствие государственной поддержки.. Надо отметить, что на некоторых специализированных контейнерах отсутствовали подробные инструкции по поводу принимаемого вторсырья. Это, кстати, одна из причин того, что в баки кидали всякий хлам. Мало поставить контейнеры! Нужно постоянно вести просветительскую деятельность.

Но, так или иначе, теперь стационарных многофункциональных контейнеров под раздельный сбор отходов в Туле нет. Исключение составляют разноцветные баки по адресу: Одоевское шоссе, 85. Контейнерная площадка стоит с левой стороны от центрального входа на «Балтику». Туда вы можете принести следующие виды вторсырья: макулатуру, алюминий, пэт-бутылки и стекло.

В последнее время я неоднократно получала жалобы от жителей, что данные баки переполнены. Я узнала у «Балтики» в чем дело. Причина заключается в том, что сырье с вышеназванных контейнеров вывозит компания, которая выигрывает у них тендер. Этот год подошел к концу, и у них запущен новый конкурс. А так как победителя еще не успели выбрать, у них возникли некоторые заминки в вывозе отходов. Поэтому, если вы увидите переполненные баки, не удивляйтесь, а оставляйте пакеты рядом с контейнерами. Их обязательно заберут.

Помимо данной площадки по городу остались стационарные экобоксы по приему опасных отходов от населения и специализированные контейнеры-сетки под пэт-бутылки, на которые так часто стали жаловаться жители, что я решила организовать рейд и понять, насколько их состояние действительно критично. В рейд я поехала не одна, ко мне присоединился Юрий Корецких – руководитель общественной организации «Альянс Защитников Животных», который недавно стал кандидатом в депутаты в Тульскую областную Думу по округу Заречье.

Вместе с Юрой мы проехали по 9-ти адресам, по которым должны были стоять контейнеры-сетки. К счастью, мы их все обнаружили!

Сначала мы побывали в Заречье. Сетка по адресу: ул.М.Горького, 31 была в хорошем состоянии, но смущало лишь одно – близость большого контейнера под бытовые отходы. Он, во-первых, закрывает вид на сетку, во-вторых, это усложняет процесс вывоза. Как они это организуют – не представляю!

Контейнер по адресу: ул.Галкина, д.36-37 оказался в нормальном состоянии, наполовину заполненным. Но рядом с ним лежало большое количество пэт-бутылок, которые почему-то не были вывезены.

Следующий адрес был в микрорайоне Левобережный. Оказалось, там стоит самый ухоженный контейнер из всех. Видно, что его только недавно опустошили, рядом пэт-бутылок не было обнаружено.

А дальше начался беспредел.

Контейнер по адресу: ул.Маргелова,д.5 забит пэт-бутылками не только внутри, но и снаружи. Как вы можете увидеть на фото, вторсырье не вывозили уже давно. На обслуживание именно этой сетки я получила большое количество жалоб от жителей ближайших домов.

Контейнер по адресу: ул.Седова, 33 вообще оказался в нерабочем состоянии. Если я не ошибаюсь, в такое безобразие он превратился уже давно. Многие неравнодушные писали про это. Не думаю, что люди, в первый раз принёсшие туда вторсырье, вновь понесут его. Логичным будет вопрос в их головах: «Если контейнер в таком плохом состоянии, то действительно ли собранные отходы везутся на переработку?».

Контейнер по адресу: ул.Михеева, 19 оказался со сломленной вверху сеткой. Видно, что он обслуживается, но внешнее состояние специализированного контейнера оставляет желать лучшего. В данном случае вопрос, которым могут задаться жители по улице Седова, актуален и для этого адреса.

Контейнер, находящийся по улице Революции, 10, наполовину забит, но в связи с отсутствием хоть какого-либо замка, бутылки так и просились на волю.

Кстати, замки (или лучше в данном случае назвать их приспособлениями для закрытия) требуют отдельного внимания. На каждом адресе нас ожидало новое чудо-техники – для закрытия контейнеров использовались и веточки, и гвоздики, и провода, и даже пакеты… В ход шло все, что попадало, видимо, под руку. Некоторые сетки оказались вообще без замков, о чем я писала выше. Наш ТОП возглавила обычная деревянная палочка. Просто и со вкусом!



