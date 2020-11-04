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Ограбил пенсионерку в Туле: преступник попал на записи камер видеонаблюдения
Кадр из видео.

Ограбил пенсионерку в Туле: преступник попал на записи камер видеонаблюдения

Полиция сейчас разыскивает грабителя.

Накануне днем в Туле в одном из домов на улице Пузакова среди бела дня неизвестный ограбил пенсионерку. Он напал на свою жертву, когда та зашла в подъезд, и выхватил сумку.

Преступник попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина в медицинской маске дождался, когда пожилая женщина откроет дверь в подъезд, и зашел следом за ней. Через какое-то время этот человек выбежал на улицу.


Видео из группы ВКонтакте «Подслушано в Туле».

В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили Myslo факт происшествия и рассказали, что личность преступника и его местонахождение сейчас устанавливаются.

Если вы видели указанного мужчину, немедленно сообщите в полицию по телефонам 02, 102.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:41 +6
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