Как понять, каких витаминов не хватает

Как понять, что в организме не хватает того или иного витамина или микроэлемента? Как его восполнить? И что будет, если игнорировать дефицит?

В многообразии витаминов читателям портала Myslo помогает разобраться терапевт поликлиники «Вирмед» Юлия Дубровина.

Витамин E

Юлия Дубровина Недостаток этого витамина приводит к дисбалансу гормонов, ведет к проблемам с зачатием у мужчин и женщин и вынашиванием ребенка у будущей мамы. Дефицит витамина Е можно распознать по снижению либидо, ухудшению зрения, резкому заметному старению и шелушению кожи.

К дефициту приводит неправильная работа желудочно-кишечного тракта, нездоровое питание, строгие диеты, инфекции, нарушающие микрофлору кишечника, и др.

Риск возникновения дефицита у взрослых очень маленький. Но если вы подозреваете его, обратитесь к специалисту.

Витамин А

Этот витамин улучшает обмен веществ, благотворно влияет на слизистые оболочки и кожу, укрепляет иммунитет, повышает зрение в сумерках, защищает организм от действия свободных радикалов и от онкологических заболеваний, уравновешивает уровень сахара в крови. Самая активная форма витамина А – ретинол содержится в пище животного происхождения, а бета-каротин, напротив, – в растительной.

Ретинол поддерживает работу органов зрения, ускоряет окислительные процессы, регенерирует и поддерживает эпителиальные клетки, замедляет процессы старения кожи, синтезирует половые гормоны, стимулирует работу иммунитета, участвует в росте костной и зубной ткани, препятствует злокачественному перерождению клеток, защищает от воздействия свободных радикалов и стабилизирует содержание сахара в крови.

Среди самых тяжелых последствий дефицита ретинола: нарушение зрения вплоть до слепоты, мастопатия и даже образование злокачественных опухолей.

При хронической нехватке витамина А иммунитет настолько ослабевает, что не может справиться даже с обычной простудой.

Так что любая патология может привести к летальному исходу.

Чаще всего дефицитом страдают вегетарианцы, приверженцы строгих диет, пациенты с глютеновой болезнью, циррозом печени и т.д.

Люди с дефицитом витамина А жалуются на сухость во рту, сухость глаз, кожи и волос, а также снижение зрения в темноте и повышенную утомляемость.

Для полного усвоения витамина А организму необходим витамин Е, который защитит его от окисления в кишечнике, и цинк. Однако в больших дозах и при длительном приеме витамин А может быть токсичен, поэтому не употребляйте много животных продуктов и пищевых добавок с высоким содержанием ретинола.

Бета-каротин гораздо более безобидный: он превращается в активный витамин только в организме, и употребление в пищу моркови, тыквы и других продуктов, его содержащих, не ведет к передозировке.

Витамин C

Его не зря называют «витамином от простуды», но помимо повышения иммунитета у него еще масса полезных свойств.

Например, витамин C – прекрасное средство борьбы со стрессом, поскольку улучшает работу надпочечников. Также он препятствует старению организма, укрепляет стенки сосудов, улучшает работу кровеносной системы, выводит вредный холестерин и помогает усваивать железо, тем самым защищая организм от анемии.Только с его участием формируется коллаген, который делает нашу кожу упругой и эластичной.

Витамин C не синтезируется в организме, поэтому в рацион нужно постоянно включать продукты, содержащие это полезное вещество. У этого витамина очень вкусные источники, которые любят и взрослые, и дети, это: цитрусовые, свежая зелень, плоды шиповника, клубника, вишня, черная смородина.

Общие симптомы недостатка витамина C – слабость, плохая сопротивляемость инфекциям, частые кровотечения из носа, возникновение на коже кровоподтеков и синяков даже после совсем незначительных ударов.

Витамин В1 (тиамин)

Этот витамин отвечает за выработку ацетилхолина, соединения, которое в ответе за нервную проводимость. Так что тиамин отвечает за скорость наших реакций, состояние памяти, психическое состояние и развитие моторики, в том числе ЖКТ. Тиамин помогает нам концентрировать внимание на важных вещах, усваивать новые знания и регулировать эмоции.

Дефицит витамина B1 приводит к психическим расстройствам, нарушениям памяти, координации движений. Человек с дефицитом часто и быстро устает, чувствует себя вялым, не может собраться с мыслями.

Содержится тиамин в дрожжах, грецких орехах, кунжуте и семечках. Добавьте эти продукты в своей рацион и не бойтесь передозировки витамина B1 – достичь ее практически невозможно.



О других витаминах читайте в следующих выпусках.