Болят колени? Плавайте!

Каждый третий туляк так или иначе сталкивается с болями в коленях.

причины

Самой основной причиной боли была и остается травма. Поскользнулся, упал – повредил сустав, растянул или надорвал связку. Возможно и более тяжелое повреждение, включая полный разрыв связки.

Если травма серьезная, человек сразу чувствует внезапную боль во внутренней части колена. Это происходит потому, что сустав буквально выворачивается. Боль в колене может длиться недолго, а иногда мучает человека всю ночь. На месте разрыва может появиться отек.

Боль в колене может появиться из-за развившегося заболевания – гонартроза (артроза). Это болезнь, при которой происходит преждевременное изнашивание, старение хряща коленного сустава. Хрящ истончается, растрескивается, обезвоживается, теряет свои амортизационные свойства – возникает боль в колене. Часто гонартроз возникает на месте бывших в детстве травм: переломов, выбитых менисков, разрыва связок.

Деформация ног. Может быть вызвана перенесенным в детстве рахитом, другими заболеваниями, при которых происходит так называемая вирусная деформация коленных суставов и форма ног человека напоминает букву «О». В таком случае первые симптомы болезни могут проявиться уже к 40 годам.

Все начинается с легкого по­хрустывания в суставе при ходьбе или приседаниях. Затем человек замечает, что после сна или длительного сидения ногу трудно разогнуть, в колене возникает боль. По мере развития болезни хруст переходит в щелч­ки, которые слышны даже окружающим. Боль от колена отдает в голень и бедро. Колено становится припухшим.

Чтобы избежать проблем с коленями, необходимо:

Тренировать мышцы. Суставы не любят нагрузок, поэтому лучший спорт для них – плавание: сустав работает, но не нагружается. Полезны занятия физкультурой, разминки, упражнения «ножницы», «велосипед». Но помните, что многие профессиональные спортсмены наживают проблемы со здоровьем. Все хорошо в меру.

Не прыгать. Бег и прыжки дают большую нагрузку на суставы, те начинают «сыпаться». Для здоровья коленей полезнее всего быстрая ходьба на свежем воздухе в кроссовках с супинаторами.

Не переедать. Лишний вес – дополнительная нагрузка на колени. Поэтому 70% пациентов травматологов – тучные люди.

Есть кальций. Для суставов полезны курага, инжир, финики, миндаль, арахис, молоко, творог, сыр, сметана, салат, капуста, сельдерей, лук-порей, оливки.