Ирина Чикина: «Когда твои ресурсы на нуле, рядом всегда найдутся люди, которые дадут тебе силы!»

Три недели пролетели как один миг.

Жизнь крутится, как калейдоскоп в руках у маленького ребёнка. Каждый день — новая картинка. Каждый день — маленькая победа над собой. Самый ценный ресурс — время. Его иногда катастрофически не хватает. Тебе так хочется всё успеть. Но в сутках всего лишь 24 часа. И ты начинаешь планировать. Составлять расписание. Расставлять приоритеты.

Что-то можно отложить «на потом». Что-то нужно сделать сейчас.

Спортивный зал 4 раза в неделю. Работа 5 дней в неделю. Занятия у ребёнка 6 дней в неделю. Замеры 2 раза в неделю. Контроль питания — ежедневно. Когда времени много, мы к сожалению, его не ценим.

Но в этом круговороте событий и изменений, ты начинаешь ценить ещё больше заботу близких.

Поддержку родных и друзей. Тёплые слова читателей. И когда тебе кажется, что твои ресурсы на нуле, рядом всегда есть люди, которые дают тебе силы не прекращать движение к намеченной цели. Как итог: ты видишь результат и получаешь удовольствие.

Между тем подходит время менять гардероб. Любимые вещи стали неприлично велики и отправились в ателье. В выходной день я посетила парочку магазинов. Чем меньше размер — тем больше выбор. И это прекрасная мотивация.

На занятиях мы продолжаем делать упражнения с собственным весом. Отжимания, приседания, планка и дальше по списку. Меню стараюсь планировать заранее. Собираю контейнеры. Основные приёмы пищи приходятся на рабочее время. Утром легкий завтрак. За 2 часа до тренировки последний перекус. Минимум 1,5 литра чистой питьевой воды. Погода продолжает радовать, и самый лучший вид транспорта — пешком.

С Ритой у нас получилась отличная команда. Нам всегда есть о чём поговорить. Сейчас совсем не хочется думать о том, что кто-то уйдёт.

Как всегда, благодарю вас за ваши комментарии и поддержку. Увидимся через неделю!