Кадр из видео.
Ограбил пенсионерку в Туле: преступник попал на записи камер видеонаблюдения
Полиция сейчас разыскивает грабителя.
Накануне днем в Туле в одном из домов на улице Пузакова среди бела дня неизвестный ограбил пенсионерку. Он напал на свою жертву, когда та зашла в подъезд, и выхватил сумку.
Преступник попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина в медицинской маске дождался, когда пожилая женщина откроет дверь в подъезд, и зашел следом за ней. Через какое-то время этот человек выбежал на улицу.
Видео из группы ВКонтакте «Подслушано в Туле».
В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили Myslo факт происшествия и рассказали, что личность преступника и его местонахождение сейчас устанавливаются.
Если вы видели указанного мужчину, немедленно сообщите в полицию по телефонам 02, 102.
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