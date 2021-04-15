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«Я худею!»
К проекту «Похудей со «Слободой» присоединилась Мира Нестерова!

К проекту «Похудей со «Слободой» присоединилась Мира Нестерова!

Так получилось, что на следующий день после объявления итогов голосования, где Мира заняла первое место, она заболела и была вынуждена пропустить несколько тренировок.

Но сейчас Мира в строю. Ее вес на начало проекта 87 кг. Мира, удачи! И вот ее первый блог:

— Я занимаюсь в фитнес-клубе «Властелин». Познакомилась со своим тренером Светланой Зудиной.

Чуткая, хорошая, профессионал своего дела.

В первый день не делали особых усилий, чтобы не напрягать резко мышцы и не подвергать здоровье опасности. Начали с разминки на беговой дорожке. После пошли более усиленные тренажёры.

Измерили талию — 92 см.

В заключение опять была беговая дорожка. Не устала от слова совсем.

Второй день дался сложнее, чем первый. Сильно вымоталась, хотя нагрузки были небольшие. Начали упражнения и закончили на тренажёре «лыжи». Далее были приседания с гантелями, упражнения на руки. Болит всё, от попы до рук:) Но уже чувствуется лёгкость. Тренер дала меню моего питания. Всё очень круто!

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Автор: Лариса Тимофеева
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