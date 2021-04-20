Татьяна Медведева: «Есть минус 7 кг!»

Добрый день, друзья!

Новостей особенных нет, так как большую часть недели я проболела и, конечно, пришлось оставить на некоторое время тренировки. Но прогресс всё равно есть, так как питание — это большая часть успеха. Сейчас мой вес - 92 кг, это минус семь кг от начала проекта! Я счастлива!

Сейчас, благо, мне уже гораздо лучше и я планирую плавно возвращаться к тренировкам и входить в свой уже обычный режим).

Мой прогресс, возможно, еще не слишком заметен для других. Но по себе я чувствую изменения. Очень приятно надевать одежду и понимать, что она стала гораздо свободнее и сидит уже немного иначе.

Такие заметные лишь мне перемены дают мне силы двигаться дальше и заряжают на результат! Этот процесс доставляет удовольствие — видеть плоды своих трудов, узнавать, на что ещё ты способен.