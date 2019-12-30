Итоги 2019 года на Myslo
Вот вы пишете, читаете, а работаете вы когда? Так или иначе, этот год мы снова прожили вместе с вами, милые наши портальцы. Сегодня будут итоги. За и против. Цифры и факты. Добро и зло. Смотрим:
Многослов
Вау! Это надо же столько комментариев записать за год!
23206 Smash71
21780 nosferatumoon
21078 victor71
19961 ФсёБесит!
19591 Elle25
Писатель года
Совсем другое дело писать блоги.
29 Екатерина Олейник
22 LediOven21
21 VickyAnn
20 Симаков Алексей - Дикий химик
18 Justise
Самый добрый
Как думаете, кто же поставил больше всех плюсов в этом году?
136043 piyavkadobraya
119809 LediOven21
95671 группа_пролетарского_гнева
86733 Nastena1980
81052 verum est verum
Вечно недоволен
Кто это у нас тут столько минусов понаставил, а?
4135 Розарио Агро©®™
2364 VLADIMIROVNA
1960 Juvel
1047 группа_пролетарского_гнева
1012 Lexus650
Любимчик
Пока не собирает стадионы, но уже собрал все ваши плюсики.
123946 Nonsens
116213 BSV71
108685 Розарио Агро©®™
90040 Mr.Nobody
89145 ЛёляЛори
Всем не угодил
Как думаете, кто собрал все минусы нашего сайта?
23614 Зураб
4864 Розарио Агро©®™
1395 Smash.
1148 DArt2J
1009 ЛёляЛори
Не было такого
Интересно, кто чаще остальных удалял свои комментарии?
166 Schurenberg
147 Светлана Тульская
144 Mr.Nobody
141 BSV71
104 VASKA123
Звезда фотоконкурсов
Кто же загрузил больше всего фотографий в конкурсы?
156 sementsova05
154 LediOven
110 Елена Фетисова
107 Stejs
105 VKup
Комментарии
Лучший по версии редакции.
Собрал больше всего плюсов.
И больше всего минусов.