Контейнер по адресу: ул.Гоголевская, 69 оказался настолько переполненным, что разбросанные вокруг пэт-бутылки валялись на проезжей части.

Ну и завершил наш рейд контейнер по адресу: ул.Халтурина, д.6. Там сетка оказалась в приличном состоянии, наполовину наполненная.

К слову о наполнении. Чего только люди не кидают туда! И пластик с другими маркировками (не пэт-бутылки), и алюминиевые банки, и даже целые пакеты с мусором! Если так и будет продолжаться, то эти контейнеры ждет та же участь, что и специализированные разноцветные баки под РСО. Люди, хватит кидать туда все, что попало! Они предназначены ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для ПЭТ-БУТЫЛОК. Это почти все бутылки от напитков и молочных продуктов: есть характерная точка на дне, а в треугольнике стоит «1» и написано ПЭТ(РЕТ / РЕТЕ/ РЕТ-R).

Конечно, вновь и вновь возвращаемся к необходимости экопросвещения людей. Мало установить контейнеры, нужно постоянно проводить беседы с жителями ближайших домов. Данные сетки были поставлены администрацией города Тулы. На тот момент они проводили встречи со старшими по домам, которые должны были донести информацию о том, что туда складывать, за что им большое спасибо! Но прошло уже больше года, обслуживанием стал заниматься региональный оператор, а с людьми дополнительных бесед так и не было проведено.

Кстати, большую роль в этом играет наглядная инструкция, которой там попросту нет. Есть картинка, но в ней содержится ошибка: вместе с пэт-бутылками, для которых и предназначены данные контейнеры, там нарисован и полиэтилен высокой плотности – это пластик с маркировкой «2», у которого другой способ переработки. Было бы здорово сделать более подробную инструкции по поводу принимаемого и изменить картинку.

А еще было бы здорово вывозить ВСЕ контейнеры-сетки заблаговременно, чтобы не плодить хаус возле баков и в головах людей, которые неравнодушны к теме раздельного сбора отходов. После долгих переписок мы выяснили, что с недавнего времени вывозом вторсырья и соответственно обслуживанием сеток занимается региональный оператор. Надеюсь, что после моей статьи вывоз собранного будет заблаговременным, а качество контейнеров улучшится.

После рейда мы пообщались с Юрием на тему раздельного сбора отходов в России. Сам он из Москвы, поэтому мне было очень интересно узнать мнение со стороны. Вот, что он сказал:

"С 1 января 2019 года Тульская область вместе со всей Россией начала проводить "мусорную" реформу. Туляки об этом узнали во время повышения тарифов на вывоз твердых бытовых отходов, которые увеличились в разы, а для многих семей даже на порядок. И хотя расчет новых тарифов абсолютно непрозрачен, предполагается, что в цену заложено открытие и обеспечение функционирования площадок для раздельного сбора мусора в пешей доступности для жителей. По результатам сегодняшнего объезда мы видим, что город и региональный оператор не могут справиться даже с девятью контейнерами. Каким образом они планируют обеспечить работу по раздельному сбору твердых бытовых отходов к 2021 году, когда ее объем, согласно утвержденной территориальной схеме, должен увеличиться в тысячи раз, для меня остается большой загадкой...".

А вот список адресов, по которым стоят контейнеры-сетки под пэт-бутылки:

- ул. Седова, д. 33 (сетка сломана)

- ул. Маргелова, д. 5 (сетка переполнена)

- мкр. Левобережный, ул. Восточная, д. 4 (сетка в хорошем состоянии)

- ул. Михеева, д. 19 (сетка со сломанным верхом)

- ул. Галкина, д. 36-37 (сетка, возле которой лежат пэт-бутылки)

- ул. М. Горького, д. 31 (сетка, обзор которой закрывает большой контейнер под бытовые отходы)

- ул. Революции, 10 (сетка без замка)

- ул. Халтурина, 6 (сетка переполнена)

- ул. Гоголевская, 69 (сетка в хорошем состоянии).

Надеюсь, статья оказалась полезной для вас!