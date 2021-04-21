Лариса Барзенкова: «Очень важно визуализировать свой успех, тогда сама Вселенная начнет помогать!»

Третья и четвертая недели стали максимально комфортными. Я уже легко воспринимаю тренировочный процесс как часть своей жизни. Усталость и некоторая сонливость прошли. Думаю, в таком режиме проведу еще две недели и буду подключать ежедневную ходьбу. Итог первого месяца очень воодушевляет. Сейчас мой вес 91 кг, а это минус 6 кг от начального веса.

Теперь часто вспоминаю свое спортивное детство. Я мечтала стать чемпионкой. Часто пересматриваю свои детские фотографии. Вот я в большом зале на шпагате, а вот отрабатываю элементы фляга. Здесь мне 7 лет, но я все очень хорошо помню.

Скоро соревнования, где я получу призовое место. В глазах усталость и решимость одновременно. Все же характер закаливался именно там, дух соревнования и привычка работать на результат.

Да, мое сражение с лишним весом длится 7 лет, но это не имеет значения, ведь я не опустила руки. А эта семилетняя девочка с фотографии смотрит на меня с уверенностью в моей победе, и я не могу ее подвести.



Вес 97 кг. Вес 91 кг.

Лекции в университете РУДН по специальности «Основы нутрициологии», оказались как нельзя вовремя и кстати. Я стала лучше разбираться в питании, поняла, что совместимость некоторых продуктов под очень большим вопросом, а мы это употребляем.

«Все есть отравой и все является лекарством, зависит от меры» — писал Парацельс. Теперь применяю эти знания в рамках проекта. Главный секрет: не допускать слишком больших перерывов между приемами пищи, иначе будет физиологический срыв, а это совсем не моя история.

Очень радует мое, пусть небольшое, но преображение. Это очень мотивирует! У Бога нет других рук, кроме наших. Очень важно визуализировать свой успех, тогда сама Вселенная начнет помогать и сам путь станет прекрасен!