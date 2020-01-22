Ухо, горло, нос: лечим по правилам

С болезненными ощущениями в горле и заложенностью носа сталкивался каждый человек. Но не все умеют грамотно справляться с симптомами респираторного заболевания.

Банальный насморк нередко может перейти в гайморит или фронтит, а боль в горле оказывается признаком начинающейся ангины. Зная, как быстро и правильно вылечить заложенность носа и боль в горле, можно избежать осложнений и выздороветь в кратчайшие сроки. И в этом нам поможет врач-оториноларинголог Мария Кудрявцева.

– Мария Николаевна, что делать, если заболело горло?

Мария Кудрявцева – В первую очередь, полоскать антисептиками (фурацилин, хлоргексидин) и травами (ромашка, шалфей), можно использовать смесь трав ротокан – чайную ложку на стакан воды. В первые дни полоскать 5-6 раз в сутки. Также я рекомендую своим пациентам спреи (тантум верде, гексоспрей, граммидин), леденцы с обезболивающим эффектом. Обычно горло остро болит первые 2-3 дня, а затем болевые ощущения должны сойти на нет, в таком случае полоскания можно делать реже. Если этого не произошло – нужно показаться врачу и определить дальнейшую тактику лечения.

– А уши тоже можно лечить дома самостоятельно?

– Если это произошло вечером и нет возможности приехать к врачу, можно закапать обезболивающие капли, такие как отипакс, анауран, отинум. Дать обезболивающее: нурофен, парацетамол. А так, конечно же, боль в ушах с первых дней жалоб требует контроля врача. Это тот орган, который не рекомендуется лечить самостоятельно. Особенно это касается малышей, ведь у детей от нуля до двух лет острый отит за сутки может стать гнойным. Гнойное ухо чревато осложнениями, так что визит к лору не нужно затягивать.

– Как правильно вылечить насморк, чтобы не «подсесть» на капли? И всем ли можно делать промывание носа?

– Промывание я рекомендую детям с самого рождения, в аптеках «промывашки» – спреи, душ – продаются для каждого возраста. Главное, делать промывание аккуратно, чтобы не произошло попадание в уши. Что касается капель в нос, то сосудосуживающие капли применять можно, но не более 5-7 дней. Очень важно собрать анамнез, узнать, есть ли склонность к привыканию к каплям. Если склонность есть, капли желательно вообще не применять. Но есть капли, к которым нельзя привыкнуть. Это, например, такие капли, как протаргол (серебра протеинат). Они обладают противовоспалительным эффектом, снимают отек. Для взрослых есть гормональные препараты, чтобы снять отек и пролечить нос: назонекс, момат рино, авамис – к ним привыкания не будет, они даже могут помочь «слезть» с капель.

– Средства для промывания носа покупаем в аптеке или солевой раствор можно приготовить и дома?

– Я всегда назначаю аптечные препараты. Дома вы не сможете приготовить стерильный раствор, да и получить идеальную концентрацию соли очень сложно.

– Как Вы относитесь к лечению насморка народными средствами – с помощью горячих яиц или ингаляции над картофельным паром?

– Всё зависит от течения болезни. Многие пациенты до сих пор греют пазухи носа горячими яйцами и говорят, что им это помогает. Но это можно делать только после простуды, на фоне отека. А пациентам с гнойными воспалениями греть нельзя ни в коем случае, могут быть осложнения. Поэтому здесь всё очень индивидуально.

– Многие люди, как только им становится чуть легче, бросают принимать препараты. Чем это опасно?

– Препараты местного действия можно отменить, но системные антибиотики нельзя бросать принимать раньше того времени, которое назначил врач.

Антибиотики пьют семь дней, а то и 10-14 дней в зависимости от тяжести заболевания.

Короткий курс антибиотиков приводит к риску резистентности к этим бактериям, и затем антибиотики вообще перестанут помогать.

– Что делать, если ребенок часто болеет?

– Часто болеющие дети – это дети, которые болеют более шести раз в год. В таком случае необходимо провести обследование на выявление носителя вирусов, сдать мазочки из носоглотки. Возможно, понадобится консультация иммунолога, чтобы не пропустить серьезные проблемы.

– Есть ли универсальный совет – как не заболеть зимой?

– Очень часто пациенты спрашивают, есть ли «волшебная» таблетка или витамины, чтобы выпил – и не болеешь! Конечно нет. Не заболеть поможет правильный образ жизни, обязательный отдых, режим питания, ежедневное проветривание помещений, влажная уборка и прогулки на улице.