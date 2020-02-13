Соевое и миндальное молоко: польза и вред

В последнее время популярность растительного молока из сои, овса, миндаля и кокоса растет. По данным Nielsen, в первом квартале 2018 года в России возросли продажи таких растительных напитков на 154% в сравнении с 2017 годом. При этом потребление традиционного пастеризованного молока в России за тот же период снизилось на 1,1%, об этом сообщает портал «Роскачество».

Американская организация Consumer Reports (по своей деятельности аналогичная «Роскачеству») исследовала на предмет питательной ценности 35 растительных напитков: миндальное, соевое, кокосовое и овсяное молоко. Продукцию с натуральным молоком и его основными полезными компонентами – содержанию протеина, кальция, калия и нескольких витаминов групп В, А и D.

Специалисты выяснили: ближе всего к питательному составу молока оказалась соя. Однако в некоторые продукты были добавлены такие ингредиенты, как сахар, ароматизаторы, стабилизаторы и каррагинан. На российском рынке тоже часто встречается растительное молоко с содержанием сахаров, ароматизаторов, стабилизаторов (геллановой камеди, карбоната кальция), фосфатов калия и кальция и эмульгатора Е435.

И, как говорят эксперты, изготовить этот продукт без добавок довольно сложно.

Лариса Абдуллаева, руководитель группы стандартизации

Молочного союза России:

Лариса Абдуллаева – По требованиям ТР ТС 029/2011 на этикетке необходимо указывать, к какому классу относится та или иная пищевая добавка, например: стабилизатор, эмульгатор, ароматизатор. Но это, как мы видим, происходит не всегда. Тем не менее среди растительных напитков встречаются и образцы без добавления сахара, ароматизаторов и консервантов (если верить упаковке). Вывод: внимательно читайте состав!

Как проверяют безопасность?

На растительное молоко не распространяются действие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». Растительные напитки подпадают только под действие общего для всех пищевых продуктов технического регламента – ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

– Используя в названии таких растительных напитков слово «молоко», производители вводят потребителя в заблуждение, – рассказывает Лариса Абдуллаева. – Растительные напитки не могут называться молоком, так как требования безопасности к этим видам продуктов совершенно разные. У этих напитков различные требования по микробиологической безопасности. Кроме того, спектр контролируемых недопустимых токсичных веществ разный. Например, в коровьем молоке контролируется только один микотоксин – М1. Он может случайно попасть в молоко с кормом, на котором могла быть плесень. А в растительных напитках надо контролировать несколько видов микотоксинов. На бобовых, орехах, злаковых растениях развиваются разные виды плесневых грибов, которые необходимо контролировать.

Помимо этого в растительных напитках могут содержаться пестициды, нитраты, ГМО. И нужно проверять именно эти показатели. Мы не можем быть уверены, что производитель не использует прогорклые орехи. А между тем несвежий миндаль содержит синильную кислоту (ядовитое вещество, негативно влияющее на нервную, дыхательную и сердечно-сосудистую систему). То есть сейчас нет идентификационных характеристик, которые позволяют полностью убедиться в безопасности растительных аналогов молока.

Можно ли заменить молоко растительным?

Дарья Русакова, кандидат медицинских наук, диетолог, член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов:

Дарья Русакова – Коровье или козье молоко содержит животный белок, полноценный по аминокислотному составу, в отличие от растительного белка. Растительное не стоит называть молоком, оно не идентично коровьему и не может заменить его на сто процентов. Тем не менее напитки из сои, кокоса, орехов – это неплохая альтернатива молоку для людей с непереносимостью молочного белка или, к примеру, лактозы, а также для веганов. Остальным нет смысла полностью исключать из рациона привычное нам молоко и переходить на растительное. Переходить исключительно на растительные напитки желательно, посоветовавшись с врачом, особенно это касается детей и подростков.

Плюсы растительного молока:

Содержащиеся в этих продуктах витамины группы В благотворно влияют на нервную систему. Пить такие напитки полезно при бессоннице, стрессе и хронической усталости.

За счет высокого содержания витаминов групп В, Н, Е, кальция, железа, цинка, меди, кремния, калия некоторые виды «немолочного молока» полезны для кожи и ногтей. Например, миндальное богато витамином Е, который препятствует старению кожи. В кунжутном в несколько раз больше кальция, чем в коровьем, что способствует укреплению ногтей и волос, а соевое является ценным источником белка и витаминов группы В. В овсяном напитке содержится кальций, марганец, медь, железо, натрий и магний, а также в состав входят витамины групп В, Н и Е. Гречневое богато рутином (витамином P), а также в нем содержится пребиотик инулин. Кокосовое, помимо витаминов группы B, A, C, PP, K, E, содержит цинк, марганец, фосфор и другие полезные элементы. В конопляном имеются даже такие элементы, как витамин В12 и D. В отличие от коровьего молока, соевый напиток содержит мало насыщенных жиров и не содержит холестерина.

Конечно, во всех этих напитках содержится растительный белок, который может заменить животный (но только частично). Белок в соевом молоке самый безопасный. Он хорошо усваивается и содержит множество аминокислот.

В гречневом нет глютена, что важно для людей с непереносимостью этого компонента.

Различные виды напитков из орехов обладают фактически всеми свойствами, витаминами, минералами и жирами, которые содержатся в этих орехах. Главное, чтобы напитки были натуральными и без добавления сахара.

Минусы:

Такие напитки не могут полностью заменить коровье молоко, так как в них нет животного белка, который содержит в себе растворимые формы кальция, легко усваиваемые организмом.

Некоторые виды растительных аналогов молока в несколько раз жирнее традиционного. Кокосовый напиток обладает жирностью 24%, тогда как пастеризованное коровье молоко чаще всего 2,5 или 3,6%.

Орехи – один из сильнейших аллергенов, так что потребление напитков из орехов может вызвать пищевую непереносимость.

В растительное молоко могут добавлять различные растительные масла, которые не всегда полезны. При покупке внимательно читайте состав.

В молоке встречаются пищевые добавки: консерванты, стабилизаторы и эмульгаторы. Но главное, производители часто добавляют сахар, на вред которого указывают как зарубежные, так и отечественные эксперты.

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