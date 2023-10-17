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Туляки заняли первое место на Всероссийском чемпионате финансовой грамотности среди пенсионеров
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Туляки заняли первое место на Всероссийском чемпионате финансовой грамотности среди пенсионеров

Итоги чемпионата подвели в режиме онлайн. В состязаниях приняли участие команды из 35 регионов России.

Три команды из нашего региона участвовали в чемпионате на базе филиала Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. В течение часа они отвечали на тематические вопросы и решали тесты по пенсионному и социальному обеспечению, финансовым продуктам, правилам налогообложения.

— Сегодня развитие финансовых технологий идет в ускоренном темпе. Важно, чтобы все жители, особенно старшее поколение, умели уверенно пользоваться финансовыми инструментами, чтобы не попадаться в ловушки мошенников. Эффективное управление своими финансами — ключевой навык в условиях современного общества, — сказала министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова.

Люди «серебряного» возраста могут пройти бесплатные курсы компьютерной и финансовой грамотности в рамках проекта «Тульское долголетие». Он стартовал в 2021 году по поручению губернатора Алексея Дюмина.

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Благодаря проекту пожилые жители нашего региона осваивают интернет, посещают кружки и клубы по интересам, занимаются волонтерством, участвуют в масштабных конкурсах и спортивных соревнованиях. Оставить заявку на участие в мероприятиях проекта можно на сайте http://dolgoletie71.ru. Работает горячая линия проекта по телефону 8 800 200 52 26. 

сегодня, в 09:57 +2
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