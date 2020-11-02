Ольга, 24 года

Интерес к рисованию проснулся с самых юных лет и всю жизнь я учусь этому мастерству: подготовительные курсы, художественная школа, колледж. В 19 лет появилось жгучее желание освоить татуировку. Я училась сама методом проб и ошибок, знакомилась с тульскими мастерами, смотрела как работают они, ездила на конвенции и наблюдала за работой топовых мастеров, мною всегда движет стремление сделать лучше-больше-качественнее.

Татуировки на моем теле сначала были несуразными и некачественными, в большей степени из-за отсутствия осознания, что такое качество и стиль. Это пришло вместе с опытом, когда я начала понимать насколько круто можно работать с телом, композицией, и что качественная татуировка стоит денег. На данный момент рисунки на моем теле находятся в процессе лазерного удаления, доработки и улучшения. В голове есть целостная картинка того, что я хочу видеть. И это не полностью забитое тело.

Сама я работаю в графическом и орнаментальном стилях. Обожаю сочные контура, симметрию и узоры. Соответственно на себе хочу видеть то же. Татуировки я делала у разных мастеров из Тулы, Петербурга и Калуги.

Помимо татуировки я занимаюсь обучением этому мастерству, даю мастер-классы по рисованию картин в технике «жидкий акрил», фотографируюсь, учусь диджеингу. Вдохновляюсь природой, людьми, живой музыкой, практиками.

Вопросы, которые не стоит задавать

Для чего-то все?

Сейчас я понимаю, что начала я забиваться из подсознательного стремления выделиться, обособиться от родителей, из желания сказать «смотрите, я не такая, как вы!».

С этого все началось, но затем это определило мой творческий путь, привело меня к любимому человеку, дало почву для большого личностного и творческого развития. Поэтому: я делаю татуировки для себя. Мне нравится.

Много денег отдала?

Все ведь относительно в этом мире... Не очень много.

А что скажут дети?

Для детей важна любовь и забота. Уверена, они будут воспринимать меня совершенно нормально. Если захотят тату, помогу им в этом.

Что они означают?

В основном про целостность и гармонию, для украшения.

Мы возродили наш уютный блог о людях и татуировках и спешим напомнить: комментарии модерируются. Оскорбления удаляются (ругать татуировки можно, их носителя — нет). Высказать свою критику относительно уместности блога и его героев вы всегда можете в нашем паблике ВКонтакте или автору блога в личные сообщения.

И еще: если у вашего друга или у вас забиты рукава или вы знаете хорошего мастера, пишите мне на почту: okolopressa@yandex.ru.



Фото предоставлено героем публикации:

https://vk.com/busido_tattoo