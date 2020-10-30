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В Туле ловили нарушителей правил парковки
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле ловили нарушителей правил парковки

Речь идет о парковке на озелененной территории.

Сегодня, 30 октября, сотрудники управления по административно-техническому надзору администрации Тулы на улице Дегтярева провели рейд по парковкам на озелененных территориях.

Напомним, за это нарушение предусмотрен штраф 2000 рублей. Парковаться на озелененных территориях запрещено на муниципальной земле и на придомовой территории.

Заместитель начальника управления по административно-техническому надзору Алина Кабирова рассказала:

Алина Кабирова

– При нехватке парковочных мест, если это придомовая территория, жители могут дополнительно организовать парковочное пространство. Для этого необходимо провести собрание собственников жилья, составить протокол общего собрания.

С начала года инспекторами УАТН составлено 799 протоколов об административном правонарушении на сумму 1 млн 250 тысяч рублей.

Согласно Правилам благоустройства территории Тулы, озелененная территория — участки земли, на которых располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, мало застроенная территория жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, растительность естественного происхождения.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:30 +9
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