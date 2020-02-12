Плохо себя чувствуете? Вот витамины, которые помогут

В прошлой статье мы начали разбираться в многообразии витаминов. Сегодня терапевт поликлиники «Вирмед» Юлия Дубровина продолжит знакомить наших читателей с основными свойствами полезных веществ и витаминов, благодаря которым мы можем чувствовать себя лучше.

Витамин D

Юлия Дубровина - Это один из самых часто упоминаемых витаминов в последнее время, о нем говорят везде: на телевидении, радио, в газетах и социальных сетях. И повод для этого действительно есть: большинство людей, живущих в нашей полосе, где солнца не видно неделями, страдают дефицитом этого полезного вещества.

Витамин D жирорастворимый, и он просто необходим нам для минерального баланса в организме. Есть несколько форм: холекальциферол, или витамин D3, и эргокальциферол, или витамин D2.

Первый синтезируется кожей под влиянием ультрафиолетовых лучей, а второй содержится в продуктах питания.

Витамин D влияет на гормональный обмен в организме и на наше настроение, отвечает за усвоение кальция в организме, снижает вероятность сердечного приступа и ишемической болезни сердца, участвует в формировании иммунитета, в том числе направленного на защиту от возникновения онкологии.

В зоне риска по дефициту витамина D:

люди, имеющие темный цвет кожи или загар;

мало бывающие на свежем воздухе;

люди старше 50 лет;

люди с избыточным весом (жир в организме действует как губка, поглощая витамин D);

страдающие проблемами с кишечником и желчным пузырем.

Среди основных симптомов дефицита: лишний вес, боли в костях, перепады настроения, потливость головы, чрезмерная раздражительность.

Если проанализировать содержание витамина D в продуктах, можно понять, что природой было задумано его получение в основном во время нахождения на солнце. Смотрите сами: чтобы покрыть дневную норму, человеку бы пришлось съедать по 20 яиц, что, конечно, невозможно.

Рекордсмены по содержанию витамина D – солнечный свет, масло печени трески, дикий лосось, скумбрия, тунец, сардины, говяжья печень.

Если вы хотите избавиться от дефицита с помощью биодобавок, нужно учесть несколько нюансов. Во-первых, витамин D необходимо принимать вместе с витамином К2. Это нужно, чтобы предостеречь себя от главного симптома передозировки витамина – накопления кальциферола в организме и отложения его в органах и тканях. Витамин К2 как раз направляет кальций в те области, где он необходим, – кости и зубы и защищает от него участки, где его не должно быть, – мягкие ткани и артерии.

Альфа-липоевая или тиоктовая кислота

Это важное витаминоподобное вещество с мощным антиоксидантным эффектом. Оно регулирует выработку инсулина и действует как гепато- и нейропротекторы. Её часто назначают диабетикам, чтобы избежать неврологических осложнений, например полинейропатии, проявляющейся болью, чувством онемения рук и ног, ощущением жжения в конечностях.

Альфа-липоевая кислота улучшает зрение при диабетической ретинопатии и повышает эффективность витаминов C и E.

Но очень часто ее применяют для коррекции веса. Причина этого кроется в том, что тиоктовая кислота ускоряет углеводно-жировой обмен.

Альфа-липоевую кислоту добавляют в состав многих кремов и масок для лица, в косметологии она вызывает омолаживающий эффект, в спорте помогает быстрее восстановить мышцы после тренировок и способствует быстрому увеличению мышечной массы у мужчин.

Альфа-липоевая кислота может быть получена из продуктов питания, таких как брокколи, субпродукты – сердце и почки, шпинат.

О других витаминах читайте в следующих выпусках.