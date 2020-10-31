Микрорайон Северная Мыза: новая дорога и 399 квартир для детей-сирот

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил микрорайон Северная Мыза. Еще недавно это строительство было одним из самых проблемных в регионе. В начале 2019 года в Северной Мызе были прекращены все строительные работы из-за финансовых проблем застройщика. Дольщики рисковали остаться без своих квартир.

Решением вопроса занялось правительство Тульской области. Были достигнуты договоренности с крупнейшим финансовым партнером застройщика – ПАО «МТС-Банк». МТС-Банк изменил схему финансирования, благодаря чему работы на стройплощадке возобновились.

Работа закипела. В декабре 2019 года были введены в эксплуатацию два дома. 186 дольщиков получили долгожданные 192 квартиры. В июне 2020 года застройщик получил разрешения на ввод объектов в эксплуатацию по шести домам, завершение строительства которых было запланировано на декабрь 2020 года и июль 2021 года. Дома стали сдавать с опережением!

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

– Проблема долевого строительства в Тульской области находится на постоянном контроле. По моему поручению создана рабочая группа, которую возглавляет председатель правительства Тульской области Валерий Шерин. В нашем регионе в одном из первых была решена проблема, которая возникла из-за банкротства компании СУ-155.

Северная Мыза была одним из проблемных объектов. Я хочу сказать слова благодарности нашим партнерам – МТС-Банку и строительной компании «Мы-ЗА!». Они взял на себя обязательства по застройке и достройке этого проблемного объекта.

Мы прекрасно понимаем, что правительство региона должно уделять внимание строительству школы, детских садов, амбулатории в новом жилом пространстве. И этот вопрос держим на контроле.

Роман Гаврилин, генеральный директор ООО «Строительная компания Мы-ЗА!» – Благодаря конструктивной работе с правительством Тульской области мы смогли найти пути решения, договориться о финансировании. Общая сумма финансирования – более 3 млрд руб. На решение проблем дольщиков в этом году потребовалось порядка 200 млн рублей. Банк взял эти обязательства на себя. Суммарно здесь будет построено более 120 тысяч кв. м жилья класса «комфорт». Проект из проблемного переходит в разряд благополучного.

Всего с момента возобновления строительства было передано 502 квартиры общей площадью 18 653 кв. метра.

Сейчас микрорайон не узнать. Вместо нескольких домов, долгое время находящихся практически на пустыре, появился развивающийся микрорайон с дорогами, детскими площадками и большим сетевым продуктовым магазином.

Благодаря новой подъездной дороге жители Северной Мызы смогут быстро добираться до проспекта Ленина в Туле.

В течение двух лет здесь планируют ввести в эксплуатацию 120 кв. м жилья комфорт-класса и построить торговый центр. Также сейчас уже возводят детский сад, сдача которого назначена на 2021 год. В планах построить еще один детский сад и школу на 1000 мест.

Застройка микрорайона Северная Мыза важна не только для дольщиков. Здесь приобретаются квартиры для детей-сирот. В этом году перед министерством строительства и министерством труда и социальной защиты Тульской области стоит задача обеспечить жильем 460 детей-сирот.

399 квартир были приобретены в Северной Мызе. 184 квартиры с отделкой уже приняты, остальные 215 планируется принять до 10 ноября.