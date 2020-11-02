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В тульских маршрутках можно оплатить проезд банковской картой
Фото из архива Myslo.

В тульских маршрутках можно оплатить проезд банковской картой

Более 600 транспортных средств оборудованы терминалами. Сейчас система работает в тестовом режиме.

В маршрутках Тулы теперь можно оплатить проезд банковской картой. Об этом Myslo рассказала президент Тульского регионального транспортного союза Вера Коротких.

– Весь подвижной состав, а это порядка 600 транспортных средств, оборудован терминалами. Сейчас идет установка и отлаживание программ. На многих уже действует система безналичной оплаты. В полном объеме всё будет работать, ориентировочно, к 10 ноября, — уточнила Вера Александровна.

Речь идет о маршрутах, которые осуществляют следующие перевозчики: ООО «ТПП», «ТК ТПП», «АП ТПП», ООО «ПАП», ООО «Такт», ООО «Гриф», ООО «Трансервис», «Пилигрим+».

Это маршрутки № 4, 9, 12/15, 30, 32, 33, 34, 35, 40-к, 42, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66 и др.

Отметим, что проезд как наличкой, так и безналом будет стоить 20 рублей.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:23 +5
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