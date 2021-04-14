Лариса Барзенкова: «Надо найти в процессе похудения удовольствие, которое не даст остановиться!»

Человек охотно делает только то, что приносит ему удовольствие.

В прошлую среду ко мне приезжали мои родные братья-двойнята. Спортивные, красивые, уже взрослые мужчины. Они, вызывая во мне неподдельную зависть, говорили о том, как не могут поправиться. Едят все, что захотят: сладости, мучное, жареное, пьют газировку, но все без толку. Мне досадно, ведь для того, чтобы у меня появились лишние килограммы, мне достаточно посмотреть на такие излишества (((.

Секрет прост — скорость метаболизма. У меня после приема гормональных препаратов он крайне медленный. Моя главная задача на весь проект — разогнать метаболизм. Наш организм всегда стремится к покою: лучше идти, чем бежать, лучше сидеть, чем стоять, лучше лежать, чем сидеть… Надо найти в процессе похудения удовольствие, которое не даст остановиться.

Для меня всегда важна цель. Цель иметь вес в 52 кг — хорошая, но!

Как только она достигается, то сразу перестаешь что-либо делать и вес снова ползёт вверх, ведь цель достигнута. Так что разгон метаболизма считаю очень хорошей целью. Как я узнаю, что цель достигнута? По пульсу. Когда он не будет подскакивать от обычной ходьбы быстрым шагом, но и при беге мне будет сложно увидеть резкий его подъем.

Мне повезло, мой тренер Денис Азимов знает секрет. Очень важно, чтобы вы были со своим тренером «на одной волне», что называется, в команде. Тогда не только результат, но и сам путь будет доставлять вам удовольствие. Денис чутко понимает, какую нагрузку когда дать, когда поменять комплекс упражнений. А я с большим удовольствием иду на очередную тренировку, ведь результат не заставляет себя ждать. Весы снова показывают минус. Мой вес на сегодня 93 кг. Так что уже минус 4 кг!

Я хочу обратиться к тебе, да-да, именно к тебе. К той, что наблюдает за мной со страницы моего блога. Не жди, пока у меня будет результат, начни вместе со мной! Давай пройдем этот путь вместе! Раздели со мной победу над лишним весом!

Как гласит японская пословица «Подумав — решайся! А решившись — не думай!»

Что нужно знать:

1. В фитнес-клубе не только фитоняшки, но и люди с лишним весом и над ними никто не смеется, а наоборот, все готовы помочь! Поэтому смело записывайся в фитнес-клуб и обязательно с тренером, хотя бы на первое время. Я рекомендую клуб «Властелин», а тренера, конечно, Дениса — он профессионал, проверено!

2. Первое время тренировки с непривычки отнимают много сил, и их уже не остается на домашние дела. Поэтому, по возможности, после тренировки не планируй никаких дел (мне повезло, моя семья поддерживает меня и полностью освободила меня от домашних дел).

3. Мышечная боль спустя две недели не проходит, но становится привычной и это уже не так беспокоит.

4. Ограничивать себя в питании гораздо проще с периодическими тренировками, после них вообще есть не хочется.

И главное! Если тебе все время что-то мешает начать тренировки — это отговорки. Осознав это, создай для себя условия неотвратимости занятий и тогда тебя будет не остановить!

Для меня такой эффект дал проект. Дух соревнования, ограниченность во времени не оставили шансов отговоркам и жалости к себе.