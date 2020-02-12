Плохо себя чувствуете? Вот витамины, которые помогут
В прошлой статье мы начали разбираться в многообразии витаминов. Сегодня терапевт поликлиники «Вирмед» Юлия Дубровина продолжит знакомить наших читателей с основными свойствами полезных веществ и витаминов, благодаря которым мы можем чувствовать себя лучше.
Юлия Дубровина
Витамин D жирорастворимый, и он просто необходим нам для минерального баланса в организме. Есть несколько форм: холекальциферол, или витамин D3, и эргокальциферол, или витамин D2.
Первый синтезируется кожей под влиянием ультрафиолетовых лучей, а второй содержится в продуктах питания.
Витамин D влияет на гормональный обмен в организме и на наше настроение, отвечает за усвоение кальция в организме, снижает вероятность сердечного приступа и ишемической болезни сердца, участвует в формировании иммунитета, в том числе направленного на защиту от возникновения онкологии.
В зоне риска по дефициту витамина D:
- люди, имеющие темный цвет кожи или загар;
- мало бывающие на свежем воздухе;
- люди старше 50 лет;
- люди с избыточным весом (жир в организме действует как губка, поглощая витамин D);
- страдающие проблемами с кишечником и желчным пузырем.
Среди основных симптомов дефицита: лишний вес, боли в костях, перепады настроения, потливость головы, чрезмерная раздражительность.
Если проанализировать содержание витамина D в продуктах, можно понять, что природой было задумано его получение в основном во время нахождения на солнце. Смотрите сами: чтобы покрыть дневную норму, человеку бы пришлось съедать по 20 яиц, что, конечно, невозможно.
Рекордсмены по содержанию витамина D – солнечный свет, масло печени трески, дикий лосось, скумбрия, тунец, сардины, говяжья печень.
Если вы хотите избавиться от дефицита с помощью биодобавок, нужно учесть несколько нюансов. Во-первых, витамин D необходимо принимать вместе с витамином К2. Это нужно, чтобы предостеречь себя от главного симптома передозировки витамина – накопления кальциферола в организме и отложения его в органах и тканях. Витамин К2 как раз направляет кальций в те области, где он необходим, – кости и зубы и защищает от него участки, где его не должно быть, – мягкие ткани и артерии.
Это важное витаминоподобное вещество с мощным антиоксидантным эффектом. Оно регулирует выработку инсулина и действует как гепато- и нейропротекторы. Её часто назначают диабетикам, чтобы избежать неврологических осложнений, например полинейропатии, проявляющейся болью, чувством онемения рук и ног, ощущением жжения в конечностях.
Альфа-липоевая кислота улучшает зрение при диабетической ретинопатии и повышает эффективность витаминов C и E.
Но очень часто ее применяют для коррекции веса. Причина этого кроется в том, что тиоктовая кислота ускоряет углеводно-жировой обмен.
Альфа-липоевую кислоту добавляют в состав многих кремов и масок для лица, в косметологии она вызывает омолаживающий эффект, в спорте помогает быстрее восстановить мышцы после тренировок и способствует быстрому увеличению мышечной массы у мужчин.
Альфа-липоевая кислота может быть получена из продуктов питания, таких как брокколи, субпродукты – сердце и почки, шпинат.
О других витаминах читайте в следующих выпусках.