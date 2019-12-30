Итоги 2019 года на Myslo

Вот вы пишете, читаете, а работаете вы когда? Так или иначе, этот год мы снова прожили вместе с вами, милые наши портальцы. Сегодня будут итоги. За и против. Цифры и факты. Добро и зло. Смотрим:

Многослов

Вау! Это надо же столько комментариев записать за год!

23206 Smash71

21780 nosferatumoon

21078 victor71

19961 ФсёБесит!

19591 Elle25

Писатель года

Совсем другое дело писать блоги.

29 Екатерина Олейник

22 LediOven21

21 VickyAnn

20 Симаков Алексей - Дикий химик

18 Justise

Самый добрый

Как думаете, кто же поставил больше всех плюсов в этом году?

136043 piyavkadobraya

119809 LediOven21

95671 группа_пролетарского_гнева

86733 Nastena1980

81052 verum est verum

Вечно недоволен

Кто это у нас тут столько минусов понаставил, а?

4135 Розарио Агро©®™

2364 VLADIMIROVNA

1960 Juvel

1047 группа_пролетарского_гнева

1012 Lexus650

Любимчик

Пока не собирает стадионы, но уже собрал все ваши плюсики.

123946 Nonsens

116213 BSV71

108685 Розарио Агро©®™

90040 Mr.Nobody

89145 ЛёляЛори

Всем не угодил

Как думаете, кто собрал все минусы нашего сайта?

23614 Зураб

4864 Розарио Агро©®™

1395 Smash.

1148 DArt2J

1009 ЛёляЛори

Не было такого

Интересно, кто чаще остальных удалял свои комментарии?

166 Schurenberg

147 Светлана Тульская

144 Mr.Nobody

141 BSV71

104 VASKA123

Звезда фотоконкурсов

Кто же загрузил больше всего фотографий в конкурсы?

156 sementsova05

154 LediOven

110 Елена Фетисова

107 Stejs

105 VKup

Комментарии

Лучший по версии редакции.

Собрал больше всего плюсов.

И больше всего минусов.